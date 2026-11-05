La defensa de Urribarri apelará la decisión de Budasoff: “Hay que determinar el monto con peritos oficiales"

El abogado defensor del exgobernador Sergio Urribarri, Miguel Cullen, informó que apelarán la decisión del juez de Garantías Mariano Budassof, que dispuso la remisión de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el exmandatario y el empresario Diego Cardona.

“Mas allá que tenemos argumentos para rebatir los fundamentos de la Fiscalía, y que podremos probar concretamente la injusta atribución de los hechos y de los montos imputados, debo destacar que los números que se han hecho públicos distan diametralmente con los que ha establecido el Ministerio Público Fiscal respecto del análisis contable”, expuso el letrado.

Mediante un comunicado enviado a ANÁLISIS, Cullen sostuvo que “los fiscales han tomado un informe inconcluso, parcial, que se hizo con ingresos y egresos de toda la familia para luego, sin participación de la defensa, obtener una cifra que no tiene sustento de documentación formal”.

“En el informe contable, la misma contadora dependiente de la fiscalía, Romina Stepanic Puey, junto al contador de la defensa, con anuencia de los fiscales, acordaron realizar un informe familiar y luego avanzan solo sobre el patrimonio personal de Urribarri, desmembrando el informe sin participación de la defensa”, remarcó el defensor.

“Entiendo que se ha desaprovechado el tiempo de mas de un año de trabajo, para luego presentar una remisión a juicio en la cual los numero no reflejan para nada lo determinado por el trabajo contable”, acotó.

Más adelante, Cullen advirtió que “de haberse continuado con el criterio inicial y habiendo obtenido la documentación restante que la misma Fiscalía reconoció, revelarían de poder completarse, que la familia posee un patrimonio absolutamente equilibrado y no la cifra monstruosa de la cual se habla”.

“Además -continuó- es un informe que quedó incompleto, ya que restó concluir el informe contable con información que los mismos peritos solicitaron en las conclusiones del informe y que la fiscalía ha acompañado. Dicho criterio se confirma en fecha 22 de septiembre del año 2022, cuando la Fiscalía pide al juez de Garantías requerir un exhorto internacional para requerir documentación faltante. Entonces, ¿cómo puede avanzarse sin esa información relevante para la causa y poder componer de manera real el patrimonio de mi defendido?”, indagó el abogado.

Cullen indicó más adelante que “el informe contable suscrito por ambos profesionales y por un miembro de la propia Fiscalía, la contadora Stepanic Puey, arroja una diferencia al 31 de diciembre de 2.015 que no se condice en nada con los millones que constan en la remisión a juicio, siendo, además, que no se pudieron incorporar todos los ingresos del hijo futbolista de Urribarri en tres clubes de futbol, y sobre todo, el mas importante de los años de juego en Grecia”.

“No son millones de dólares como lo sostienen los señores fiscales. Esa cifra surge de contrastar con correos internos de la empresa Relevamientos Catastrales, negados y desconocidos por mi representado, y de información que surge de documentación no formal, que ni siquiera la propia perito de la Fiscalía aceptó como válida y que esta defensa ha negado sistemáticamente”, insistió Cullen.

Finalmente, el abogado de Urribarri señalo: “No existen esos gastos atribuidos a mi defendido ni a su familia en la magnitud que se lo plantea. Por eso requerimos la realización de una pericia contable oficial imparcial y de una pericia informática, planteos que cuestionaremos en las etapas de apelación que interpondré a los efectos de lograr la revisión de esta resolución”.