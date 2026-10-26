Llamado a concurso abierto para cubrir secretarías de juzgados de Paz en jurisdicciones de la provincia

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) llama a concurso abierto de oposición antecedentes para cubrir las secretarías vacantes de los juzgados de Paz, según la categoría que revisten en cada caso:

Primera categoría

Federal

Rosario del Tala

Villaguay

Segunda categoría

Santa Elena (jurisdicción La Paz)

General Campos (jurisdicción San Salvador)

Maciá (jurisdicción Tala)

Tercera categoría

Ibicuy (jurisdicción Ibicuy)

San Jaime de la Frontera (jurisdicción Chajarí)

Villa Urquiza (jurisdicción Paraná)

Villa San Marcial (jurisdicción Uruguay)

Villa Mantero (jurisdicción Uruguay)

Villa Paranacito (jurisdicción Ibicuy)

Cada postulante podrá inscribirse en todas las vacantes de una sola jurisdicción y deberá hacerlo vía electrónica. Las personas interesadas tendrán que completar el formulario que estará disponible en la página web del Poder Judicial de Entre Ríos (www.jusentrerios.gov.ar), adjuntando sólo los documentos referidos a los requisitos de admisibilidad.

El trámite deberá realizarse a partir de las 7.30 del 11 de noviembre próximo hasta las 13 del 26 de noviembre venidero, aceptando expresamente la reglamentación y las condiciones fijadas por el STJ, teniendo que acreditar los siguientes requisitos: DNI (frente y dorso); títulos de abogado/a expedido por universidad oficial pública o privada legalmente reconocida (frente y dorso); ser ciudadano/a argentino/a, mayor de 25 años y con residencia inmediata mínima de dos (2) años en el departamento o distrito en que deba ejercer sus funciones; tener como mínimo cinco (5) años de antigüedad en el título de abogado (desde la fecha de su expedición) y/o función judicial, entendiéndose como tal la pertenencia al Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos, cualquiera sea la categoría y escalafón de revista; Certificado de Antecedentes penales expedido por el Registro Nacional de Reincidencia (con fecha de emisión anterior no mayor a 3 meses de la fecha de inscripción); y no registrar denuncias en el Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia (REJUCAV) dentro de los cinco (5) años inmediatos anteriores al llamado de concurso (este requisito será verificado por la Dirección de Gestión Humana del STJ a través de la Oficina de Violencia de Género del STJ.

Más información, disponible en el siguiente enlace https://www.jusentrerios.gov.ar/concursados/concurso-abierto-de-oposicion-y-antecedentes-p-cubrir-secretarias-vacantes-de-juzgados-de-paz-de-la-provincia-de-entre-rios/