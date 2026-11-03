Capturaron en un campo de Hasenkamp al prófugo vinculado al cargamento de 1.345 kilos de marihuana de La Paz

La Policía de Entre Ríos detuvo en un establecimiento rural de Hasenkamp a Juan Esteban Siebenlist Bustos, quien tenía pedido de captura vigente y era buscado por su vinculación con la causa que investiga el transporte de más de 1.300 kilos de marihuana secuestrados en febrero de este año en el departamento La Paz. El sospechoso intentó escapar al advertir la presencia policial, pero fue reducido y detenido tras un operativo realizado en el campo “Doña Inés”, sobre la Ruta Nacional 127.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Sección Narcotráfico de la División Operaciones de la Dirección General de Drogas Peligrosas, luego de alrededor de 60 días de tareas investigativas que permitieron establecer el lugar donde se ocultaba el acusado. Durante el allanamiento se secuestraron cerca de dos millones de pesos, dinero en moneda extranjera, seis teléfonos celulares, una carabina, 19 cartuchos calibre .22, documentación vehicular y un automóvil Toyota Corolla que presentaba adulteraciones en los números de chasis y motor. Además, cinco personas fueron identificadas en el lugar. Cabe recordar que este jueves por la mañana se presentarán los recursos de apelación de las defensas contra el procesamiento de los acusados dictados por el Juzgado Federal de Paraná.

La investigación que derivó en su captura está vinculada al secuestro de 1.345 kilos de marihuana transportados en una camioneta Citroën Jumper, descubierta el 13 de febrero tras una persecución policial en caminos rurales del departamento La Paz. De acuerdo con la pesquisa judicial, la organización habría ingresado la droga desde Corrientes y utilizaba una Toyota Hilux para realizar tareas de apoyo y detección de controles policiales.

Según surge de la causa instruida por el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, los investigadores identificaron a Siebenlist Bustos como una de las personas que coordinó la logística del transporte y que realizó tareas de acompañamiento del cargamento durante el recorrido. También fue señalado como el presunto responsable de la operación narco que culminó con el hallazgo de los 1.716 panes de marihuana abandonados dentro del utilitario en cercanías de la ciudad de La Paz.

La causa ganó notoriedad pública por la detención y procesamiento del comisario y abogado Daniel Alejandro Rosatelli, a quien la Justicia Federal atribuye haber intervenido en la compra de la camioneta utilizada para el transporte de la droga. La investigación reconstruyó la adquisición del vehículo meses antes del operativo y vinculó esa operación con varios de los imputados. Rosatelli permanece detenido junto con otros acusados por su presunta participación en la organización.

En agosto pasado, durante una serie de allanamientos simultáneos ordenados por el Juzgado Federal de Paraná, la Policía Federal había buscado a Siebenlist Bustos en el mismo establecimiento rural “Doña Inés”, aunque en aquel momento no logró localizarlo. Desde entonces permanecía prófugo, mientras la investigación avanzaba sobre la estructura detrás del cargamento de marihuana secuestrado en La Paz.

Con la captura concretada este fin de semana, la Justicia Federal sumó un nuevo detenido en una de las causas de narcotráfico más relevantes de los últimos años en Entre Ríos, que ahora busca determinar el alcance de las responsabilidades de cada uno de los integrantes de la organización investigada.