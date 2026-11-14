El Ministerio Público Fiscal reglamentó el traspaso de personal por la implementación del sistema acusatorio

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, aprobó un reglamento que establece los requisitos y el procedimiento para que funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación puedan incorporarse al Ministerio Público Fiscal. La medida se enmarca en el proceso de implementación del Código Procesal Penal Federal y contempla pautas para garantizar la idoneidad de los postulantes y el reconocimiento de sus antecedentes y derechos laborales.

La medida reglamenta el mecanismo previsto en el artículo 33 de la Ley 27.150, modificado por la Ley 27.482, que contempla la posibilidad de que funcionarios y empleados del Poder Judicial soliciten su traspaso al Ministerio Público Fiscal o al Ministerio Público de la Defensa, en el marco de la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF). La iniciativa se inscribe en el proceso de reorganización institucional que acompaña la progresiva puesta en marcha del sistema procesal acusatorio en las distintas jurisdicciones del país. Desde 2019, el Ministerio Público Fiscal viene adecuando sus estructuras, funciones y recursos humanos para responder a las nuevas responsabilidades que asigna el modelo adversarial, consignó el portal Fiscales.

En la resolución se destaca la experiencia adquirida durante las sucesivas etapas de implementación y la necesidad de desarrollar mecanismos que permitan fortalecer las estructuras del organismo. También se señala la importancia de la coordinación interinstitucional y del compromiso de los integrantes de la institución para afrontar los desafíos que plantea el nuevo sistema.

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Los requisitos para solicitar el traspaso

De acuerdo con el reglamento, podrán solicitar su incorporación al MPF los funcionarios y empleados de juzgados y tribunales de aquellos distritos donde el Código Procesal Penal Federal ya se encuentre vigente, así como de las jurisdicciones en las que su implementación esté prevista conforme al cronograma establecido por el Ministerio de Justicia de la Nación.

Los postulantes deberán aprobar el examen de aptitud psicofísica que determine el organismo y cumplir con los requisitos establecidos en el Régimen de Funcionarios y Empleados del Ministerio Público Fiscal, aprobado por la Resolución PGN 128/10. El procedimiento deberá respetar los principios de igualdad, idoneidad y capacidad, así como las jerarquías, los antecedentes profesionales y la especialidad técnica de cada candidato.

Las etapas del procedimiento

En primer lugar, las personas que deseen realizar el traspaso deberán solicitarlo formalmente a través de la vía jerárquica correspondiente a la dependencia en la que se desempeñen.

Posteriormente, la Secretaría General de Administración y Recursos Humanos de la Procuración General de la Nación solicitará al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación las nóminas de los agentes que hayan requerido el traspaso y cuyos cargos puedan ser transferidos junto con la correspondiente previsión presupuestaria. La documentación deberá incluir el currículum, el legajo personal y un certificado de servicios de cada postulante.

Luego, esa Secretaría realizará una entrevista para evaluar el perfil de los candidatos de acuerdo con el agrupamiento que corresponda dentro de la estructura escalafonaria del MPF. Superada esa instancia, los fiscales con funciones de coordinación de distrito, o los titulares de las unidades fiscales y sedes descentralizadas, evaluarán a los postulantes en coordinación con la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA).

La Secretaría General de Administración y Recursos Humanos puso a disposición una casilla de correo con el objeto de atender consultas y facilitar información sobre el procedimiento. Quien desee comunicarse puede escribir a la siguiente dirección: traspaso@mpf.gov.ar

En esta etapa, se examinarán los conocimientos sobre el sistema procesal penal acusatorio, según las funciones que corresponda desempeñar. Para ello, la UNISA elaborará y proporcionará previamente el material de estudio específico.

El reglamento contempla excepciones a esta evaluación para quienes integren o hayan integrado listas definitivas de postulantes de concursos realizados bajo el régimen de ingreso democrático e igualitario al MPF, así como para quienes hayan obtenido al menos el 60% del puntaje máximo en los exámenes escrito y oral de concursos para la selección de magistrados del organismo, siempre que se hayan desarrollado con posterioridad al dictado de la Resolución PGN 101/20, señaló el portal Fiscales.

Una vez superadas las instancias de evaluación, el fiscal con funciones de coordinación de distrito elevará a la Secretaría General de Administración y Recursos Humanos la propuesta de incorporación, con la conformidad del interesado y la documentación correspondiente.

Finalmente, la Secretaría comunicará la propuesta al Consejo de la Magistratura o a la Corte Suprema, según corresponda, para que se efectúe la transferencia de los cargos y las previsiones presupuestarias. Una vez concretada esa transferencia, el procurador general de la Nación estará en condiciones de realizar la designación.

Reconocimiento de derechos y capacitación

La reglamentación establece que los agentes que se incorporen al Ministerio Público Fiscal tendrán igualdad de condiciones con el personal del organismo para acceder a nuevos cargos, de acuerdo con el Régimen de Funcionarios y Empleados del MPF y la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.

Asimismo, para los casos de transferencia de contrataciones bajo el régimen de relación de dependencia, se computará el tiempo de prestación de servicios cumplido en el Poder Judicial de la Nación a los efectos de una eventual efectivización.

Por último, quienes ingresen deberán completar, dentro del plazo de un año, las capacitaciones obligatorias previstas en el Plan Estratégico de Capacitación del Ministerio Público Fiscal, además de aquellas que se establezcan en el futuro con ese carácter.

De esta manera, la Resolución PGN 84/26 establece un procedimiento específico para instrumentar la incorporación de personal del Poder Judicial de la Nación al Ministerio Público Fiscal, en el marco de las necesidades organizativas y de recursos humanos que plantea la implementación del sistema procesal penal acusatorio.

Canal de comunicación

La Secretaría General de Administración y Recursos Humanos puso a disposición una casilla de correo con el objeto de atender consultas y facilitar información sobre el procedimiento. Quien desee comunicarse puede escribir a la siguiente dirección: traspaso@mpf.gov.ar