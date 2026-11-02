Juicio por el femicidio de Micaela García: la reconstrucción de la fuga, el auto a 140 km/h y las escuchas

Ramona, la vecina de la zona de chacras que vio pasar el Renault 18 break a 140 km/h donde observó "dos sombras" en su interior.

En el marco del nuevo juicio oral que se le sigue a Néstor Roberto Pavón en Gualeguay por el femicidio de la joven Micaela García, ocurrido el 1° de abril de 2017, la tercera audiencia estuvo signada por los testimonios de vecinos, empleados del lavadero del imputado y efectivos policiales que reconstruyeron el recorrido del vehículo utilizado la mañana del crimen, la logística de la fuga y las maniobras de ocultamiento posteriores. Este segundo juicio oral, ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras anular fallos anteriores, busca determinar la coautoría de Pavón en los delitos de abuso sexual y homicidio calificado por alevosía y femicidio, por los cuales ya fue sentenciado a prisión perpetua Sebastián Wagner.

La jornada desarrollada en los tribunales se dio tras la declaración prestada el viernes anterior por Sebastián Wagner, quien cumple la condena en la Unidad Penal 1 de Paraná. El violador serial declaró en calidad de testigo y sin juramento de decir verdad por su condición de penado, y afirmó ante el tribunal que no mató a Micaela y responsabilizó de manera directa a su expatrón en el lavadero, Pavón, por la asfixia y el abuso de la joven.

Dos sombras a 140 km/h y maniobras en el lavadero

Este lunes, la primera en declarar fue María Ramona Denaday, una vecina de la zona rural que relató lo ocurrido la mañana del sábado 1° de abril de 2017, entre las 8.10 y 8.20. Según su testimonio, un automóvil azul oscuro tipo Renault 18 Break la sobrepasó a una velocidad estimada en 140 kilómetros por hora en un camino de tierra, obligándola a tirarse a la banquina, en medio de una intensa polvareda. La testigo remarcó que, por el reflejo del sol en los cristales, divisó dos sombras en el interior del habitáculo (una figura más baja al volante y otra más alta al lado), vehículo que días después reconoció en televisión e informó a la policía.

“Me decidí venir a la panadería temprano, serían 8.10 u 8.20 de la mañana. Cuando venía a mitad de camino para la Ruta 12 sentía algo tremendo, estruendoso, un auto que venía (...) me pasó, fue algo espantoso. Vi que en el reflejo del sol vi dos sombras así adelante, como que eran dos personas nada más, y tuve que ponerme en la banquina, frenar un poco el auto porque me sentí descompuesta, era impresionante como venía”, narró Ramona.

Por su parte, Antonio Javier Lencina, empleado del lavadero de Pavón, detalló lo que observó en el lugar de trabajo. Señaló que el sábado 1° de abril Pavón llegó pasadas las 11 de la mañana, luego de ordenar romper el candado para ingresar a trabajar porque Wagner se había llevado las llaves. Sostuvo que Wagner se presentó recién al anochecer a bordo del Renault 18 Break. Lencina ratificó además que, tras desatarse la búsqueda de la víctima, el auto de Wagner fue guardado debajo de una galería del establecimiento y cubierto con una media sombra por indicación de Pavón, quien se mostró sorprendido cuando policías de civil preguntaron por el rodado.

“Pavón llegó ese día más o menos a las 11 de la mañana (...) nos dio la orden a las 9:30 que rompiéramos el candado del lavadero para poder lavar un camión, porque decía que lo andaba buscando a Sebastián por las llaves (...) A la nochecita lo hizo correr Pavón (al auto de Wagner) para que lo pusiéramos abajo de tipo una galería con una media sombra negra. Cuando me preguntaron dos muchachos de civil por el dueño del auto y fui y le pregunté a Pavón, él se mostró como sorprendido”, afirmó Lencina.

Pistas policiales, escuchas y el hallazgo del cuerpo

La audiencia continuó con los testimonios de los efectivos policiales a cargo de los primeros procedimientos. El suboficial Enrique Ceferino Vallejos explicó cómo se individualizó el automóvil de Wagner gracias al aviso de un agente penitenciario que lo vio cargando gas en una estación de servicio local, lo que permitió ubicar su vivienda en el barrio Holanda y relacionarlo con el lavadero.

Así lo narró el testigo: “Me llama un amigo de crianza, Mauricio Galván, preguntándome si no sabía si había de interés un Renault 18 break oscuro. Me comenta que lo había encontrado a Wagner en la Shell de Gualeguay cargando gas. Galván conocía a Wagner de la unidad penal donde estuvo por abuso en condicional. Fuimos a constatar el domicilio en el barrio Holanda y de ahí nos fuimos hasta el lavadero”.

A su vez, la subcomisaria Milagros María Lubo repasó las primeras entrevistas con las amigas de la víctima y con una vecina que escuchó gritos de auxilio durante la madrugada cuando Micaela fue raptada en la calle, además de confirmar su rol en la detención de Pavón y el secuestro de su teléfono celular.

“Entrevisté a Nancy Noemí Zárate y me había comentado que ella había escuchado que una femenina pedía ayuda (...) me decía que era como a la salida del boliche. Yo recuerdo al día de hoy que la señora me manifestó con claridad que una mujer pedía ayuda a gritos”, relató la funcionaria policial.

El testimonio técnico de mayor extensión fue prestado por el comisario inspector Pablo Gastón Preis Casas, quien detalló el operativo para rastrear a Wagner en el Gran Buenos Aires. El investigador expuso que Pavón gestionó el traslado del asesino en camión hasta Campana a través del dueño de un local nocturno, punto donde lo recogió su padrastro, Fabián Ecosor.

Durante la audiencia se reprodujeron escuchas telefónicas del 5 de abril de 2017. En uno de los audios se escucha a Pavón comunicarse con la madre de Wagner y con Ecosor para preguntar por las pericias al auto y la repercusión mediática, mientras los familiares le ocultaban que ya habían trasladado a Wagner a la zona de Bella Vista.

En una de las escuchas reproducidas, se escuchaba la voz del acusado en diálogo con la madre de Wagner: “Yo la verdad que lo ayudé pensando que el problema era con la mujer, no pensé que después se me iba a venir todo este quilombo así”.

Finalmente, el jefe policial detalló la aprehensión de Wagner el 7 de abril en Moreno —luego de que su madre alertara que había regresado armado— y el hallazgo del cuerpo de Micaela García el 8 de abril de 2017 a la vera de la calle 85, oculto entre la vegetación de un camino rural.

El debate ante los jueces Santiago Brugo, Maximiliano Larocca Rees y Nicolás Gazali continuará en las próximas jornadas y se estima que miércoles o jueves de la semana que viene serán los alegatos. La Fiscalía (integrada por Maite Burruchaga y Gamal Taleb) junto a la querella (representada por Marcelo Boeykens y José Iparraguirre) sostienen la hipótesis de la coautoría y solicitarán la pena de prisión perpetua para el acusado, mientras que la defensa (los abogados Ramón Elías Salto y Edwin Valenzuela Rojas) sostiene que Pavón dormía en su domicilio y exige su absolución.