La hora cero de los fiscales federales: “Vamos a poner mayor énfasis en la persecución del narcotráfico”

El lunes 30 de noviembre será el inicio de una nueva etapa en la Justicia Federal en la provincia de Entre Ríos. La implementación del sistema acusatorio que establece el Código Procesal Penal Federal pareciera ser algo que importa y afecta a los funcionarios y a los abogados que litigan en las causas federales, pero, tal como ocurrió con el cambio que ocurrió en la justicia penal de la provincia en 2014 (en la jurisdicción Paraná) sus consecuencias alcanzaron a los sectores de la sociedad implicados en los hechos que son denunciados, descubiertos o investigados, tanto acusados como víctimas.

Es cierto que las víctimas en las causas federales no suelen aparecer con rostros, nombres y apellidos, salvo, por ejemplo, en los casos de trata o en los delitos perpetrados dentro de jurisdicciones nacionales. Pero la prometida celeridad en los procesos, así como la oralidad y mayor publicidad de las diferentes instancias prometen dar respuestas a las demandas sociales y mostrar los rostros de una institución que, en algunos casos o estamentos, parece al margen de la realidad cotidiana de la sociedad.

La principal transformación se está produciendo en el Ministerio Público Fiscal. Los fiscales federales serán los únicos responsables de las investigaciones. Los jueces pasarán a juzgar y controlar el cumplimiento de las garantías procesales. Se vienen realizando capacitaciones tanto para la estructura de la Fiscalía como también de la Defensoría Pública y a jueces, a cargo de la UNISA (Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio).

Hoy Paraná tiene la mayor cantidad de personal en la Fiscalía federal, con 35 personas. La estructura de la Unida Fiscal de Paraná quedará conformada por seis áreas: Atención inicial, Caso Sencillo, Caso Complejo, Víctimas, Área no penal y Transición. Estarán bajo la supervisión de José Ignacio Candioti. Además, la Procuración está averiguando por un alquilar un nuevo edificio, porque los espacios en los que funcionan las fiscalías hoy están notoriamente abarrotados. A su vez, en Concepción del Uruguay funcionará la otra Unidad Fiscal, a cargo de Josefina Minatta.

Los fiscales federales hoy son, en Paraná, Leandro Ardoy, y se propondrá que también se designe a Juan Sebastián Podahiny. En Victoria está Matías Scilabra, en Gualeguaychú Pedro Rebollo y en Concordia Francisco Bernhardt, mientras que en Concepción del Uruguay por el momento habrá dos fiscales que actualmente se desempeñan en el Ministerio Público y se alternarían seis meses cada una. Cabe aclarar que aún resta la resolución del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, para formalizar esta nueva estructura.

Por último, destacar que a partir del 30 de noviembre las causas nuevas deberán ser sustanciadas en audiencias orales y públicas. Hay algunas dudas sobre el espacio físico para estas instancias, pero se podrían utilizar los salones ya existentes del Tribunal Oral Federal de Paraná y de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, o los mismos despachos de los jueces. En algunas provincias, a veces se abusa del Zoom y hay quejas al respecto. Pero lo más importante es que los jueces van a tener que resolver en el momento, lo cual pondrá fin a la delegación de funciones.

La semana que viene, martes 17 y miércoles 18 de noviembre, se realizarán jornadas intensivas sobre el nuevo sistema acusatorio en el hotel Howard Johnson Mayorazgo, para fiscales, defensores y jueces, con la presencia en Paraná del procurador Casal y del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques.

Más poder y nuevas funciones y estructura de los fiscales

El fiscal general José Ignacio Candioti, quien ocupa un lugar preponderante en esta etapa de organización hacia el nuevo sistema y también una vez en marcha a partir del 30 de noviembre, dialogó al respecto de este cambio con Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral).

—¿Qué va a cambiar en esta nueva etapa de las investigaciones y el juzgamiento de delitos federales?

