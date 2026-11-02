El miércoles pedirán justicia por el motociclista que murió tras ser atropellado en Paraná

Maximiliano Céspedes falleció el sábado en la madrugada atropellado por una camioneta cuyo conductor estaba alcoholizado.

Familiares, amigos y allegados de Maximiliano Daniel Céspedes, el motociclista de 41 años que murió la madrugada del sábado tras un choque con una camioneta en calle Rondeau de Paraná, convocaron a una concentración para pedir justicia por su muerte.

La convocatoria se realizará este miércoles 4 de noviembre, a las 9, frente al Palacio de Justicia de la capital entrerriana, informó Canal Once.

Bajo la consigna “Justicia por Maxi”, los organizadores invitaron a acompañar el reclamo para que se esclarezcan las circunstancias del siniestro vial y se determinen las responsabilidades correspondientes.

“Pedido de justicia por Maxi Céspedes. Porque no podemos permitir que se quede en el olvido”, expresó el mensaje difundido.

Cómo ocurrió el choque fatal

El siniestro vial ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada del sábado 31 de octubre, sobre calle Rondeau, entre Darwin y Ambrosetti, en Paraná.

Maximiliano Daniel Céspedes, de 41 años, circulaba en una motocicleta Yamaha FZ16 cuando se produjo una colisión frontal con una camioneta Chevrolet LUV, conducida por un joven de 29 años que transitaba en sentido contrario.

Como consecuencia del impacto, el motociclista quedó tendido sobre la calzada y sufrió lesiones fatales. Personal de emergencias médicas acudió al lugar y constató su fallecimiento.

Según informó la Policía, el conductor de la camioneta se retiró del lugar después del choque. Sin embargo, minutos más tarde se presentó voluntariamente en la Comisaría Decimocuarta, acompañado por un joven de 27 años que viajaba con él y por familiares.

El conductor dio positivo en el control de alcoholemia

El conductor de la Chevrolet LUV manifestó que había intentado sobrepasar a otro vehículo y que, durante esa maniobra, invadió el carril contrario, por donde circulaba Céspedes.

También reconoció que se había retirado del lugar tras el impacto y que posteriormente decidió presentarse ante las autoridades policiales.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se realizaron controles de alcoholemia y se ordenaron extracciones de muestras de sangre y orina a los dos ocupantes de la camioneta.

Ante las circunstancias del hecho, la Fiscalía dispuso la aprehensión del conductor de 29 años, identificado como Juan Manuel Quinteros, por el supuesto delito de homicidio culposo. Mientras que este domingo, la justicia le impuso prisión domiciliaria hasta el 29 de diciembre. Durante ese período continuará el proceso judicial para determinar su responsabilidad penal en el siniestro que terminó con la vida de Céspedes.