Nuevo juicio por el femicidio de Micaela: “El Nunca Más se traslada al Ni Una Menos”, dijo el querellante

El abogado querellante Marcelo Boeykens, quien junto a José Iparraguirre representa a los padres de Micaela García, explicó en el programa El Séptimo Día (Radio Plaza 94.7) cómo encarará la querella el nuevo juicio contra Néstor Pavón, que comienza este jueves 29 de octubre en Gualeguay. Dijo que el hecho ya está probado y que resta acreditar la participación de Pavón. Detalló los indicios que, según la querella, corroboran los dichos del ya condenado a prisión perpetua por el femicidio, Sebastián Wagner, y anticipó que el debate no será a puertas cerradas.

Sobre cómo se incorporó a la querella, Boeykens contó: "Nos contactaron hace un par de meses al grupo de abogados que integramos junto a Lucía Tejera, Sofía Uranga, José Iparraguirre y yo. Ni Lucía ni Sofía podían actuar porque están ocupando cargos en la Justicia y, por tanto, asumimos esta querella junto al doctor Iparraguirre, no solos, sino que hay todo un equipo de profesionales de La Plata, del colectivo Ni Una Menos y de la Fundación Micaela. Quienes vamos a estar ejerciendo formalmente la querella seremos con Iparraguirre, pero atrás de eso hay todo un equipo trabajando en la causa".

Al describir cómo se espera que sea el juicio y qué hay que demostrar, el querellante señaló: "Es un juicio con siete u ocho audiencias, que concentrarán todas las testimoniales. Obviamente no parte desde cero. Hay hechos que ya están probados: Micaela fue secuestrada, fue abusada y fue asesinada. Lo que debemos probar es cuál fue el rol de Pavón en esa secuencia por la cual ya fue condenado Wagner con el máximo de la pena prevista en nuestro ordenamiento".

Sobre el testimonio de Wagner, que ya cumple una condena firme, afirmó: "Va a tener la particularidad de que va a declarar ya no como imputado, ya no intentando obtener algún beneficio procesal, porque tiene una condena firme y, por tanto, no se va a beneficiar con su declaración. Es un testigo directo, es una prueba de cargo directa, y hay que ver cómo esa prueba se puede corroborar con otras pruebas que ya hay en el expediente y que se van a volver a producir algunas de ellas en el debate oral".

Respecto de la fecha en que declararía Wagner, Boeykens indicó: "No sabemos si va a declarar el 29 o el 30. Obviamente, el 29 se hará el pedido para que declare. La principal prueba de cargo es el testigo directo, es quien estuvo, presenció y vio, y actúa, por supuesto, en calidad de coautor junto a Pavón".

Al explicar el concepto de coautoría, sostuvo: "La coautoría por reparto de tareas es una categoría del derecho. No es que cada uno hace todo, sino que ese hecho puede ser interrumpido por la ausencia de uno. Si Pavón no hubiese manejado el auto, no se hubiese podido secuestrar a Micaela. Si Wagner no la hubiese secuestrado, nadie podría haber manejado el auto. En cualquier momento se podría haber interrumpido por voluntad de cualquiera de los dos y eso no sucedió. Ambos actuaron en conjunto para que ese hecho final se produzca".

Sobre las pruebas con las que cuenta la querella más allá de Wagner, el representante de la querella enumeró: "Hay una serie de indicios que corroboran los dichos de Wagner: las cámaras que filman el auto, este Renault 12 Break, que aparece en distintos lugares de Concepción de Gualeguay. Tenemos testigos que declaran que Wagner y Pavón estuvieron cenando hasta altas horas de la noche en conjunto. Tenemos las propias declaraciones y contradicciones de Pavón: a los dos días hablaba de un abuso sexual y un femicidio cuando a Micaela se la estaba buscando con vida. Tenemos que el auto era de Pavón, tenemos la pala que fue encontrada en el vehículo, que también era de Pavón".

