Fuerte reproche del Colegio de la Abogacía al STJ por la limitación de horario para los escritos electrónicos

El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos manifestó su “rechazo absoluto e indeclinable” a la posibilidad de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) limite el horario de presentación de escritos electrónicos. De implementarse, “esta medida representaría un franco retroceso institucional que afectaría gravemente el ejercicio profesional de la abogacía y, lo que es aún más grave, asestaría un golpe directo a la población de Entre Ríos”.

“Es especialmente grave que el Superior Tribunal avance en el tratamiento de una medida de semejante alcance sin haber consultado al Colegio de la Abogacía de Entre Ríos. Una decisión que incidiría directamente en el trabajo diario de la abogacía y en el acceso a la jurisdicción de toda la ciudadanía exige escuchar al Colegio antes de resolver”, planteó la entidad.

En ese orden de ideas, tildó de “inadmisible” que, en tiempos en que las herramientas digitales y la conectividad deberían facilitar el acceso a la jurisdicción, “el Superior Tribunal considere avanzar en la dirección contraria. Mientras la tecnología permite recibir escritos las 24 horas, la Justicia entrerriana podría cerrar sus puertas virtuales durante parte del día”, publicó el portal Entre Ríos Ahora.

“Los propios informes del Poder Judicial muestran que la restricción es innecesaria. En el expediente 4174/2024, la Oficina de Informática del STJ analizó los rangos horarios de las presentaciones electrónicas resultando que solo el 10% de ellas fueron ingresadas en horarios nocturnos. Dentro de las mismas se incluyeron, además, actuaciones urgentes habilitadas. La conclusión de la propia Oficina de Informática fue que limitar el horario no reduciría la cantidad de escritos ni modificaría la acumulación en los despachos”, planteó el Colegio.

Y agregó: “La Dirección de Gestión Humana del STJ, en su informe señaló que la mayor cantidad de presentaciones se concentra en días y horas hábiles y que los ingresos en días inhábiles no parecen ser la causa de la sobrecarga. También explicó que mantener abierta la Mesa Virtual facilita el acceso a la Justicia y es compatible con el derecho del personal judicial a la desconexión”.

Y planteó que el personal judicial ya cuenta con una jornada reducida de 7 a 13 horas. “La Mesa Virtual puede recibir escritos durante todo el día y el personal puede tramitarlos dentro de su jornada. El propio artículo 2 del Reglamento de Presentaciones Electrónicas contempla esa diferencia. Permite ingresar escritos cualquier día y a cualquier hora y dispone que, si se presentan en tiempo inhábil, el plazo para proveerlos comienza el día y hora hábil siguiente, con las excepciones previstas para amparos y otras presentaciones urgentes”, señaló el portal Entre Ríos Ahora.

“Esta restricción, de concretarse, iría en sentido contrario al camino de modernización que vienen transitando otros poderes judiciales del país, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el propio Gobierno provincial. Limitaría el tiempo del que disponen quienes necesitan presentar un escrito, mientras los organismos judiciales seguirían afrontando la misma carga de trabajo. El costo de esa decisión recaería sobre quienes buscan resolver sus conflictos y sobre quienes trabajamos diariamente para defender sus derechos”, puntualizó.

“Somos categóricos: menos trabajo es, indefectiblemente, menos justicia”, sentenció el Colegio. Luego, aseveró en su pronunciamiento: “No seremos cómplices del estancamiento ni del perjuicio a nuestros conciudadanos y colegas. Desde el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos instamos al Superior Tribunal a que desista de implementar esta restricción y convoque al Colegio antes de resolver cualquier modificación al régimen de presentaciones electrónicas. Si la medida llegara a concretarse, utilizaremos todas las herramientas institucionales y legales a nuestra disposición para revertirla y exigir un Poder Judicial a la altura de lo que la sociedad entrerriana demanda y merece”.