Cristina Fernández de Kirchner decidió impulsar a Guillermo Michel para que ocupe la silla que le corresponde al Bloque de Diputados en el Consejo de la Magistratura.

En una jugada tendiente a fortalecer la posición del peronismo en el Consejo de la Magistratura, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) optó por ampliar la base de trabajo en el plano judicial con un perfil con vínculos en el ámbito judicial, como lo es el diputado entrerriano, Guillermo Michel.

A la elección de abogados y jueces que completan los estamentos que integran el Consejo, le toca el turno de mandar a sus representantes al Congreso.

En el Senado, el bloque peronista se fortaleció con el ingreso del senador por La Rioja, Fernando Rejal y de esa manera se consolida como la primer minoría.

Esa jugada, hecha por CFK con el gobernador Ricardo Clemente Quintela le permite al PJ nominar dos representantes: Eduardo Enrique “Wado” De Pedro y Florencia López.

En la Cámara de Diputados, los números indican que le corresponde por la primer minoría a LLA nominar dos consejeros, al PJ uno y a la segunda minoría uno que está en disputa entre Provincias Unidas y el PRO.

Esa silla en representación del Bloque peronista es la que ocupará Guillermo Michel, luego de reunirse con la expresidenta en el domicilio de San José 1111.

De este modo, el esquema parlamentario del peronismo completa su estrategia institucional en ambas Cámaras legislativas. Con las postulaciones de De Pedro y López en el Senado, sumadas al ingreso de Michel por Diputados, el espacio busca garantizar una presencia coordinada en el ámbito judicial.