Medidas Alternativas impulsa capacitaciones en seguridad vial para personas que cumplen reglas de conducta

La Oficina de Medidas Alternativas (OMA) del Poder Judicial de Entre Ríos, junto a la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), continúa desarrollando acciones de capacitación destinadas a personas que cumplen reglas de conducta en el marco de una suspensión de juicio a prueba o de una condena de ejecución condicional.

En este contexto se lleva adelante una nueva edición del programa “Educar en Responsabilidad Vial”, iniciativa vigente desde 2014 y que busca promover la seguridad vial, la prevención de siniestros de tránsito y la reflexión sobre las responsabilidades que implica la conducción de vehículos.

La actividad forma parte del trabajo que realiza la OMA en el seguimiento y control de las reglas de conducta dispuestas judicialmente, procurando que su cumplimiento no se limite a una obligación formal, sino que constituya también una oportunidad de aprendizaje, concientización y compromiso con la comunidad.

La capacitación está dirigida especialmente a personas que cumplen reglas de conducta en el marco de una suspensión de juicio a prueba o de una condena de ejecución condicional por hechos vinculados con la circulación vial. A través de estos encuentros se busca generar espacios de reflexión sobre las consecuencias de las conductas riesgosas y la importancia del respeto a las normas de tránsito.

El programa se desarrolla a través de dos ejes de formación. Por un lado, docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencia y Tecnología abordan contenidos relacionados con la prevención de siniestros, los factores de riesgo, la señalización vial y la conducción responsable. Por otro, desde la OMA se trabajan aspectos vinculados con los derechos humanos, la responsabilidad ciudadana y el derecho de todas las personas a circular de manera segura.

La propuesta cuenta con la participación de estudiantes de la Licenciatura en Accidentología Vial, quienes en el marco de las Prácticas Educativas Territoriales, intervienen en la preparación y desarrollo de las actividades junto con los equipos docentes.

El proyecto académico es dirigido por el Lic. Eduardo Acosta y cuenta con la participación del Laboratorio de Accidentología y Seguridad Vial en el Transporte y la Movilidad (LASViTraM) y distintas cátedras de la Facultad.

Desde la OMA se destaca la importancia de sostener y fortalecer este tipo de iniciativas interinstitucionales, que permiten incorporar herramientas educativas al cumplimiento de las medidas judiciales, promoviendo la toma de conciencia, la prevención de nuevas conductas de riesgo y el fortalecimiento de la responsabilidad individual y social.

De esta manera el Poder Judicial de Entre Ríos continúa impulsando acciones que vinculan el seguimiento de las medidas alternativas y de las condenas de ejecución condicional con propuestas educativas y preventivas, orientadas a generar un impacto positivo, tanto en las personas que participan como en la comunidad.