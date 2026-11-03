Investigan un presunto abuso sexual en un batallón del Ejército en Concepción del Uruguay

Una denuncia por presunto abuso sexual en el Batallón de Ingenieros de Concepción del Uruguay motivó una investigación judicial luego de que una joven integrante del Ejército Argentino manifestara haber sido víctima de un hecho ocurrido dentro de las instalaciones militares, ubicadas en la intersección de las calles Suipacha y Aráoz.

Según informó el medio Uruguayenses, el episodio denunciado habría ocurrido entre el jueves y el viernes de la semana pasada, mientras la joven cumplía funciones en la unidad. La denunciante habría identificado como presunto responsable a un hombre que ocuparía un cargo de mayor jerarquía dentro del batallón.

Tras lo sucedido, la mujer comunicó la situación a las autoridades militares. De acuerdo con la información difundida, desde la institución la acompañaron hasta la Comisaría de la Mujer para formalizar la denuncia y se activó el protocolo correspondiente a este tipo de situaciones.

La Justicia dispuso medidas de protección

A partir de la presentación, intervino la Justicia provincial y se solicitaron medidas destinadas a resguardar a la denunciante. Entre ellas, se incluyeron la prohibición de acercamiento y de contacto por parte del hombre señalado.

Las disposiciones fueron adoptadas en el marco de las primeras actuaciones judiciales, con el objetivo de proteger a la joven mientras avanzaba la investigación sobre las circunstancias del presunto abuso.

En la causa intervinieron la fiscal Albertina Chichi y la jueza de Garantías Alejandrina Herrero, quienes participaron de las actuaciones desarrolladas inicialmente en el ámbito provincial, informó Uruguayenses.

La investigación pasó a la Justicia Federal

Posteriormente, se resolvió declarar la incompetencia de la Justicia provincial y remitir las actuaciones al fuero federal, debido a que las personas involucradas serían integrantes del Ejército Argentino y el episodio denunciado habría ocurrido dentro de una dependencia militar.

De esta manera, la investigación quedó encaminada hacia la Justicia Federal, que deberá determinar las circunstancias del hecho denunciado y establecer si existieron responsabilidades penales.

Por otra parte, trascendió de manera extraoficial que las autoridades del Batallón de Ingenieros se habrían puesto a disposición de la denunciante. También se indicó que el hombre señalado habría sido apartado de las actividades vinculadas a su función.

La causa continúa bajo investigación

Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre las circunstancias específicas del presunto abuso ni sobre las medidas que podría adoptar la Justicia Federal durante la investigación.

Se aguarda el avance de las actuaciones para esclarecer lo sucedido dentro de la unidad militar.