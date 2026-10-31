La defensa de Caudana refuta el dictamen fiscal e insiste en el otorgamiento de salidas transitorias

Los abogados defensores de Elbio Gonzalo Gastón Caudana presentaron un escrito ante el Tribunal Oral Federal para contestar e impugnar el dictamen de la Fiscalía que se opuso al pedido de salidas transitorias socio familiares del condenado. Germán Corazza y Sebastián Beber argumentaron que la postura del Ministerio Público Fiscal se fundó en premisas fácticas erróneas respecto a la trayectoria educativa y laboral de Caudana, por lo que solicitaron que el Tribunal otorgue el beneficio.

La defensa presentó las constancias del título secundario que Caudana obtuvo en 2021 en la ESJA del penal de Federal. Asimismo, acreditaron las certificaciones de cursos de formación profesional y oficios aprobados por el condenado durante su permanencia en la Unidad Penitenciaria Nº 8. Por ejemplo, peluquería, electrónica, carpintería, viverista e instalaciones eléctricas. También se destacó su participación en talleres culturales.

Los abogados subrayaron que la cárcel del norte entrerriano no dispone de centros universitarios presenciales ni de la infraestructura tecnológica requerida para cursar carreras a distancia, por lo que Caudana alcanzó el máximo nivel académico formal al alcance en ese lugar de encierro.

Por otra parte, Corazza y Beber señalaron que los informes técnicos ratificaron que el penado asiste regularmente al área de psicología, y que tiene una calificación de “Conducta Ejemplar” (09) y “Concepto Muy Bueno” (07), sin sanciones disciplinarias en los últimos años.

Además, los defensores afirmaron que Caudana cumple una pena unificada de 12 años de prisión y alcanzó las dos terceras partes de la condena hace más de dos años, además que el domicilio de su madre cumple con los requisitos para asistir en las salidas que piden.

Por último, la defensa rechazó el argumento de falta de “implicancia subjetiva” o arrepentimiento de parte de Caudana, lo cual afirmaron que es inconstitucional, porque sostienen que lo estarían obligando a la autoincriminación.