—Hay un cambio de paradigma muy grande. Para que la gente entienda: el sistema procesal actual sigue vigente hasta el 30 de noviembre, cuando comienza el nuevo sistema procesal penal federal. La investigación pasa a estar a cargo del Ministerio Público Fiscal y los jueces asumen un rol de jueces de garantías. Esto implica que la política criminal también estará a cargo de la fiscalía, que establecerá los principales delitos a perseguir. En Paraná habrá una unidad fiscal y vamos a poner mayor énfasis en la persecución del narcotráfico. Es un negocio muy lucrativo que sigue avanzando en Entre Ríos, en la Argentina y en el mundo. Desde nuestro lugar como operadores judiciales, debemos tratar de ponerle un límite mediante investigaciones diligentes.

Otro cambio importante es que ya no habrá fiscales distintos para la investigación, la etapa intermedia ante la Cámara Federal y el juicio. Ahora será el fiscal del caso: quien inicia la investigación la concluye. He hablado con fiscales que llevan años trabajando con este sistema a nivel federal. A veces, como fiscal de juicio, recibía una causa en el tribunal oral y, al analizarla, mi postura no coincidía con la del fiscal de instrucción. También podía ocurrir que el fiscal de instrucción orientara la investigación en una dirección y luego no se concretara en el juicio como lo había previsto. Ahora habrá un único fiscal, que expresará su teoría del caso al comenzar la investigación y actuará durante todo el proceso. Esto ha dado resultados en el sistema federal en todo el país y merece destacarse.

—Cuando se implementó el sistema acusatorio en la provincia hubo mayor celeridad de las causas y cierta saturación del sistema penitenciario por la cantidad de presos. ¿Consideran que en el ámbito federal puede pasar lo mismo o que, por tratarse de otros delitos y de una menor cantidad de causas, la situación será distinta?

—En cuanto a la celeridad, esperamos que así sea. No puedo asegurar que vaya a ocurrir porque el sistema todavía no se implementó aquí, pero sí puedo contar nuestra experiencia. La semana pasada, como parte de la capacitación que nos brinda UNISA, un organismo de la Procuración General de la Nación dedicado a capacitar a los fiscales, fuimos a Rosario para observar audiencias concretas del nuevo sistema. Santa Fe lo tiene implementado a nivel federal desde hace dos años. Presenciamos audiencias de formalización de la imputación y de control de la acusación. Al finalizar, conversamos con fiscales, jueces de garantías y jueces que intervenían en el control de la acusación. Todos nos dijeron que se había logrado mayor celeridad. Eso ha ocurrido en los lugares del país donde se implementó, por lo que es lógico pensar que Entre Ríos no sería la excepción.

Respecto de la segunda parte de su pregunta, creo que las unidades penitenciarias no van a colapsar. Lo vimos en la primera audiencia en Rosario: con el régimen actual, el juez dicta la prisión preventiva y, mientras no desaparezcan los riesgos procesales, no se reevalúa. En el nuevo sistema, cuando el fiscal presenta el caso y solicita la prisión preventiva, debe indicar por cuánto tiempo la pide, por ejemplo, por 30 o 45 días. Es una medida que se revisa paulatinamente, lo que puede hacer que haya menos personas privadas de libertad.

—¿Cree que este sistema permitirá una mejor coordinación con la fiscalía provincial para cruzar información e intervenir en causas de narcotráfico, teniendo en cuenta que la provincia persigue el narcomenudeo?

—Creo que sí, aunque esa coordinación ya existe. Hace aproximadamente un año asumí como fiscal de Cámara, además de mi función como fiscal del tribunal oral. En ese momento, Diego Iglesias, titular de la PROCUNAR, me propuso hacer una reunión con los fiscales provinciales para trabajar en la coordinación. Antes de avanzar, le pregunté al actual fiscal de instrucción, el doctor Leandro Ardoy, cómo estaban trabajando. Me dijo que lo hacían muy bien. Esa complementación existe y funciona de buena manera, pero siempre se puede mejorar. Habrá que aunar esfuerzos en esa línea.

