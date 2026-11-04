Salpica a Entre Ríos la imputación por presunto contrabando contra el empresario brasileño Odair Breier

El empresario brasileño Odair Breier, vinculado a la firma Nueva Energía Solar S.R.L., fue imputado recientemente en una causa judicial por una presunta infracción al Código Aduanero argentino.

La investigación se tramita ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Puerto Iguazú, a cargo del juez Marcelo Alejandro Cardozo, bajo el expediente FPO 2219/2026. La imputación no implica una condena y el empresario conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.

De acuerdo con la hipótesis investigativa, equipos destinados a instalaciones fotovoltaicas, entre ellos paneles solares, baterías de litio e inversores, podrían haber ingresado al país sin cumplir con los requisitos aduaneros correspondientes.

El presunto circuito de ingreso estaría relacionado con la zona de la Triple Frontera, entre Foz do Iguaçu, Brasil, y Puerto Iguazú, Misiones. Hasta el momento, no se difundieron oficialmente los montos ni las cantidades de mercadería que estarían involucrados en la causa.

La situación judicial adquiere relevancia por los proyectos industriales y las inversiones que Breier había anunciado en Argentina. Entre las iniciativas figuraba la instalación de una planta de ensamblado de paneles solares en San Vicente, Misiones, con una producción proyectada de 150.000 unidades durante 2026.

Además, la empresa había comunicado una inversión cercana a los 300 millones de dólares en Diamante, Entre Ríos, aunque la información disponible no permite establecer el grado de ejecución de ese emprendimiento ni la disponibilidad efectiva de los fondos anunciados.

El encuentro había sido el miércoles 22 de abril. Estuvieron el presidente municipal de Diamante, Ezio Gieco, y Odair Breier, presidente de Stel Soluciones Eléctricas (que en Argentina opera bajo el nombre “Nueva Energía Solar”). Además, el secretario de Industria de Entre Ríos, Catriel Tonutti. Juntos, habían rubricado una carta de intención para la instalación de la empresa en la ciudad, “impulsando una iniciativa que generará inversión y nuevas oportunidades de empleo para la comunidad”, afirmaron.

La actividad se había realizado en Casa de Gobierno en Paraná, y también estuvieron presentes el presidente del Ente Autárquico Puerto Diamante, Aldo Cardinalli; la diputada Liliana Salinas; y el director de Producción y Empleo de Diamante, Gastón Salto.

“A partir de este acuerdo, la firma instalará una planta de ensamblaje de paneles solares en un sector del Ente Autárquico Puerto Diamante, con el objetivo de importar componentes fotovoltaicos y baterías desde Brasil, para ensamblarlos aquí, generando valor agregado regional y nuevas fuentes de trabajo”, difundió la Municipalidad de Diamante.

En Concordia también

Oportunamente, la empresa que dirige el brasileño había sido presentada, tanto por áreas de la Provincia como de la Municipalidad de Concordia, a empresarios de la zona. En esta ciudad también aparece la figura de la diputada provincial Liliana Salinas (del bloque unipersonal del Partido Conservador Popular), quien tiempo atrás había salido a respaldar públicamente al empresario y su firma. En su momento, había confirmado que la empresa brasileña donaría sistemas de paneles solares a instituciones de salud pública, entre ellas el hospital “Felipe Heras” de Concordia.

La investigación también incluye antecedentes de procedimientos realizados en instalaciones vinculadas con la firma. Según la información difundida, Gendarmería Nacional y personal de Aduana participaron de un allanamiento en el Puerto de Diamante, donde el galpón señalado como parte del emprendimiento habría sido encontrado vacío y sin actividad.

Cómo sigue la causa

La causa se encuentra en una etapa inicial de instrucción, durante la cual la Justicia deberá analizar las pruebas presentadas por la fiscalía y la defensa para determinar el origen de los productos, su recorrido, los volúmenes involucrados y las posibles responsabilidades.

También, deberá establecerse si existió una conducta reiterada y cuál es la calificación legal que corresponde. Hasta ahora, la defensa del empresario no había formulado declaraciones sobre la imputación, mientras se aguarda el avance de las actuaciones judiciales.

Empresa brasileña prevé inversiones en Diamante

El miércoles 22 de abril el portal oficial del gobierno de Entre Ríos publicó que autoridades provinciales y de la Municipalidad de Diamante firmaron -en Casa de Gobierno- la carta de intención para la radicación de una empresa brasileña en la ciudad, en un acto encabezado por el secretario de Industria, Catriel Tonutti.

“La iniciativa está vinculada a la firma Nueva Energía Solar, impulsada por el empresario brasileño Odair Breiner, quien ya había visitado Diamante para evaluar su instalación (1). El proyecto prevé la instalación de un nodo logístico solar en el Puerto de Diamante, que incluirá ensamble, testeo y distribución de paneles solares”, se indicó en esa oportunidad.

Del acto y las instancias de trabajo participaron la diputada provincial Liliana Salinas; el intendente de Diamante, Ezio Gieco; el presidente del Ente Autárquico Puerto Diamante, Aldo Cardinalli; junto a equipos técnicos provinciales y municipales.

Según adelantó el empresario, el proyecto permitirá la generación de 40 puestos de trabajo, además de instancias de capacitación técnica local. El emprendimiento se desarrollará sobre un predio en el puerto y tendrá un período de instalación de entre 12 y 18 meses.

Por su parte, el secretario de Industria, Catriel Tonutti, destacó el rol del Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI) y afirmó que "las condiciones competitivas que genera el RINI lograron atraer a esta empresa extranjera y posicionan a Entre Ríos como destino de nuevas inversiones". En ese sentido, remarcó que la herramienta busca transformar la matriz productiva provincial, promoviendo el crecimiento del empleo privado a partir de la articulación entre el sector público y el privado.

Fuentes: Neonet - Municipalidad de Diamante - 7 Páginas – El Entre Ríos y Gobierno de Entre Ríos.

Referencias

1) https://portal.entrerios.gov.ar/noticias/76913