Fred Machado fue condenado a seis años de prisión en Estados Unidos

El juez federal Amos L. Mazzant, del Distrito Este de Texas, aceptó el acuerdo de culpabilidad que Machado negoció con la fiscalía y le impuso 72 meses de prisión por cada delito, a cumplir en forma simultánea. Cuando salga, tendrá tres años de libertad supervisada. La audiencia duró 17 minutos.

Mazzant rechazó las objeciones de la defensa y, a pedido de la fiscalía, desestimó decenas de cargos de la acusación original. Fijó una multa y una evaluación especial de US$100 por cada cargo. El monto de la restitución a las víctimas se discutirá el 17 de febrero de 2027, en el tribunal federal de Sherman.

Machado seguirá en una cárcel estadounidense, aunque su entorno confía en que saldrá pronto. Allegados al empresario dijeron a La Nación que el acuerdo prevé computarle el tiempo que estuvo detenido en la Argentina, desde su arresto en el aeropuerto de Neuquén, en abril de 2021, hasta su extradición, en noviembre de 2025. Eso podría restarle cuatro años y medio de pena.

Del narcotráfico al fraude

La condena cierra el giro que el empresario dio en mayo, cuando se declaró culpable de lavado de dinero y fraude ante la fiscalía de Texas. A cambio, los fiscales retiraron el cargo por narcotráfico que pesaba sobre él desde 2020 y que preveía una pena mínima de diez años. En agosto, Mazzant lo declaró formalmente culpable, pero postergó la aprobación del acuerdo hasta revisar el informe previo a la sentencia.

Según la investigación estadounidense, Machado captaba depósitos de inversores por aviones que no estaban a la venta o pertenecían a terceros. Usaba South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, firmas que controlaba desde Florida, junto con Wright Brothers Aircraft Title, de Oklahoma City, que compartía oficinas y empleados con la empresa de su socia Debra Lynn Mercer-Erwin, condenada a 16 años de prisión en la misma causa. En una operación de noviembre de 2020, US$550.000 de un depósito de US$5 millones por un avión de Air India terminaron en cuentas de Machado.

Un perito contador del expediente calculó que el empresario obtuvo beneficios por US$75 millones solo con la contabilidad clandestina del fideicomiso que compartía con Mercer-Erwin. El fraude total rondaría los US$350 millones.

Los US$200.000 de Espert

En el expediente de Texas sigue incorporada una transferencia de US$200.000 a Espert, registrada en enero de 2020 a través del Bank of America y asociada a la matrícula N28FM, el avión que Machado usaba en sus viajes a la Argentina. elDiarioAR publicó en septiembre de 2025 que ese pago figuraba en la contabilidad clandestina del fideicomiso. Días después, Espert debió abandonar su candidatura a primer diputado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Machado había sido el principal aportante de la campaña presidencial del Frente Despertar. El acuerdo se selló en marzo de 2019 a bordo del avión N28FM, en el aeropuerto de San Fernando, e incluyó el préstamo de un King Air, una camioneta Jeep Cherokee y dinero.

Espert sostiene que los US$200.000 fueron el anticipo de una consultoría por US$1 millón para una minera guatemalteca, Minas del Pueblo, que no se concretó por la pandemia. El dinero llegó a una cuenta a su nombre en el banco Morgan Stanley. Cuando Machado fue detenido, en 2021, los contadores del economista se apresuraron a “limpiar antecedentes”, según chats incorporados a la causa.

El 22 de octubre, el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó a Espert por lavado de activos, le trabó un embargo de 1.000 millones de pesos y le prohibió salir del país. En su resolución calificó como “simulado” el contrato con la minera. Espert apeló y niega haber cometido un delito.