Boleta Única: el FEF llevó a la Justicia una norma que puede hacer votar a candidatos que el elector no eligió

El Frente Entrerriano Federal (FEF), a través de su presidente y apoderado, Nicolás Parera Deniz, y de su vicepresidente segundo, Daniel Cedro, promovió una acción directa de inconstitucionalidad contra el artículo 102, inciso 1, apartado d), de la Ley Electoral N.º 11.190.

La presentación cuestiona que la fotografía de los candidatos a gobernador y vicegobernador deba aparecer en el casillero identificado como “Voto Lista Completa”, cuya marcación implica votar también a los candidatos de todas las demás categorías.

Desde el FEF advirtieron que esta disposición puede llevar al elector a votar una lista completa cuando su intención era elegir únicamente la fórmula gubernativa, o incluso transformar en votos afirmativos las categorías que pretendía dejar en blanco.

“La ley coloca la fotografía de una candidatura en un casillero que implica votar todas las categorías. Esa confusión puede alterar la voluntad del elector y vulnerar garantías constitucionales”, explicó Daniel Cedro.

La demanda sostiene que esta situación compromete las garantías de libertad y autenticidad del sufragio, reconocidas por la Constitución provincial. Además, recuerda que la Cámara Nacional Electoral ha señalado la obligación de evitar diseños de boletas que puedan generar confusión en el electorado.

El partido aclaró que no cuestiona la Boleta Única Papel ni la opción de votar una lista completa, sino exclusivamente que esa opción deba identificarse con la fotografía de candidatos de una sola categoría.

Por su parte, Nicolás Parera Deniz afirmó: “El ciudadano tiene derecho a elegir a quién votar y también a quién no votar. Los sistemas electorales deben evitar cualquier confusión, no propiciarla. La fotografía de cada candidato debe estar en la categoría que corresponde”.

Finalmente, el FEF solicitó al Superior Tribunal de Justicia que declare la inconstitucionalidad parcial de la disposición y adopte las medidas necesarias para que la cuestión se resuelva antes de la aprobación definitiva y la impresión de las boletas electorales.