"El silencio del monte", el nuevo libro de Daniel Enz sobre la desaparición de la familia Gill.

A través de sus redes sociales, Daniel Enz anticipó la salida de El silencio del monte, su nuevo libro, que se publicará a mediados de diciembre. El periodista y director de ANÁLISIS llegará así a su título número 21 y al segundo de 2026, luego de Las torturas del convento.

La obra estará dedicada a la desaparición de la familia Gill, ocurrida en enero de 2002 en el departamento Nogoyá, uno de los casos que más interrogantes dejó en la historia policial y judicial entrerriana.

El libro tendrá 22 capítulos y 322 páginas. Según contó el propio autor, demandó dos años de trabajo, más de 50 entrevistas y el cruce de información contenida en los 18 cuerpos del expediente judicial.

La investigación vuelve sobre la desaparición de Rubén “Mencho” Gill, su esposa Margarita Norma Gallegos y sus cuatro hijos, quienes vivían en la estancia La Candelaria, en Crucesitas Séptima. La familia fue vista por última vez en enero de 2002 y desde entonces nunca pudo establecerse qué ocurrió con sus seis integrantes.

En El silencio del monte, Enz reconstruye el caso a partir de documentación judicial, testimonios y nuevas entrevistas. El autor adelantó que el libro contiene revelaciones hasta ahora desconocidas, además de referencias a complicidades policiales, amenazas y episodios que, según sostiene, permiten revisar no sólo lo ocurrido alrededor de la desaparición, sino también el funcionamiento de la investigación judicial y los lugares a los que nunca llegó.

En el prólogo, Enz pone en palabras el clima que atravesó el caso: “Lo que sigue es el relato de cómo una sociedad entera aprendió a convivir con seis ausencias. Hay un patrón poderoso y temido, con una vida en el pueblo y otra muy distinta en el campo. Hay un peón que trabajaba a porcentaje y una muchacha tímida a la que había que sacarle las palabras”.

También apunta a las fallas de la investigación: “Hay jueces que llegaron tarde, fiscales que cambiaron, excavaciones que no encontraron nada y teléfonos que nadie quiso escuchar a tiempo. Hay uniformados que aparecen siempre en los alrededores, en este caso y en otros dos que el Estado tampoco resolvió nunca”.

La condición social de la familia ocupa otro lugar central en esa mirada. “Escribir sobre los Gill es escribir sobre una clase de víctimas que en la Argentina no tienen prensa ni abogados ni marchas: los pobres del campo, los que viven en la casa del patrón y dependen de su humor para comer. Cuando ellos desaparecen, el expediente avanza al ritmo de su importancia social. Es decir, casi nada”, escribe Enz.

El expediente judicial acumuló durante más de dos décadas búsquedas, testimonios, excavaciones y distintas hipótesis. En 2019 intervino incluso el Equipo Argentino de Antropología Forense, aunque los procedimientos realizados en el campo donde vivía la familia no permitieron hallar restos ni establecer qué sucedió con los Gill.

En uno de los textos incluidos en la contratapa, Enz resume el clima que atraviesa la investigación: una sociedad que aprendió a convivir con seis ausencias, un patrón poderoso y temido, procedimientos que llegaron tarde, fiscales que cambiaron y excavaciones que no encontraron respuestas.

El libro pone también el foco en la condición social de la familia. “Escribir sobre los Gill es escribir sobre una clase de víctimas que en la Argentina no tienen prensa ni abogados ni marchas: los pobres del campo”, sostiene Enz en el prólogo.

El silencio del monte se sumará a una extensa producción de investigación periodística que incluye títulos como La banda de los contratos, Las flores de Fernanda, Territorio narco, Sicarios de la caja, Las cenizas del narco y El Nido, entre otros.

A casi 25 años de la desaparición de la familia Gill, el caso sigue abierto y sin una respuesta definitiva. El nuevo trabajo de Enz vuelve sobre una historia que nunca terminó de cerrarse y sobre una investigación marcada por omisiones, demoras y pistas que, según plantea el autor, no fueron seguidas.