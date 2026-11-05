La banda de la camioneta narco: el capturado, la apelación y la intrincada traza financiera

La investigación judicial por el hallazgo de un cargamento de más de una tonelada de marihuana en La Paz el pasado 13 de febrero logró la detención del único prófugo el fin de semana pasado: Juan Esteban Siebenlist Bustos, acusado de ser el principal responsable de la operación del transporte de droga proveniente de la provincia de Corrientes, cuyo destino final es una incógnita.

Por esta causa ya son siete los detenidos: primero, César Leonel Ramírez, el primer paceño arrestado al día siguiente de la persecución y abandono de la camioneta Citröen Jumer con los 1345 kilos de marihuana, en LaPaz.

Luego, quienes fueron encarcelados en los allanamientos del 19 de agosto: -Alan Favieri y José Belén “Capo” Favieri, los hermanos de La Paz que participaron de aquella operación, uno en ese vehículo y otro en la camioneta Toyota Hilux que hacía “de punta” en el viaje narco, donde a su vez se conducía Siebenlist Bustos. Martín Reynaldo Germán Pelizzari, condenado por estafas, y Claudio David Luna, por su intervención en la compra de la camioneta Jumper. Y el comisario y abogado Daniel Rosatelli, acusado de ser quien orquestó en forma oculta la compra de ese vehículo a principios de noviembre del año pasado, en lo que la Justicia sostuvo que es una “operación opaca”.

¿Dónde estaba Siebenlist Bustos? No lo encontraron el día de los allanamientos en su casa de calle Pronunciamiento de Paraná y pasó prófugo estos dos meses y medio. Se sabía que tenía un campo sobre la ruta nacional 127, pasando El Pingo, que también había sido allanado. La semana pasada, personal de Drogas Peligrosas recibió la información de que se podría estar ocultando allí, y así lo confirmaron cuando veían sus movimientos sigilosos en ese lugar.

El sábado a la mañana fueron a detenerlo: al ver a los policías se quiso escapar corriendo a campo traviesa, pero el lugar estaba cercado por policías y terminó detenido. Además de dólares, pesos, guaraníes y reales y una carabina, secuestraron el celular que Siebenlist Bustos intentó descartar, así que hay expectativas por lo que se pueda encontrar allí. También secuestraron los celulares de la mujer, la hija y el empleado del campo.

También se secuestró un auto Toyota Corolla rojo que ya había sido visto en la zona de la casa por calle Pronunciamiento, aparecía según la patente radicado en Buenos Aires, pero al verificarlo el sábado pasado, surgió que tenía la numeración suprimida en chasis y motor.

El establecimiento Doña Inés es un campo pequeño por el cual el acusado tiene un RENSPA (Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios) que otorga el SENASA. Pero no tenía actividad, más que un par de chiqueros de chanchos, alrededor de 20 ovejas y unos siete caballos. Decían que en ese campo el hombre solía organizar eventos musicales folklóricos.

Según investigadores del narcotráfico, Siebenlist Bustos hacía varios años que estaba en el negocio de la droga a gran escala, con viajes por todo el país y a países limítrofes, pero al parecer fue muy cauteloso y esta es la primera vez que aparece implicado en una causa.

Fue indagado en el Juzgado Federal y se abstuvo, al igual que los otros seis detenidos. Ni siquiera habló para decir que no lo conocía o que no tenía nada que ver con Rosatelli o los demás procesados. Lo defiende el penalista de Buenos Aires Cristian Fernández Vargas, quien supo representar a los famosos asaltantes de bancos y blindados Luis Alberto “el Gordo” Valor y Óscar Hugo “La Garza” Sosa.

Acusados y roles

Según la acusación y la resolución del procesamiento, Siebenlist Bustos y Rosatelli aparecen como los dos principales responsables de esa operación narco.

Por un lado, el primero fue quien habría acordado la compra de la droga con sus contactos en el norte argentino o en Paraguay, y luego planificó y ejecutó su traslado con un ardid que contemplaba el transporte hasta el límite entre Corrientes y Entre Ríos, pero no sobre la ruta nacional 12 sino en un campo para cruzar el cargamento en piragua por el río Guayquiraró y así sortear el control policial del Puesto Caminero de Paso Telégrafo. Allí en la zona de Paraje Ombú al norte del Departamento La Paz cargaron la Citröen Jumper y arrancaron. Para esto, este hombre había coordinado previamente con los tres paceños la logística con la camioneta y la piragua.

