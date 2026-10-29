Juicio por el femicidio de Micaela: la acusación sostuvo que Pavón es coautor y la defensa pidió su absolución

A nueve años del primer juicio oral por el femicidio de Micaela García, uno de los que más ha movilizado al país en reclamo de Justicia y políticas contra la violencia de género, comenzó en Gualeguay el segundo debate contra Néstor Pavón. La Fiscalía y la querella busca que el hombre, que fue condenado en la primera ocasión a cinco años de prisión por encubrimiento del ya sentenciado a prisión perpetua, Sebastián Wagner, ahora reciba también la pena máxima por coautoría en el crimen ocurrido el 1° de abril de 2017. Por su parte, la defensa rechazó su participación en el hecho, afirmando que al momento del crimen el acusado se encontraba durmiendo en su domicilio, por lo que adelantó que pedirán su absolución.

El Tribunal técnico está conformado por Santiago Brugo, Maximiliano Larocca Rees y Nicolás Gazali. Pavón, de 45 años, fue identificado y se abstuvo de declarar en el inicio del juicio, pero podrá hacerlo más adelante. La primer testigo fue la madre de Micaela, Andrea Lescano.

Alegatos de apertura

La fiscal Maite Burruchaga, quien actúa junto al fiscal coordinador Gamal Taleb, expuso los términos de la acusación pública: “Traemos a juicio los hechos que tienen como víctima a Micaela García para juzgar la participación en carácter de coautor de Néstor Pavón en el abuso sexual y posterior femicidio de Micaela”. Al respecto, enfatizó que “esta parte probará la coautoría de Pavón en el hecho que ya se encuentra probado y con condena firme para Sebastián Wagner".

El Tribunal de Juicio es presidido por Santiago Brugo; los vocales son Maximiliano Larocca Rees y Nicolás Gazali.

En la descripción del hecho, la Fiscalía precisó que la madrugada del 1° de abril de 2017 Micaela fue interceptada por Wagner y Pavón, obligada a subir a un auto Renault 18 Break y trasladada a las inmediaciones del balneario Paso de Alonso, donde "abusaron sexualmente" y, "con el propósito de garantizar sus impunidades, decidieron quitarle la vida, para lo cual se le comprimió el cuello mecánicamente hasta asfixiarla, tras lo cual ocultaron el cuerpo".

La Fiscalía remarcó que "el acusado Néstor Pavón participó en el hecho en calidad de coautor conjuntamente con el ya condenado Sebastián Wagner, puesto que los imputados mantuvieron el condominio de las ilícitas conductas que se le atribuyen". En consecuencia, concluyó: "Encontrándonos ante un aberrante hecho de abuso sexual y femicidio de una joven de 21 años, se solicitará la pena de prisión perpetua".

“Una dimensión colectiva mucho más amplia”

El querellante Marcelo Boeykens, quien representa a los padres de Micaela (Andrea Lescano y Néstor “Yuyo” García), junto al abogado José Iparraguirre, manifestó que los padres de la víctima "durante todo este tiempo y desde el inicio han sostenido una misma exigencia: que se esclarezca íntegramente y acabadamente qué ocurrió con su hija". Añadió que "este proceso no se agota sólo en una respuesta punitiva; significa también buscar la verdad, la memoria, la reparación y la no repetición".

Asimismo, remarcó la exigencia metodológica del juzgamiento: "Este caso deberá ser juzgado además con perspectiva de género, conforme los parámetros de la Convención de Belém do Pará, lo que implica juzgar sin estereotipos y valorar la evidencia en su conjunto". Al sostener su hipótesis acusatoria, afirmó que "Néstor Roberto Pavón intervino como coautor junto con Sebastián Wagner, en el marco de una decisión común mediante la actuación conjunta y un reparto funcional de tareas".

La querella adelantó que convocará a declarar al otro condenado: "Sebastián Wagner no actuó solo y deberá venir a declarar nuevamente, ya no como imputado, sino como testigo directo. Y esa será una prueba de cargo directa y concreta". Respecto al encuadre jurídico, aclaró que "la coautoría funcional no exige que dos personas ejecuten exactamente los mismos actos, pero sí exige una decisión común, una actuación conjunta, una distribución funcional de tareas y aportes relevantes dentro de una misma ejecución". Por ello, sostuvo que Pavón "debe responder como coautor de abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género".

