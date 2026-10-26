Ruiz Orrico busca llegar a la Corte Suprema para revertir su condena por las cuatro muertes

La defensa de Juan Ruiz Orrico presentó un recurso extraordinario federal ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos para intentar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise la condena a cinco años y ocho meses de prisión efectiva por las cuatro muertes ocurridas en la Ruta Provincial 39.

La novedad generó una nueva reacción de Lorena Dubini, madre de dos de las víctimas, quien manifestó su indignación en las redes sociales. “Esto es tremendo, nunca visto en la provincia. ¡Se declaró culpable y apela a la Corte Suprema! No se acuerdan que se declaró responsable del homicidio de los gurises, no entiendo”, escribió en una publicación en la que cuestionó la decisión de la defensa de recurrir a una nueva instancia judicial.

Esta presentación deberá ser evaluada por la Sala Penal del máximo tribunal provincial, que puede conceder o rechazar el recurso. Antes de resolver, se dará intervención a la querella y al Ministerio Público Fiscal, que contarán con diez días hábiles para responder. Cumplido ese plazo, el expediente quedará a despacho del tribunal, que no tiene un tiempo establecido para expedirse.

Ruiz Orrico, quien estuvo al frente del Instituto Portuario Provincial durante la actual gestión del gobierno provincial, fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión efectiva y nueve años de inhabilitación para conducir por el homicidio culposo agravado de Brian y Lucas Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi. Los cuatro jóvenes murieron en un choque ocurrido el 20 de junio de 2024, cuando se dirigían a trabajar en una planta avícola.

La condena fue ratificada por la Cámara de Casación Penal de Concordia y, posteriormente, por el Superior Tribunal de Justicia entrerriano, que rechazó una impugnación de la defensa. Con el nuevo recurso, los abogados buscan habilitar la intervención de la Corte para cuestionar la sentencia.

Si el Superior Tribunal rechaza la presentación federal, la defensa todavía podría intentar una queja directa ante la Corte Suprema, de acuerdo con los requisitos procesales correspondientes. Si el recurso es concedido, el planteo podrá llegar al máximo tribunal, consignó La Calle.

La nueva instancia vuelve a poner en primer plano el reclamo de los familiares de los cuatro jóvenes, que esperan que la condena se haga efectiva. La resolución del Superior Tribunal será determinante para conocer cómo continuará el recorrido judicial del caso.