El nuevo sistema establece que el fiscal a cargo de la Unidad Fiscal es el responsable de entablar relaciones de coordinación con los poderes judiciales y los ministerios públicos provinciales, y con las fuerzas de seguridad. Hace unas tres semanas, si no me falla la memoria, tuvimos una capacitación en Paraná que comenzó el jueves en la sala del Tribunal Oral. Luego hubo una jornada organizada por UNISA junto con el Ministerio de Seguridad de la Nación y la colaboración de la Policía de Entre Ríos, destinada a las fuerzas de seguridad. Participaron Gendarmería, Prefectura, la Policía de Entre Ríos y la Policía Federal Argentina. También invité personalmente a representantes de ARCA, tanto de FIC como de Aduana, que asistieron. Fue una jornada muy rica en capacitación y en el fortalecimiento de la coordinación necesaria para que los lineamientos del nuevo sistema se puedan implementar con éxito.

—El nuevo Código prevé un proceso especial para casos complejos. ¿Qué delitos podrían encuadrarse en esa categoría? ¿Podría mencionar ejemplos?

—En una capacitación que tuvimos hace quince días hablamos de la definición previa de un caso complejo. También se consideran la cantidad de imputados, la multiplicidad de hechos y su gravedad. Para que la gente entienda, podrían ser casos de contrabando, organizaciones vinculadas al narcotráfico, criminalidad organizada, lavado de dinero, asociación ilícita fiscal o trata de personas.

—¿Se incorporarán nuevos recursos humanos o, por el momento, la unidad fiscal trabajará con el personal que ya tiene?

—La Procuración General de la Nación ya nos había adelantado que contaríamos con nuevos recursos y lo reafirmaron. Los fiscales debemos presentar una propuesta a la Procuración y luego el procurador realiza las designaciones. Habrá cargos de auxiliares fiscales para colaborar con los fiscales actuales. En Paraná somos, hasta ahora, dos fiscales: el doctor Ardoy y quien les habla. Voy a proponer a la Procuración que el doctor Juan Podhainy también pase a desempeñarse como fiscal, porque considero que, a lo largo de estos años, ha demostrado sobrados méritos para esa función. Así, habría un fiscal más, además de algunos cargos de auxiliares fiscales. También se sumarían cargos de secretarios y prosecretarios.

Estamos trabajando, además, en la cuestión edilicia del Ministerio Público Fiscal, que no es menor. El doctor Juan Manuel Casanova se ha comprometido en la búsqueda de un edificio. En Rosario, donde fuimos fiscales, secretarios y prosecretarios de la jurisdicción, explicó las gestiones que está realizando. También señaló que, en otros lugares donde se implementó el sistema, al principio no se había conseguido un edificio, pero sí con el correr de los meses. Nos transmitió tranquilidad: la Procuración está trabajando para aportar tanto recursos humanos como edilicios.

Desde nuestro lugar como operadores judiciales, noto un gran entusiasmo. En el Ministerio Público Fiscal lo veo no solo en mí: la semana pasada estuvimos en Rosario con los restantes fiscales federales de Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Todos están muy entusiasmados, al igual que sus equipos de trabajo. Quiero destacar a los equipos porque el nuevo sistema reafirma la idea de trabajar en conjunto, sin compartimentos estancos y mediante grupos de trabajo. Eso también contribuye al éxito de la persecución penal. En el Poder Judicial, los jueces de la Cámara, del tribunal oral y los jueces federales con los que he hablado se mostraron muy predispuestos desde que se publicó en el Boletín Oficial el 3 de septiembre, si no me falla la memoria, que la implementación sería el 30 de noviembre. Ese mismo día, el presidente de la Asociación de Magistrados, el doctor Andrés Basso, se comunicó conmigo para poner a disposición los cursos de capacitación de la asociación. Ricardo Toranzos, presidente de la Asociación de Fiscales Federales y Nacionales, también lo hizo. La asociación de fiscales participó de las capacitaciones que realizamos aquí y en Rosario.

Durante estos dos meses tuvimos cuatro o cinco capacitaciones diferentes. En una de ellas vino Federico Zurueta, fiscal de Jujuy, una de las primeras jurisdicciones en implementar el sistema junto con Salta. La actividad se realizó en la sala del tribunal, que la doctora Berros nos prestó amablemente. Tanto la Asociación de Magistrados como la de fiscales están trabajando para que esto salga bien. Es algo que también quiero destacar.