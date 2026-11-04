Valdivieso Salas, acusado de instigar el homicidio de un prestamista, seguirá preso en la cárcel de Paraná

La Justicia de Garantías de la capital entrerriana extendió la medida cautelar hasta el 5 de febrero de 2027. El imputado, de nacionalidad peruana, estuvo más de tres años prófugo y afronta cargos por homicidio agravado en Paraná, además de causas federales por narcotráfico y falsificación de documentos en Buenos Aires.

En una audiencia celebrada este 3 de noviembre de 2026 en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de Paraná (Legajo Nº 21504), la jueza de Garantías Nº 1, Dra. Marina Barbagelata, resolvió prorrogar la prisión preventiva de Miguel Ángel Valdivieso Salas hasta el viernes 5 de febrero de 2027 inclusive, la cual continuará cumpliendo en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná. La decisión se fundamentó en un acuerdo alcanzado entre el fiscal Conrado Castagno Gini y el abogado defensor Augusto Laferriere.

Durante la audiencia, la fiscalía argumentó que se mantienen vigentes los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Además, se señaló la necesidad de contar con tiempo para que el equipo técnico analice la extracción del material de los teléfonos celulares secuestrados al imputado al momento de su captura en Buenos Aires, peritajes remitidos recientemente a la causa. A ello se sumó la consideración del receso por la feria judicial de enero y los feriados de carnaval de febrero. En la misma jornada se ratificó que el Tribunal Oral Federal Nº 1 de CABA mantiene firme una medida de prisión preventiva sin fecha fija dispuesta en la jurisdicción federal.

La manifestación del imputado sobre su lugar de detención

Al ser consultado sobre su situación de alojamiento, Valdivieso Salas —de 53 años, nacido en Lima, Perú (DNI peruano Nº 80.109.128)— expresó su decisión de permanecer alojado en la penitenciaría de Paraná. Pese a que con anterioridad había solicitado ser trasladado a un penal más cercano a la ciudad de Buenos Aires para recibir visitas, justificó su cambio de postura al indicar que su pareja viajará a Venezuela y que actualmente se encuentra en un pabellón común en condiciones más tranquilas, a diferencia de su etapa previa en el área de aislamiento.

El homicidio en Paraná: sicariato y préstamos narco

Valdivieso Salas se encuentra imputado como autor intelectual del homicidio de Carlos Daniel Tello Morales, alias “Jairo” (30 años), perpetrado la tarde del 30 de marzo de 2022 en la intersección de las calles Ameghino y Mosconi, en el barrio San Martín de Paraná. En aquella oportunidad, la víctima fue interceptada por dos sicarios a bordo de una motocicleta quienes le dispararon cerca de diez balazos con una pistola calibre 9 mm.

De acuerdo con la investigación, el crimen estuvo motivado por conflictos vinculados a un esquema de préstamos de dinero derivados del narcotráfico, financiado por organizaciones que operan desde Buenos Aires. Valdivieso Salas y Tello Morales administraban este circuito de préstamos en la capital entrerriana; la orden de ejecución se habría originado luego de que la víctima se quedara con fondos pertenecientes a la organización criminal. En la causa también resultaron procesados cómplices locales que aportaron apoyo logístico y de traslado a los ejecutores materiales, entre ellos el taxista Juan Néstor Pereyra, Nicolás Lencina y Abril Coronel.

Años prófugo, caída con cocaína y documentos falsos en CABA

Valdivieso Salas permaneció prófugo de la Justicia entrerriana durante más de tres años y medio bajo identidades falsas, contando con orden de captura emitida en agosto de 2022 por el Juzgado de Garantías Nº 6 de Paraná. Su detención se produjo el 18 de abril de 2026 en el barrio de Caballito (CABA) por efectivos de la Policía de la Ciudad, luego de ser interceptado intentando identificarse con un DNI peruano apócrifo a nombre de otra persona con su fotografía; en ese procedimiento se le secuestraron 24.500 dólares y 50.000 pesos en efectivo.

Posteriores allanamientos en su departamento de la calle Espinosa permitieron incautar 10,5 kilos de cocaína fraccionada en ladrillos, 7,9 millones de pesos, una balanza de precisión y dos armas de fuego no registradas (una pistola Glock .380 con pedido de secuestro y una Pietro Beretta .22). A raíz de estos hallazgos, el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 12 de Buenos Aires lo procesó con prisión preventiva por narcotráfico y falsificación de documentos, trabando un embargo sobre sus bienes por 200 millones de pesos, previo a ser puesto a disposición de los tribunales de Paraná.