Enriquecimiento ilícito: este jueves se define si Urribarri va a un nuevo juicio oral por corrupción

El exgobernador Sergio Urribarri sabrá este jueves, desde las 10, si deberá enfrentar un nuevo juicio oral por corrupción. El juez de Garantías N° 6 de Paraná, Mariano Budasoff, dará a conocer su resolución en la audiencia de requerimiento de elevación a juicio de la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del exmandatario durante su gestión y del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros.

El magistrado deberá resolver la controversia que plantearon las partes el martes. La Fiscalía pidió que el legajo sea remitido a debate oral; las defensas, en cambio, reclamaron la realización de dos nuevas pericias oficiales, una informática y otra contable, que de ser concedidas demorarían el proceso.

Urribarri está detenido en la Unidad Penal N° 6 “El Potrero” de Gualeguaychú, donde cumple una condena por corrupción.

Qué puede pasar

Budasoff tiene dos caminos principales. Si hace lugar al pedido de los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull, la causa pasará a juicio oral y Urribarri será juzgado por enriquecimiento ilícito. Si, en cambio, acepta los planteos de las defensas y ordena nuevas pericias, la elevación a juicio se postergaría: según estimó la propia defensa, solo la pericia contable llevaría “a lo sumo un año más”.

Lo que planteó la defensa

Los abogados José Velázquez, defensor de Cardona Herreros, y Miguel Cullen apuntaron contra las dos columnas de la acusación: la pericia informática y la contable.

Velázquez cuestionó la extracción de datos, el secuestro y tratamiento de los dispositivos, la seguridad informática y la selección de la información incorporada a la Investigación Penal Preparatoria (IPP). Pidió una nueva pericia a cargo de profesionales del Superior Tribunal de Justicia y presentó 40 puntos de pericia. “Acá no estamos en pie de igualdad. Tenemos al Estado del otro lado, con todo su poder punitivo”, sostuvo.

“Necesitamos llegar a juicio para explicar qué pasó con esto, con la certeza de una pericia oficial, objetiva e independiente”, reclamó.

Cullen, por su parte, objetó el informe contable. Afirmó que durante el período investigado, entre 2008 y 2015, se le atribuyeron al exgobernador los ingresos de toda su familia, y que buena parte del dinero considerado injustificado proviene de la carrera futbolística de su hijo Bruno Urribarri. “Lo más importante que faltó fue la información de Grecia, por las actividades futbolísticas de Bruno Urribarri”, señaló.

Lo que respondió la Fiscalía

Los fiscales calificaron los planteos de extemporáneos e infundados. “Este planteo debió hacerse durante la IPP. No en esta instancia. Si accedemos, se abriría una nueva investigación penal, teniendo en cuenta que la defensa tuvo acceso a todo lo que se hizo desde hace años”, dijo Badano.

“No se dice si encontraron anomalías, algo alterado pese al tiempo transcurrido, algo que genere sospecha, que torne pertinente la realización de una nueva pericia (…). Se trata de un pedido exploratorio, a la pesca”, agregó.

Ramírez Montrull recordó que la defensa designó un perito de parte, el contador Cristian Dumé, que llegó a conclusiones conjuntas con la contadora del Ministerio Público Fiscal. “Se analizaron por separado las capacidades de cada integrante, todos con capacidad negativa. Desde Analía Aguilera a cada uno de los hijos. Y se concluyó que el enriquecimiento corresponde a Urribarri”, explicó.

Sobre los ingresos del hijo del exgobernador, sostuvo: “Están todos los contratos de Bruno analizados, menos uno. Está toda la carrera deportiva, están los ingresos corroborados y el análisis de cada contrato, todo fue merituado”.