Boeykens cerró su alegato de apertura con una cuestión que fue “más allá de los estrictos límites procesales”. Dijo: “Esta causa se inscribe en una dimensión colectiva mucho más amplia, la de miles de víctimas de violencia de género y femicidio, de esas pibas que la violencia machista asesina cada 36 horas en nuestro país y las de sus familias, que reclaman respuestas judiciales serias y eficaces. Micaela forma parte de su historia colectiva y por eso este juicio también deberá ser leído dentro de una consigna que atravesó y nos vuelve a atravesar a toda la sociedad argentina. Ni una menos”.

“Pavón se quedó a dormir” en su casa

El abogado defensor Ramón Elías Salto, quien representa a Pavón junto a Edwin Henry Valenzuela Rojas, aseveró inicialmente que "Néstor Roberto Pavón no participó de los hechos que hoy se volverán a discutir en este juicio. Probaremos a lo largo de este debate que él en ese momento estuvo en su domicilio y por lo tanto no pudo participar de ninguna manera".

Respecto a la propiedad del vehículo utilizado en el hecho, la defensa argumentó que " no es cierto que sea titularidad del señor Pavón; el Renault era del señor Sebastián Wagner". Seguidamente, reconstruyó la secuencia cronológica de la noche del 31 de marzo y madrugada del 1 de abril de 2017, señalando que Pavón, su hijo y Wagner estuvieron cenando en el comedor La Terraza hasta aproximadamente las 3.30.

De acuerdo con la versión defensiva, "luego de esta cena, Pavón junto a su hijo vuelven a su domicilio, ingresan, Pavón le entrega las llaves del lavadero porque no tenía dónde dormir Wagner y ahí Pavón se queda a dormir". Salto anticipó que respaldará este relato con testimonios de empleados del lavadero, familiares y allegados. Finalmente, cerró su alocución manifestando: "Al finalizar este debate les vamos a solicitar muy respetuosamente que dispongan la absolución del señor Néstor Roberto Pavón".

Wagner declararía este viernes

Burruchaga mencionó la incorporación de nuevos testigos al debate, en particular del coimputado Sebastián Wagner, quien se encuentra cumpliendo la condena en la Unidad Penal N° 1 de Paraná “y ha manifestado su intención de declarar en el juicio a los fines de que brinde testimonio sobre el hecho, obviamente sin recibirle juramento de decir la verdad en atención a su situación de condenado en esta misma causa”, afirmó la fiscal. Será citado para este viernes.

El violador serial y condenado a perpetua por el femicidio de Micaela, Sebastián Wagner, será el testigo principal del juicio contra Pavón.

También serán citados Gabriel Otero, el hijo de la exmujer de Wagner que había sido acusado en su momento, pero luego la Fiscalía y la querella dejaron sin efecto esa acusación y terminó absuelto. Asimismo, pidieron el testimonio de Néstor García: “Sería de interés para dar detalle no solo de lo vivenciado durante la búsqueda de micaela sino en el post de la investigación.

La defensa se opuso a que Wagner sea citado como testigo porque considera que buscará beneficiarse, ya que ante una sentencia que acredite su palabra podría presentar un recurso de revisión de su condena a perpetua. También sostuvieron la legalidad del doble juzgamiento de Pavón, ya que fue juzgado y condenado por este hecho.

El Tribunal, sobre este último planteo, dijo que lo resolverá al momento de dictar la sentencia. Acerca del testimonio de Wagner, rechazó la oposición de la defensa porque “carece de sustento normativo”. “El único argumento que dieron es que se trata de un condenado con interés directo, pero no se pudo precisarlo, sino que podría tener algunas consecuencias en su sentencia, sin aclarar cuáles, que podrían dar lugar a un recurso de revisión, pero no se alegó ni se demostró”, dijo Brugo. Además, aseguró que “los dichos de Wagner van a ser analizados en conjunto con la totalidad de la prueba y los parámetros del ordenamiento procesal como la normativa nacional y supranacional. Sí se va a hacer lugar a la declaración de Wagner”.