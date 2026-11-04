Agresión a jugadores de Patronato: acordaron un resarcimiento económico y restricciones para Alan Barrientos

La Fiscalía y la defensa de Alan Barrientos, líder de la barra de Patronato, acordaron solicitar una suspensión del juicio a prueba, conocida como probation, en la causa por coacciones agravadas contra dos jugadores del club. La propuesta fue presentada este miércoles en una audiencia ante la jueza Marina Barbagelata, en los tribunales de Paraná.

El acuerdo impulsado por el abogado defensor Claudio Berón contempla un resarcimiento económico de entre uno y dos millones de pesos para las víctimas y el cumplimiento de restricciones durante un año y medio. El pedido busca una salida alternativa al juicio, sujeta a la aprobación judicial y al cumplimiento de las condiciones que se establezcan.

El fiscal Martín Abraham explicó ante la magistrada que la propuesta se sustentó en la ausencia de antecedentes de Barrientos y en el consentimiento de los dos futbolistas afectados. Sobre esa base, el Ministerio Público Fiscal y la defensa consensuaron las condiciones presentadas en la audiencia.

Barbagelata manifestó su sorpresa frente a la salida propuesta, teniendo en cuenta la gravedad del hecho investigado, y planteó inquietudes sobre cómo se había alcanzado el acuerdo.

La causa se originó en agosto, después de la derrota de Patronato por 4 a 0 ante Colón en Santa Fe. Al regreso del plantel a Paraná, se produjeron los hechos denunciados contra dos jugadores por los que Barrientos quedó acusado de coacciones agravadas.

Como informó Ahora al conocerse los ataques a jugadores de Patronato y las primeras medidas judiciales, los futbolistas afectados fueron Alan Sosa y Facundo Díaz. En aquella etapa de la investigación se dispusieron restricciones de acercamiento al club y a los denunciantes, además de medidas de protección para el plantel.