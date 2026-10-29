El distrito Entre Ríos se capacitó en litigación oral en el marco de la implementación del sistema acusatorio

Participaron como docentes el fiscal titular de la Unidad Fiscal Jujuy, Federico Zurueta, y el juez de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gonzalo Viña. Por parte de la UNISA, asistió la coordinadora Carla Di Gangi y los funcionarios de esa unidad, Gustavo Plat y Ángeles Martínez Borque.

La Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA) de la Procuración General de la Nación realizó entre el jueves 22 y viernes 23 pasados la “Capacitación en herramientas de litigación para fiscales y funcionarias/os del Ministerio Público Fiscal”, de la que participaron 22 integrantes del organismo, entre fiscales, auxiliares fiscales y funcionarios/as del distrito Entre Ríos.

Por otro lado, la unidad especializada realizó una actividad con jueces de la jurisdicción, que se llevó a cabo el miércoles pasado, de cara a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (CPPF), que será mañana 30 de noviembre.

El taller de litigación, que se enmarca en el Programa de Capacitación para la Implementación del Sistema Acusatorio Federal, aprobado por Resolución PGN Nº14/24, y en los objetivos generales de la unidad especializada plasmados en la Resolución PGN N°16/18, se desarrolló en la sede del Tribunal Oral Federal de Paraná.

La actividad se realizó con el apoyo del Ministerio de Justicia de la Nación, de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos (INL) y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), consignó el portal Fiscales.gob.ar

Durante el desarrollo del taller, los asistentes fueron divididos en grupos de fiscales y de defensores y trabajaron sobre un caso práctico hipotético elaborado por la UNISA, con el objetivo de en abordar herramientas para el desarrollo de habilidades de litigación para las audiencias orales de las etapas de investigación, intermedia y juicio del sistema acusatorio establecido por el CPPF.

Como docentes, participaron en esta oportunidad el fiscal titular de la Unidad Fiscal Jujuy, Federico Zurueta, y el juez de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gonzalo Viña. Por parte de la UNISA, asistió la coordinadora Carla Di Gangi y los funcionarios de esa unidad, Gustavo Plat y Ángeles Martínez Borque.

Así, durante la primera jornada, luego de una introducción teórica —a cargo de Viña y Zurueta— se simuló una audiencia multipropósito de la etapa de investigación (formalización de la investigación y control de detención).

En tanto, el viernes 23, los y las asistentes simularon audiencias de control de la acusación y de juicio oral. En particular, en el marco de la audiencia de debate, los asistentes practicaron los alegatos de apertura y de clausura, examen y contraexamen a testigos, y la incorporación de declaraciones previas y de evidencia material y documental.

Entre los participantes estuvieron el fiscal general José Ignacio Candioti y los fiscales federales Josefina Minatta, Leandro Ardoy, Matías Scilabra y Pedro Rebollo. También asistieron auxiliares fiscales y funcionarios de todo el distrito.

Reunión de trabajo con jueces

Previamente, el miércoles 21 por la tarde, los funcionarios de la UNISA Plat y Martínez Borque mantuvieron un encuentro de trabajo con magistrados y magistradas que integrarán los colegios de jueces del distrito Entre Ríos.

Allí abordaron los cambios organizativos que traerá aparejada la implementación del CPPF, el nuevo rol investigativo del MPF, las funciones de los jueces en las audiencias de la etapa de investigación y los principales hitos del proceso, destacó el portal Fiscales.gob.ar

Participaron de la reunión las autoridades de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná —su presidenta Beatriz Aranguren, el vicepresidente Mateo José Busaniche y la vocal Cintia Graciela Gómez— junto a los titulares del Juzgado Federal N° 1 y del N° 2 de Paraná, Leandro Damián Ríos y Daniel Edgardo Alonso.

Asimismo, asistieron la titular del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, María Isabel Caccippoli; la jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Concordia y subrogante del Juzgado Federal N° 2 de Concepción del Uruguay, Analía Graciela Ramponi; el titular del Juzgado Federal de Gualeguaychú, Sergio Hernán Viri; el titular del Juzgado Federal de Victoria, Federico Ángel Martín; el presidente y la vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay, Jorge Sebastián Gallino y Mariela Emilce Rojas de Di Pretoro; y la jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, Noemí Berros.