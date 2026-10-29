Un hombre fue condenado a 10 años de cárcel por abuso sexual contra dos menores

El juzgado de Garantías de Colón se celebró este jueves por la mañana una audiencia de juicio abreviado, en el marco de una causa por abuso sexual.

En ese marco, se condenó a B.B.A., de 32 años de edad, a la pena de 10 años de prisión, por hechos cometidos contra dos menores de edad pertenecientes al entorno familiar de quien fuera su pareja.

Los episodios habían ocurrido entre 2020 y 2024 en la ciudad de Colón, y uno de ellos –de abuso simple- en la ciudad de Concordia.

La investigación –iniciada a partir de una denuncia radicada en Colón a fines de 2024- estuvo a cargo del fiscal Alejandro Perroud, mientras que el imputado contó con la asistencia de la Defensa Oficial. Impartió justicia el Dr. Jesús Penayo Amaya.

El condenado cumplirá la pena en la Unidad Nº 9 de Gualeguaychú.

Fuente: El Entre Ríos.