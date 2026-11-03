Se realizará un nuevo encuentro para personas interesadas en inscribirse en el RUAER

Son 105 los niños/as y adolescentes que esperan por una familia.

El Registro de Adoptantes de Entre Ríos abrirá la última convocatoria del año para recibir solicitudes de inscripción. Son 105 los niños/as y adolescentes que esperan por una familia.

Del 13 al 30 de noviembre inclusive –10 días hábiles– estará abierta la cuarta y última convocatoria del año 2026 para recibir solicitudes de inscripción al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de la Provincia de Entre Ríos (RUAER).

Previamente, el jueves 12 de noviembre a las 14 se llevará a cabo el Encuentro Obligatorio destinado a personas que deseen inscribirse en el RUAER. Esta reunión se realizará en forma simultánea en Paraná, Concordia y Gualeguaychú, en modalidad presencial. Los/as interesados/as podrán optar por la sede que les resulte más cercana o accesible.

El Encuentro Obligatorio es el primer paso para solicitar la inscripción en el Registro. En esa instancia se brindará información relevante sobre el trámite a realizar y, en particular, se abordará la realidad de la adopción y sus implicancias. Quienes estén interesados/as en participar deben completar el formulario que está disponible en: https://mpd.jusentrerios.gov.ar/ruaer/preinscripcion/.

Las personas que participen de dicho Encuentro estarán habilitadas, entre el 13 y el 30 de noviembre (10 días hábiles), para completar el Formulario de Inscripción y cargar la documentación requerida por ley para integrar el Legajo.

Este trámite es exclusivo para personas residentes en la provincia de Entre Ríos. Toda la información referente al paso a paso de la solicitud de inscripción, como así también el detalle de los requisitos a presentar está disponible en la página web https://mpd.jusentrerios.gov.ar/ruaer/inscripciones/.

A la espera de una familia

Actualmente el RUAER se encuentra en proceso de búsqueda de familias para 64 niños y niñas de entre 0 y 12 años; y para 41 adolescentes de entre 13 y 17 años de edad. La mayoría de ellos/as superan los 8 años y/o se encuentran dentro de un grupo de hermanos/as y el 30 % de ellos/as posee Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Para realizar consultas, comunicarse de lunes a viernes, de 7 a 13, a los teléfonos: (0343) 4209575/76, por correo electrónico (ruaer@jusentrerios.gov.ar) o a través de mensajes por Whatsapp al 549 343 5329475. También están disponibles las redes sociales: Instagram: @ruaer_mpd y Facebook: Registro de Adoptantes de Entre Ríos – RUAER.