Causa Contratos: conceden la excarcelación a Almada, pero seguía detenido hasta formalizar la caución real

La jueza Marina Barbagelata hizo lugar al planteo de la defensa y sustituyó la prisión preventiva en la cárcel por reglas de conducta severas, entre ellas la prohibición de salir de Paraná y la obligación de presentarse a diario en la Fiscalía, que había pedido la prórroga del encierro. Sin embargo, el imputado continuaba alojado en la Unidad Penal hasta que se formalice la presentación de un inmueble familiar ofrecido en garantía, que se encuentra en sucesión.

Almada está señalado como uno de los principales imputados en la causa que investiga el desvío millonario de fondos públicos de la Legislatura de Entre Ríos a través de contratos apócrifos. Fue detenido a mediados de septiembre tras descubrirse un complejo entramado de negocios en Brasil por un valor cercano a los 800.000 reales. Entre ellos, el gastronómico V8 Garagem Bar, una agencia de viajes y sociedades inmobiliarias, registrados a nombre de su expareja Agustina Micaela Banegas y su ex cuñado Tomás Banegas. Dichas operaciones comerciales se concretaron a pesar de la inhibición general de bienes dictada por la Justicia entrerriana en abril de 2019 sobre el patrimonio de Almada y Banegas, circunstancia que motivó el pedido de detención y su posterior traslado desde la frontera hasta Paraná en septiembre pasado.

La excarcelación fue adoptada este miércoles por la magistrada, quien hizo lugar al pedido presentado por el abogado defensor Miguel Ángel Cullen para morigerar la medida cautelar de encierro que el acusado venía cumpliendo en la Unidad Penal N° 1 de la capital provincial, desde hacía dos meses, cuando se supo que residía en la Triple Frontera.

Pese a la resolución favorable a la defensa, Almada no ha recuperado su libertad de manera inmediata. La medida quedó supeditada a la formalización de la caución real. Para cubrir esta fianza, la defensa ofreció un inmueble hereditario que Almada comparte con sus hermanos en el marco del juicio sucesorio de su padre. Hasta tanto no concluyan los trámites correspondientes que formalicen dicha garantía, el imputado permanecía alojado en el establecimiento carcelario.

Al fundamentar su fallo, la jueza Barbagelata consideró que, si bien persisten los riesgos procesales señalados por la acusación, estos no revisten en la actualidad el grado de gravedad indispensable que justifique mantener la prisión preventiva carcelaria como única alternativa de cautela.

Almada quedará sujeto a un régimen de reglas de conducta, que contempla la entrega del pasaporte, un oficio a la Dirección Nacional de Migraciones para que no salga del país, la prohibición de salir de Paraná sin autorización judicial y la obligación de comparecer diariamente a la Fiscalía.

Durante la audiencia, los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro reiteró su oposición a la libertad de Almada. Sostuvieron que las condiciones no han variado desde que se dispuso el arresto, porque tiene familiares en el exterior, además de bienes vinculados en Brasil.

La medida regirá formalmente hasta que la Causa Contratos quede radicada ante el Tribunal de Juicio para el debate oral.

Actualmente, el trámite de remisión a juicio se encuentra supeditado a la resolución de una impugnación extraordinaria presentada ante el Superior Tribunal de Justicia, tras la denegación del recurso de Casación planteado por las defensas. En caso de que el máximo tribunal provincial desestime dicha queja, la causa quedará en condiciones de ser remitida al Tribunal de Juicio para que fije la fecha de las audiencias.

En paralelo, se tramita en el STJ la resolución de un recurso extraordinario federal vinculado al apartamiento de los vocales Daniel Carubia y Claudia Mizawak para intervenir en aquella queja de los defensores. Con suerte, el conjunto de estos planteos recursivos podría ser resuelto antes del cierre del año judicial.

Asimismo, cabe aclara que se mantiene plenamente abierta y en etapa de instrucción una causa paralela por presunto lavado de activos contra Almada, a cargo del fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull. En ese expediente se han ordenado diversas medidas probatorias y requerimientos de informes patrimoniales para determinar el destino final de las inversiones realizadas por el entorno cercano a Almada en Foz do Iguazú.