Un vecino observó en la noche este vehículo y la camioneta Toyota Hilux y llamó a la Policía pensando que eran cuatreros. Llega el patrullero de la Brigada de Delitos Rurales, los persiguen por unos 60 kilómetros, llegan a La Paz, cruzan la ruta y abandonan el vehículo con la droga en la calle lindera al Hipódromo.

Por otro lado, Rosatelli aparece en la operación de la compra de la camioneta Jumper a inicios de noviembre del año pasado, hace exactamente un año, montando una ingeniería para diluir el origen de los fondos y para borrar el rastro del vehículo.

Allí intervienen Pelizzari y Luna. Buscan un furgón y planean que además deben conseguir uno igual para sacarle las patentes y cambiárselas al original. Aparece el vendedor Cristian Barbieri y el intermediario Sixto Ramón Maciel. Acuerdan la compra Pelizzari y Barbieri, la llevan para que la vea Rosatelli en calle 25 de mayo a la vuelta de su departamento, la verifican sin turno en la Planta Verificadora policial, algo que consiguen solo algunos policías. Por la tarde de ese mismo día se reúnen a metros del domicilio legal de Rosatelli en calle Corrientes y Nogoyá y Pelizzari paga con efectivo, cheques y dos transferencias desde una cuenta a nombre de Luna.

Los cheques del banco Galicia rebotaron y comenzaron los reclamos y la denuncia. Esto puso de los pelos a Rosatelli: una semana después se produce la golpiza a Maciel donde casi lo matan para que levanten la denuncia. Barbieri vuelve a la comisaría segunda, le dicen que por orden de arriba no pueden tomarle la denuncia contra Rosatelli. Va a la Policía Federal, sí se la toman, llega al Juzgado Federal y por razones de competencia se remite a la Fiscalía de Paraná, donde archivan la denuncia sin producir una prueba.

El día de la compra, la camioneta termina en calle Pronunciamiento, a metros de la casa de Siebenlist Bustos y de Víctor Wursten, cuñado de Barbieri. Pero después desaparece, se le pierde todo rastro. La Jumper queda fondeada en algún lugar desconocido. Aparece grabada en las cámaras del 911 a fines de enero de este año, conducida por Siebenlist Bustos. Incluso en una imagen se pudo ver a su perro caniche a bordo del vehículo, que en ese momento ya tenía cambiada la patente: le pusieron una chapa que correspondía a otra Jumper blanca (que fue localizada en la zona del barrio Lomas del Mirador II). Dos semanas después iba a aparecer con la droga en La Paz.

La defensa de Rosatelli sostiene que el comisario no participó en la compra de la camioneta, sino que actuó a modo de gestor, y sobre todo dice que no hay ninguna prueba que lo vincule a Siebenlist Bustos ni al cargamento de droga. Habla de “dos eventos distintos”: la operación de compra y el hallazgo de la marihuana tres meses después. Para la acusación, es una misma secuencia: la compra, el ocultamiento del vehículo y el transporte de la droga. A lo que se suman todas las circunstancias extrañas: las formas de pago, la golpiza, las denuncias en saco roto, la verificación sin turno, el cambio de patentes. Es decir: debía desaparecer la traza del dinero y del vehículo. Al respecto, la Justicia se pregunta: ¿Quién tiene el conocimiento, los contactos y la logística para poder llevar adelante toda esta maniobra?

Y con respecto al financiamiento de la compra de la Jumper, hay un dato muy elocuente que surgió en el marco de la declaración testimonial de la abogada socia de Rosatelli en el estudio de calle Corrientes. Había un pago de 1 millón de pesos que se intentó hacer por transferencia. Pero resultaba que la operación rebotaba y no podían concretarla. Entonces, ese dinero retornó a la cuenta de Rosatelli, a través de la cuenta de la letrada. Consultada sobre esta cuestión, dijo lo reconoció pero no lo relacionó con la compra de la camioneta, argumentando que posiblemente se podría tratar de un movimiento vinculado con la actividad profesional de ambos.

Este jueves se presenta el memorial de la Fiscalía para responder al recurso presentado por los defensores. No habrá audiencia, sino que será un trámite por escrito ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. Luego se aguardará por la sentencia que podría confirmar los procesamientos, dictar faltas de mérito o sobreseer a los imputados, que lógicamente es lo más improbable. Asimismo, deberá responder sobre la prisión preventiva que pesa sobre los siete acusados.