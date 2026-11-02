Homicidio de Jazmín González en Paraná: uno de los acusados negocia una condena de prisión efectiva

Julián Jonathan Manrique sabe que su destino final es la cárcel. Ante la contundencia de las pruebas reunidas por el fiscal Laureano Dato, que confirman su participación en los graves incidentes que terminaron con el homicidio de la adolescente Jazmín González el año pasado en Bajada Grande, el acusado decidió avanzar hacia un juicio abreviado.

Este lunes, la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, resolvió prorrogar su prisión preventiva en la modalidad domiciliaria con tobillera electrónica hasta el 5 de febrero de 2027.

La magistrada consideró adecuado mantener la medida en un domicilio por ser un entorno más adecuado que la unidad penal mientras concluyen los trámites del proceso. Sin embargo, el dato sobresaliente de la audiencia fue la confirmación de que el abogado defensor de Manrique, Claudio Berón, trabaja junto a la fiscalía para cerrar un acuerdo abreviado con condena de cumplimiento efectivo.

La hipótesis fiscal

Según la investigación, la noche del 19 de octubre de 2025, Jazmín circulaba en moto junto a Manrique, quien la había ido a buscar a su casa en el barrio Mosconi. En medio de un enfrentamiento en Bajada Grande con un grupo que les arrojaba piedras, Yamil Alexander Cabrera —que se desplazaba en otra motocicleta— efectuada disparos para repeler la agresión; uno de los proyectiles impactó accidentalmente a la joven en la cabeza.

Apenas Jazmín cayó desvanecida, Manrique descendió del rodado y, lejos de auxiliar a la víctima, ejecutó varios disparos con una pistola Bersa calibre 9 milímetros contra el grupo agresor, poniendo en riesgo la vida de numerosos transeúntes que salían de una fiesta cercana. Acto seguido, y según quedó registrado en las filmaciones de comercios de la zona, Manrique le entregó el arma a Jesús Joel Gómez para ocultarla.

El fiscal Dato cuenta con evidencia fílmica contundente contra todos los imputados: Cabrera aparece registrado al momento de disparar, al igual que Manrique en el contraataque, mientras que Gómez quedó grabado recibiendo el arma de fuego.

A lo largo del proceso, varios testigos revelaron a los medios de comunicación que Cabrera, Manrique y Gómez siempre andaban armados.

Por estos hechos, Manrique enfrenta cargos por homicidio en grado de tentativa, portación ilegal de arma de guerra y provisión ilegítima de arma de fuego, delitos que derivarán en su inminente condena efectiva.

Fuente: Ahora.