Además, explicó: “La Corte Suprema le dice a la justicia entrerriana: analicen el caso con todas las pruebas indiciarias y de acuerdo también a algunas pautas previstas, por ejemplo, en la Convención de Belém do Pará. Los indicios deben ser analizados conforme a lo que se llama la sana crítica racional, es decir, globalmente. Wagner en gran parte fue condenado por su propia declaración, pero en cuanto lo vincula a Pavón, no se le cree: se le cree para inculparlo y no para inculpar a Pavón”.

Sobre la ausencia de testigos presenciales ajenos al hecho, Boeykens planteó: "Lo que buscaron tanto Wagner como Pavón al intentar desaparecer el cuerpo de Micaela fue que no queden rastros. Los únicos testigos presenciales del hecho fueron ellos, porque fueron a la clandestinidad, a un descampado, a la zona de chacras, luego a la zona de los bañados para descartar el cuerpo".

Y consultado acerca la intervención de más de una persona, describió: "El auto no iba zigzagueante, sino que iba derecho, era imposible que una sola persona esté secuestrando y manejando un auto a la vez. Hay un testigo camionero que dice que ve cómo le introducen a Micaela dentro del auto, en la esquina donde fue secuestrada. Es prácticamente imposible que la haya reducido una sola persona y además hay testimonios que escuchan gritos y hablan en plural: ‘déjenme, no me hagan nada, no me hagan daño, no me maten’. Después, testigos que ven que había dos personas en el vehículo cuando se cruzan, cuando están volviendo de descartar el cuerpo".

Otro interrogante que surge es qué pasaría si Wagner cambiara su versión en el juicio. Boeykens respondió: "Se caería una prueba importante. No obstante, entendemos que se puede confrontar con sus declaraciones anteriores. Deberemos sacar nuestras estrategias profesionales para intentar que Wagner declare la verdad de lo acontecido. Nosotros no pretendemos que Wagner invente ni se vengue ni nada, pero Wagner hace diez años está preso y Pavón está libre y así llega a juicio".

Sobre la estrategia de la defensa de Pavón, dijo: "Son abogados designados recientemente, particulares, no son de aquí de la provincia. Creemos que lo primero que se va a debatir el jueves son las cuestiones preliminares, que Pavón ya fue juzgado. Son cuestiones que se plantean formalmente al inicio de cada proceso, pero creemos que si el máximo órgano jurisdiccional nacional dice ‘hágase un nuevo juicio’, difícilmente se pueda hacer lugar a este tipo de planteos".

También el abogado anticipó que esta vez el debate será público: “No va a ser a puertas cerradas. Pedimos el viernes, junto a Iparraguirre, que se abra. Se pasó un listado de personas que nos interesa que estén en la audiencia, fundamentalmente familiares, amigos de Mica, del colectivo Ni Una Menos, por supuesto, y que se transmita también por los canales oficiales del Superior Tribunal de Justicia", y agregó que la familia y los amigos de Micaela “han entendido que era necesario en esta oportunidad dar una mayor visibilización”. Además, “son formas de presionar a la justicia: que las decisiones que tomen no sean a puertas cerradas, sino que deban ser, como todo acto de gobierno, y una sentencia lo es, abiertas y públicas”, afirmó.

Sobre lo que debería dejar el juicio a la sociedad, expresó: "Tenemos muy claro, por la experiencia de 20 años de juicios de lesa humanidad, que uno de los elementos principales era el Nunca Más, que se traslada a lo que es el Ni Una Menos: que hechos de esta naturaleza no se repitan. Y estamos muy lejos de eso. En la provincia de Entre Ríos, hoy por hoy, las cifras siguen en aumento. Hay que poner de nuevo el foco en la violencia machista, en la violencia de género. Es un momento más de visibilización para que el Ni Una Menos sea real".

Por último, consultado acerca de la aplicación de la Ley Micaela, que obliga a capacitar en perspectiva de género a los funcionarios públicos, y no se estaría aplicando cabalmente, respondió: "No tengo más información que la que están señalando ustedes, que no está funcionando como al principio, pero a las claras se ve".