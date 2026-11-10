Pliegos judiciales: el Senado prepara dos audiencias en medio de una puja por la comisión de Acuerdos

En medio de una fuerte -y desagradable- disputa entre libertarios por su presidencia, la comisión de Acuerdos del Senado realizará dos audiencias públicas, entre el martes y miércoles de la semana próxima, para continuar con el tratamiento de pliegos judiciales enviados por el Ejecutivo. En los últimos meses, el avance aquí fue rápido y sin estridencias, aunque podría encontrar trabas ante el olvido de la Casa Rosada en mandar ternas reclamadas por bloques dialoguistas, que son claves para los votos en el recinto.

La puja por Acuerdos se activó tras la muerte, hace más de un mes, del ex legislador oficialista Juan Carlos Pagotto (La Rioja). A horas del deceso, en las bancadas aliadas cayeron pésimo los mensajes y llamadas con el anuncio de un rápido reemplazo, en referencia a la karinista Nadia Márquez (Neuquén). En la Cámara alta, buscan no recordar esos sucesos. Generaron un amplio malestar. No es sólo eso: tampoco es reconocida como una interlocutora válida para un campo delicado para la política.

Márquez no sólo responde sin chistar a cualquier orden que provenga desde Balcarce 50 sino que, además, también pretende un lugar en el Consejo de la Magistratura. Son cuatro butacas por el Senado. Hay libertarios que prefieren otros nombres, lo cual suma tensión al clima actual en el Congreso, que tendrá una semana disminuida por la visita papal y por el día del empleado legislativo, que es mañana.

La vicepresidencia de Acuerdos está en manos del radical Maximiliano Abad (Buenos Aires), quien no suma conflicto alguno con los diversos bloques y la Casa Rosada. Mientras tanto, el reemplazo de Pagotto como integrante es Enzo Fullone (Río Negro) que, desde algunos despachos, es mencionado como una posibilidad para liderar la comisión en cuestión.

Desde el sector dialoguista están de acuerdo con que el comando sea del oficialismo, ya que le corresponde el manejo de un lugar estratégico. Lo que no comprenden, además de la discordia que generaron Márquez y el karinismo semanas atrás, es el apuro para definir una votación cuando lo importante es que las próximas audiencias transcurran por su trámite habitual.

Además de todo esto se suma la ya agotadora espera de partidos con representación legislativa en cuanto a ternas que la Casa Rosada decidió frenar y no enviar a la Cámara alta. Esto genera dudas en varios integrantes del pleno y algunos desean no firmar dictámenes de pliegos hasta saldar el asunto. Se corroborará la semana próxima.

De hecho, durante la última reunión para oír las disertaciones de postulantes a cargos judiciales no hubo quorum y la misma tuvo que ser presidida por un vocal, el silvestre provincial Carlos Arce (Misiones). No fue la decisión más prolija, aunque hubiese sido un papelón mayúsculo suspender todo, a último momento.

La primera audiencia pública de la semana próxima será el martes. Desde las 14, en el Salón Azul, expondrán candidatos a tribunales en lo Contencioso Administrativo; Criminal y Correccional; Seguridad Social; y en Defensorías, entre otros. La segunda será al día siguiente, a partir de las 10, consignó Infobae.

Para dicha semana también se estima que el pleno realice una sesión el jueves, aún no confirmada. El primer proyecto en la mira fue dictaminado en octubre por las comisiones de Relaciones Exteriores; y de Industria, y activa el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT) que la Argentina firmó en el siglo pasado y que la Cámara alta aprobó en 1998, pero que Diputados recién votó en agosto pasado con modificaciones. Por eso se halla ahora en segunda revisión.

En tanto, la oposición ya deslizó que no hay margen para posponer la nueva ley de discapacidad. El oficialismo acompañó el articulado que los bloques anti mileístas impusieron. De hecho, para evitar dañar al titular de la Cámara baja, Martín Menem -es decir, Karina Milei-, se le dijo “sí” a casi todo lo que exigieron kirchneristas y dialoguistas.