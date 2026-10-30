Presunto enriquecimiento ilícito: el exgobernador Bordet reforzó su equipo de defensores

El exgobernador y actual diputado nacional Gustavo Bordet contrató a un segundo abogado para que lo represente en la causa caratulada “D’Ambros, Héctor Daniel s/ Su denuncia”, que investiga un presunto enriquecimiento ilícito.

La novedad en el legajo, en el que aún no hay imputados, se produce luego de que fracasaran los sucesivos intentos del defensor Jorge Romero para quitar de la investigación al fiscal José Arias.

El abogado concordiense que promovió las infructuosas recusaciones seguirá ejerciendo la defensa, pero de ahora en más no estará solo. A la par, intervendrá un profesional de la capital entrerriana, de extensa trayectoria, que tiene entre sus numerosos antecedentes haber defendido incluso a integrantes del Ministerio Público Fiscal, a la par de representar en la Causa Contratos al contador Juan Domingo Orabona, muy cercano a Bordet.

Se trata del doctor Leopoldo Lambruschini, valorado en el fuero por sus conocimientos y considerado un estudioso del derecho, según pudo saber El Entre Ríos. En numerosas causas trabajó codo a codo con Julio Federik.

La lista de quienes han sido defendidos por el flamante abogado de Bordet resulta variopinta, puesto que en ella aparecen personas de las más diversas pertenencias políticas y causas también muy diferentes unas de otras. Por citar un caso muy reciente, Lambruschini ejerció la defensa de Juan Enrique Ruiz Orrico, exfuncionario provincial, condenado por la muerte de cuatro jóvenes a los que chocó cuando manejaba un auto oficial, alcoholizado y a alta velocidad.

También viene de haber representado en los tribunales al histórico secretario general de UPCN y también exlegislador provincial José Allende.

Lambruschini defendió a la procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche, en ocasión en que fuera enjuiciada e incluso destituida por un jurado de enjuiciamiento, sentencia finalmente anulada por decisión de la Corte Suprema de la Nación.

Por paradójico que resulte, en base a supuestos interpretativos, no faltan quienes atribuyen el embate contra Goyeneche justamente al entonces gobernador Gustavo Bordet, a quien de ahora en más defenderá. Otro jury en el que intervino como defensor fue el que se le inició a la exviceintendenta de Paraná y jueza de familia Josefina Etienot.

No es menos sorprendente que en la lista de los que alguna vez fueron defendidos por Lambruschini figure hasta José Emiliano Arias, el fiscal tan cuestionado por Bordet y Romero. En efecto, lo representó años atrás en ocasión en que saliera airoso de una querella que le iniciara Julio Larocca.

El nuevo defensor del exgobernador también defendió, junto a Julio Federik, a Felipe Van Derdonckt, el joven de 24 años condenado por el siniestro vial que le costara la vida a Oscar Pisani en Concordia.

Pero ninguno de quienes fueron o son aún defendidos por Leopoldo Lambruschini resulta tan cercano a Bordet como el contador Juan Domingo Orabona, también de Concordia, imputado en la denominada Causa Contratos.