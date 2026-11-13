Llevarán a juicio a los dueños de la firma Mundo Steel Framing por millonaria estafa

Marcelo Morcón y su esposa, titulares de la firma Mundo Steel Framing, serán juzgados por el delito de estafa. La decisión ya fue tomada por el área especializada en Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Paraná, que en menos de un año llevó adelante una minuciosa investigación y prevé remitir la causa a juicio oral en el transcurso del próximo mes de diciembre.

La pesquisa, encabezada por el fiscal Santiago Alfieri, logró reunir pruebas contundentes para acreditar 13 estafas cometidas contra particulares y una decimocuarta en perjuicio de una empresa dedicada a la venta de caños de la capital entrerriana.

Según pudo establecer el MPF en esta instancia, las víctimas eran engañadas al concurrir a la sede comercial de la firma, ubicada en avenida Almafuerte 446, donde los responsables exhibían una supuesta solvencia económica y presentaban muestras concretas de cómo serían las futuras viviendas.

El escándalo salió a la luz pública en mayo de este año a través del programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), cuando un grupo de familias de Paraná y de distintas localidades de la provincia decidió exponer el calvario que atravesaban tras haber entregado los ahorros de su vida sin obtener respuesta alguna.

De acuerdo con lo comprobado por Cuestión de Fondo, el perjuicio económico provocado por la maniobra asciende a más de 137.000.000 de pesos, generando un daño patrimonial y emocional casi irreparable para los damnificados. A este cuadro se suman los registros oficiales y públicos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que indican que Marcelo Morcón acumula 68 cheques rechazados únicamente en lo que va del año, con un pasivo que al 12 de noviembre asciende a 106.344.944,55 pesos.

Durante la investigación, la Fiscalía realizó un profundo análisis financiero que permitió determinar que las cuentas de Mundo Steel Framing registraron ingresos constantes de dinero. No obstante, los fondos nunca fueron destinados al fin comprometido con los clientes, que era la adquisición de materiales y la construcción de las casas.

Mientras los damnificados aguardan que el proceso penal avance y derive en una condena de prisión efectiva para Morcón y su mujer, el reclamo también tendrá un capítulo paralelo en los tribunales: a fines de noviembre se desarrollarán audiencias en el fuero civil, instancia en la que varias familias intentarán recuperar al menos una parte del capital invertido.

En medio de la indignación y la espera por justicia, entre los afectados circula además una fuerte versión que genera preocupación en el sector: se comenta que los imputados ya estarían operando nuevamente en el mercado bajo otro nombre comercial y en articulación con una inmobiliaria.