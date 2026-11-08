"Nos fuimos al campo con el loco": la ex de Wagner y sus hijos complicaron a Pavón por el femicidio de Micaela

En el marco de la quinta jornada del segundo juicio oral contra Néstor Roberto Pavón por el femicidio de Micaela García, el Tribunal escuchó una serie de testimonios cruciales encaminados a reconstruir los movimientos de los sospechosos, la alteración de pruebas y los eventos ocurridos durante la madrugada del 1 de abril de 2017. La audiencia estuvo marcada por la declaración de González Nora Patricia, expareja de Sebastián Wagner (condenado a prisión perpetua por el asesinato), complementada por los aportes de sus hijos, personal policial y una vecina que escuchó el ataque.

Nora González, de 52 años, quien al momento de los hechos convivía con Sebastián Wagner en el barrio Holanda, brindó un relato pormenorizado sobre el comportamiento de su entonces pareja y la estrecha relación de subordinación que mantenía con su empleador, Néstor Pavón.

Durante la noche del 31 de marzo de 2017, la mujer le había enviado fuertes mensajes a Pavón recriminándole el trato hacia Wagner: “lo tiene de esclavo, lo explota por monedas”, por ejemplo. Asimismo, expuso que Pavón impulsaba constantemente a Wagner a consumir cerveza y marihuana en el lavadero, a sabiendas de que este cumplía una condena bajo el régimen de libertad condicional, por violación.

La mañana del sábado 1° de abril, Nora se cruzó con Wagner en la avenida Illia cuando este conducía la camioneta Renault Break. Habían pasado unas horas desde que habían terminado con la vida de Micaela, cuyo cuerpo fue descartado en un campo, donde el auto se había quedado empantanado.

González describió a Wagner en un estado de severa alteración (como “un muñeco de goma”, dijo) y completamente cubierto de barro. “Le pregunté '¿Qué andás haciendo así?' y me dijo él: 'Nos fuimos al campo con el loco y nos quedamos empantanados'. Y le pregunté yo: '¿Con qué loco?' y él ahí no me lo respondió... Yo en ese momento lo que se me cruzó fue Loco Pavón, porque él se refería muchas veces como Loco Pavón, aparte nunca me había mencionado a otra persona, no tenía amistades con nadie más”, recordó la mujer.

Dentro del rodado, Nora observó abundante barro en alfombras, volante y tablero, además de marcas de manos grandes embarradas apoyadas sobre el tablero del lado del acompañante y una pala de hierro entera sucia con barro en el baúl.

La noche de ese mismo sábado 1° de abril, Nora acompañó a Wagner al lavadero de ruta 11. Declaró que presenció cómo Pavón y Wagner ingresaron la camioneta al establecimiento y la lavaron conjuntamente utilizando una hidrolavadora.

“Que no hable con nadie”

Dos hijos de Nora González también declararon el viernes ante el Tribunal. Sofía Micaela Otero reveló que durante la madrugada del 1° de abril de 2017 recibió mensajes de WhatsApp de Wagner indicando que andaba con Pavón y solicitándole el número telefónico de una amiga: “Él me mandó un mensaje en la noche, sé que era pasada de las 12, pidiéndome el número de mi amiga. Me dijo que estaba con Pavón esa noche y que querían salir, si le podía pasar así el número de Eli, y yo le dije que no”, recordó.

En tanto, Gabriel Ignacio Otero (quien fue juzgado como coautor y absuelto en el primer juicio, confirmó haber visto llegar a Wagner esa mañana en estado ebrio o drogado (“fuera de sí”) y embarrado. Relató que por pedido de Pavón llevó las llaves al lavadero y que realizó una limpieza superficial con manguera y aspiradora en la camioneta. Además, declaró haber sufrido burlas de Pavón mientras ambos estuvieron alojados en la comisaría.

Además, Otero recordó el diálogo que mantuvo con el dueño del lavadero: “Fui a llevarle la llave al lavadero... estaba Pavón. Le voy a dejar la llave y me dice: '¿Y el otro loco?'. Le digo: 'Ahí está durmiendo', y me dice: 'Lo primero que tiene que hacer cuando se levante es que venga y hable conmigo. Hoy, mañana o pasado, que no hable con nadie, que venga a hablar conmigo'”.

Por otra parte, fue relevante el testimonio de Nancy Noemí Zárate, una vecina del lugar donde Micaela fue raptada en la calle. Relató que, en esa madrugada, desde su domicilio ubicado en calle Intendente Cuadri, escuchó un desgarrador pedido de auxilio: “Entre que pensé que estaba soñando, decía que escuchaba: '¡Auxilio, auxilio, por favor, déjenme, no me maten!'. Pero cuando me levanto a la mañana, saco a hacer pis a mi perrito y encuentra una sandalia... Ahí en la calle de casa la levantaron a Micaela”. Se trataba del calzado perteneciente a la víctima, que reconoció en el Tribunal. La testigo enfatizó que, por la naturaleza de las súplicas, infirió que había más de una persona forzando a Micaela.