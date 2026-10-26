Enrique Cresto: “No me voy a hacer autobombo pero estoy preparado para ser candidato a gobernador”

El diputado provincial y ex intendente de Concordia, Enrique Cresto, se anotó para competir por la Gobernación de Entre Ríos en 2027. “No me voy a hacer autobombo pero estoy preparado para ser candidato a gobernador”, dijo este lunes en el programa A Quien Corresponda (Radio Plaza). Sostuvo que trabajan “por la unidad” en el peronismo de Concordia e instó a hacerlo a nivel provincial, pensando que no habrá Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). “Soy el que trabaja diciendo que la regla son las internas y la excepción es la unidad. Pero se está trabajando para que se dé la excepción. Si no se suspenden las PASO, lo mejor sería dirimir liderazgos territoriales. Pero si eliminan las PASO tenemos que ser inteligentes, pensar en el conjunto y buscar lo mejor para la provincia, ir con lo más competitivo en provincia y cada ciudad”, consideró.

Cresto es abogado. Nieto del ex gobernador Enrique Tomás Cresto (1973-1976). Actualmente es diputado provincial. Antes formó parte del Gabinete de Alberto Fernández como presidente del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), fue senador de la provincia, secretario de la Gobernación para la Región Salto Grande, candidato a vicegobernador en 2007 en la lista que lideró Julio Solanas, juez de Faltas en Estancia Grande, entre otros cargos públicos.

Además de referirse al escenario político actual y, particularmente, al peronismo en la provincia de Entre Ríos, opinó sobre el triunfo de Lula Da Silva en Brasil. “Nos identificamos mucho con el proyecto y gobierno de Lula Da Silva. Fue una recuperación histórica. En la primera vuelta hubo votantes que pensaron en el enojo, pero para la segunda vuelta votaron con más responsabilidad”, manifestó y agregó: “Después, la campaña que hizo Lula en tres semanas fue intensa y cambió bastante el eje, le dio el manejo de la campaña digital a quienes ganaron en los territorios. Eso fue un cambio en la estrategia de comunicación muy importante”.

El diputado provincial recordó que el presidente argentino Javier Milei “se metió de lleno en la campaña” brasilera. “Hay que analizar esto también. A Lula le bastó con decir ‘miren la Argentina, es el futuro de Brasil si gana Bolsonaro’. Y en el último tramo, el bolsonarismo se quería despegar de las políticas de Milei porque le restaba. Esa fue la posibilidad que tuvieron los brasileros de ver las recetas aplicadas en nuestro país, y mirar el resultado después de tres años de esas políticas: pobreza, desocupación, cierre de pymes, caída del empleo”, analizó.

Nota en proceso…