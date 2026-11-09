Dictaron 40 días de prisión preventiva al joven que tomó de rehén a una niña de 12 años en Paraná

La toma de rehenes en Paraná, que tuvo como víctima a una niña de 12 años en una vivienda de calle Miguel David, sumó una nueva instancia judicial. Matías Romero, de 24 años, fue imputado por tentativa de robo agravado, privación ilegítima de la libertad de una menor y resistencia a la autoridad. Durante una audiencia realizada este domingo, el juez Eduardo Ruhl dispuso que permanezca detenido durante 40 días en la Unidad Penal Nº 1.

El acusado había protagonizado un episodio en el que mantuvo amenazada a una familia y colocó un cuchillo en el cuello de una niña de 12 años. La situación motivó la intervención policial y posteriormente dio lugar a una investigación penal.

Durante la audiencia, la defensora oficial Mariana Montefiore solicitó que Romero fuera derivado a un establecimiento de salud mental. Sin embargo, el magistrado rechazó el pedido y resolvió dictar la prisión preventiva, de acuerdo con los argumentos expuestos por las partes.

La defensa alegó problemas de salud y consumo de drogas

La abogada sostuvo que su defendido se encontraba desorientado al momento del hecho y planteó que esa situación podría estar relacionada con antecedentes de consumo problemático de sustancias y una posible infección renal, publicó Códigos.

“Romero se hallaba desorientado y es posible que haya sido causado por su historial de exceso de consumo de drogas y por una infección renal que lo aqueja”, argumentó Montefiore durante la audiencia.

Además, la defensora planteó la posibilidad de que el acusado hubiera atravesado un episodio de delirio persecutorio. Según su interpretación, “Romero se metió en esa casa creyendo que lo perseguían”.

La Fiscalía informó que el acusado tenía antecedentes

Por su parte, la fiscal Laura Vilches se opuso a la alternativa solicitada por la defensa y aportó información sobre los antecedentes del imputado y las evaluaciones médicas realizadas antes del episodio.

La representante del Ministerio Público Fiscal indicó que Romero tenía antecedentes por delitos contra la propiedad y que había sido examinado por un médico forense un día antes del hecho. Según explicó, el profesional había determinado que se encontraba en condiciones de comprender su situación y orientado en tiempo y espacio.

Vilches también señaló que el joven había recuperado la libertad pocas horas antes de protagonizar el episodio de toma de rehenes. Este antecedente fue incorporado a la discusión judicial sobre la medida cautelar que debía aplicarse.

El juez ordenó su traslado a la Unidad Penal Nº 1

Tras escuchar a las partes, el juez Eduardo Ruhl rechazó la solicitud de derivación a un establecimiento de salud mental como alternativa a la detención.

No obstante, dispuso que Romero fuera examinado previamente en el Hospital San Martín de Paraná para evaluar la posible infección renal mencionada por su defensora. Posteriormente, debía ser trasladado a la Unidad Penal Nº 1, donde permanecerá bajo prisión preventiva durante 40 días mientras continúa la investigación.

“Yo a usted lo interrogué por sus datos y lo noté apto para comprender y expresarse”, manifestó el magistrado al fundamentar su decisión. También señaló que la gravedad de los delitos imputados y la posibilidad de una condena de cumplimiento efectivo justificaban la medida.

La niña recibe acompañamiento especializado

Durante la audiencia también se abordó la situación de la niña de 12 años que fue amenazada con un cuchillo durante el episodio.

La fiscal Laura Vilches confirmó que la menor estaba recibiendo contención por parte de personal especializado, con el objetivo de acompañarla después de la situación de violencia que atravesó.

Mientras tanto, la Fiscalía continuará con la recepción de testimonios y la incorporación de evidencias para avanzar en el esclarecimiento de lo sucedido en la vivienda de calle Miguel David. La prisión preventiva dispuesta por el juez tendrá una duración inicial de 40 días, período durante el cual se desarrollarán las medidas investigativas pendientes. Romero continuará imputado por los delitos mencionados, sin que exista todavía una sentencia sobre su responsabilidad penal.