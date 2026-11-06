Se presentó un pedido de jury contra el fiscal de Estado Adjunto y la jueza de Familia N°2

Ingresó al Jurado de Enjuiciamiento un pedido de jury al fiscal de Estado Adjunto de la Fiscalía de Estado, Pablo Giannini Álvarez, quien desde el 20 de julio último está con licencia tras una denuncia por violencia de género, económica y psicológica en su contra.

Pablo Giannini Álvarez contrajo matrimonio con Alina Pérez el 8 de noviembre de 2025, y en mayo de 2026 se abrió una causa penal por violencia de género y la separación de la pareja. Lo que siguió fue la divulgación por parte de la mujer de una serie de situaciones bochornosas relacionadas a su vida marital, pero lo más grave fue la denuncia de un supuesto hecho de corrupción: Giannini Álvarez fue acusado de haberse quedado con más de $100 millones en concepto de honorarios en un pleito entre el Consejo General de Educación (CGE) y la Municipalidad de Paraná, proceso en el que el fiscal de Estado Adjunto actuó como funcionario público.

El ordenamiento legal establece que los honorarios que los Tribunales regulan para los abogados de Fiscalía de Estado se reparten así: un 50% va para Fiscalía, el otro 50% se distribuye entre todo el personal del organismo. Pero en el pleito “Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos c/Municipalidad de Paraná y otros s/Ordinario”, en el que Giannini actuó como apoderado del CGE, los honorarios habrían ido a una cuenta bancaria particular del funcionario, lo que originó un enojo en Fiscalía de Estado, entuerto que no ha sido resuelto.

En uno de los audios del fiscal de Estado Adjunto enviado a su exesposa Alina Pérez, y que ésta viralizó en redes sociales, se escucha que se refiere a sus compañeros de Fiscalía de Estado como “esos roñosos”.

El artículo 14° de la Ley N° 7.296 fija de modo taxativo el destino de los honorarios que perciba el profesional que represente al Estado en los juicios en los que resulte vencedor. Dice que el 50% “se destinará a la Fiscalía de Estado, pudiendo su titular disponer de esos fondos de acuerdo a las necesidades del organismo”. Y que “el otro 50% se distribuirá en la forma en que se reglamente, entre los integrantes del cuerpo de abogados de la Fiscalía de Estado”.

También la mujer pidió jury para la jueza suplente Ana Cristina Quinteros Fagetti, titular del Juzgado de Familia N° 2, de Paraná. Aunque, según explicaron fuentes consultadas por Entre Ríos Ahora, al no tener designación y acuerdo del Senado, y ser suplente, lo que corresponde en el caso de la jueza de Familia es otro trámite. “Si son suplentes, lo que se puede hacer es una denuncia ante la autoridad de designación de esa suplencia o interinato”, se explicó.

Tras la denuncia por violencia que presentó Alina Pérez contra el funcionario, Quinteros Fagetti dispuso distintas medidas de restricción a la mujer, que las incumplió y por eso el funcionario inició acciones por incumplimiento de sentencia. Ahora, la causa se complejizó por cuanto se dio intervención al Ministerio Público Fiscal.

Una de las peticiones que hizo Giannini a la Justicia fue que se vedara a su expareja la posibilidad de postear en redes sociales -Facebook, Instagram, X- cualquier dato del proceso de desvinculación entre ambos. Pero la mujer hizo caso omiso y siguió ventilando cuestiones del ámbito privado, incluso con la publicación de audios enviados por el fiscal de Estado Adjunto.

El 24 de junio la titular del Juzgado de Familia N° 2 intimó a la exmujer de Giannini a eliminar publicaciones en Instagram que hacían referencia al funcionario y a terceras personas, “conforme la prohibición que le fue dispuesta de efectuar publicaciones, divulgaciones en redes sociales, plataformas digitales o cualquier medio de comunicación pública o privada”. Y en función de la denuncia hecha por el Fiscal de Estado Adjunto, la jueza Quinteros Fagetti notificó al Ministerio Público Fiscal “a los fines de que se investigue el probable delito denunciado” de incumplimiento de sentencia.

Antes, la misma jueza Quinteros Fagetti había denegado la petición del fiscal Giannini, para prohibir que los medios mencionen su escandaloso proceso de divorcio, o que entrevisten a su exesposa, Alina Pérez, que ha utilizado las redes sociales para defenestrarlo, lo ha acusado por violencia de género, económica y emocional y ha echado un manto de sospecha sobre su patrimonio personal.

Fuente: Entre Ríos Ahora