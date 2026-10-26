Decomiso del “megajuicio por corrupción”: anunciaron el traslado del 107 al galpón de calle Racedo 415

Autoridades de la Fiscalía de Estado, del Ministerio de Salud y la Secretaría de Justicia, anunciaron este lunes el traslado de la Central de Emergencias Sanitarias 107 al galpón de calle Racedo 409-415 de Paraná. Se trata del edificio donde funcionaron las imprentas Tep y Next SRL, que se le decomisaron a Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri en el marco de la causa que se conoció como “megajuicio por corrupción”.

La posesión del inmueble, vehículos y elementos tecnológicos por parte del Estado provincial, operó después de la confirmación, en septiembre, por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) de la sentencia derivada del debate oral (2021-2022). Ese fallo estableció la condena al ex gobernador a 8 años de cárcel, a Juan Pablo Aguilera y al ex ministro Pedro Báez a 6 años y medio de prisión, más las multas, inhabilitaciones y decomisos. A raíz de la resolución de la Corte, los tres se encuentran en la Unidad Penal N°6 “El Potrero” de Gualeguaychú. Y procedió, entonces, el decomiso de los bienes: la notificación por parte de la Justicia al Gobierno de la provincia, la toma de posesión de los bienes y, ahora, el destino que se les dará a los mismos.

Este lunes desde ese mismo lugar, el fiscal Adjunto de Estado Martín Rettore, el secretario de Justicia Julián Maneiro, y el ministro de Salud Daniel Blanzaco, informaron que instalarán allí la Central de Emergencias en Salud 107, que actualmente funciona en el Hospital San Martín de Paraná. Dijeron que habrá allí una especie de “hospital virtual” que coordinará y gestionará los traslados intrahospitalarios de toda la provincia, que guardarán ambulancias y funcionará un taller para reparaciones menores de ambulancias.

“El decomiso de este inmueble fue ordenado en virtud de cinco procesos que llegaron a juicio penal, conocidos como ‘megacausa’ en las cuales estuvo imputado, entre otros, el ex gobernador Urribarri. Una vez que la causa adquirió firmeza, la Justicia determinó que se ponga en posesión al Estado provincial de un inmueble (en realidad dos inmuebles que funcionan como uno solo), dos vehículos, una motocicleta y una serie de artefactos de computación. En ese contexto nos presentamos los primeros días de octubre con la Escribanía Mayor de Gobierno tomando formal posesión en el marco de las actuaciones judiciales. Y elevamos en el expediente al Poder Ejecutivo, que determine cuál será el destino que se le dará a esto”, dijo Rettore al móvil de Radio Plaza.

El fiscal Adjunto de Estado recordó que en el lugar funcionaba una imprenta. “Esto estaba a nombre de Tep SRL y se desarrollaban tareas que se ventilaron en el juicio penal y se determinaron falencias que importaron la condena de varios actores. Específicamente, acá funcionó una imprenta”, subrayó.

El secretario de Justicia, por otro lado, indicó que el destino fue determinado por el gobernador Rogelio Frigerio, “para que pasen al área de Salud para atender necesidades, atendiendo prioridades de la gestión”. “Cuando las causas van adquiriendo firmeza y la Justicia va notificando al Poder Ejecutivo, inicia un proceso interno para determinar el destino en cada caso, según bienes y según las necesidades de cada ministerio”.

¿Qué va a funcionar en el lugar?

El ministro de Salud, destacó: “Esto es una demostración que los recursos vuelven a la gente y en este caso, en servicios de Salud. Agradecido al gobernador por haber escuchado y entendido la necesidad que teníamos desde el Ministerio de Salud y poder entregarnos esta propiedad. Acá va a funcionar el 107, es como el 911 de la Policía. El 107 es para las Emergencias Sanitarias en Salud. Van a funcionar las oficinas Centrales de Emergencias Sanitarias, el despacho del 107 para la ciudad de Paraná, la Coordinación de Traslados Intrahospitalarios para los que se adquirieron ambulancias de alta complejidad el año pasado por parte de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), y un taller para arreglos mínimos para las ambulancias que funcionan acá”.

El responsable del 107, José María Cáceres, dijo que en 40 años de existencia de la Dirección de Emergencias Sanitarias nunca tuvo edificio propio. “Es la primera vez. Se va a poder planificar y realizar progresivamente la primera central de emergencias de la provincia, incluso con la proyección de un hospital virtual donde funcionará toda la central de emergencia de la provincia”. “Funcionará una sala de despacho, esta sala de guardias de hospital virtual que coordinará toda la red de traslados intrahospitalarios, traslados seguros de pacientes críticos, además del funcionamiento de una posta sanitaria, la posta del 107 que es una zona para nosotros muy importante en la ciudad de Paraná, con todo el crecimiento que ha tenido. Hace tiempo que la Dirección de Emergencias merecía esto, salud prehospitalaria, y todos los paranaenses y entrerrianos tener una central propia. Agradecemos al gobernador y al ministro”.

Maneiro dijo que desde la toma de posesión por parte de la provincia, el Ministerio de Salud se hace cargo del edificio y deberá realizar acondicionamiento y obras para que funcione. “Entiendo que se hará lo más rápidamente”.

Por último, añadió que el ploter de impresión y otras máquinas gráficas que actualmente se guardan en el lugar, se destinarán a otras áreas de la provincia como Imprenta Oficial, y los vehículos según necesidades de ministerios.