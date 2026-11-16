Intento de femicidio en Colonia Hambis: el fiscal dio precisiones sobre el hecho investigado

La Unidad Fiscal de Colón brindó a los medios detalles de la causa en la que se investiga un intento de femicidio y posterior suicidio.

"En fecha 15 de noviembre de 2026, siendo las 06.30 horas aproximadamente, Benito Ernesto Bonnin mantenía una discusión con su pareja Alejandra Marina Berdala, en el interior de la vivienda que ambos compartían en calle pública s/n° de Colonia Hambis, departamento Colón”, relata el fiscal Juan Sebastián Blanc.

“Así, en el marco de un grave contexto de violencia de género, y estando ambos en el dormitorio, Bonnin le habría efectuado a Berdala un disparo en el estómago con un arma de fuego de hombro tipo carabina, calibre 22, con la intención de darle muerte, causándole una herida en los intestinos”.

“Pasados unos minutos, en el comedor de la vivienda y con la misma arma, se habría disparado en parietal derecho, falleciendo en el lugar. Berdala fue trasladada al Hospital San Benjamín de Colón, donde luego de una intervención quirúrgica se encuentra recuperándose de la herida sufrida”, concluye.

El hecho podría encuadrar prima facie en la figura de “Homicidio agravado por haber sido cometido contra una persona con la que mantenía relación de pareja, y por mediar violencia de género”, y se atribuye a Ernesto Benito Bonnin en calidad de autor material, sin perjuicio de que “en caso de confirmarse su suicidio nos encontremos ante la extinción de la acción penal en su contra”.

Se cuenta con los testimonios de un hijo menor de edad y su pareja que se encontraban en la vivienda al momento del hecho. Intervino personal de la División Policía Científica Colón, encontrándose dos vainas servidas calibre 22; y el médico forense, quien examinó el cuerpo sin vida, observando un orificio en el parietal derecho, posiblemente ocasionado por el disparo de un arma de fuego.

Intento de femicidio seguido de suicidio: el estado de salud de la mujer y lo que secuestraron en el lugar del hecho

En tanto, se aguarda la recuperación de la mujer para que preste declaración testimonial y el informe de la autopsia que se realizará este martes al cuerpo de Bonnin.

Finalmente, dan a conocer que las partes no registran antecedentes de denuncias penales por hechos de violencia previa en Fiscalía.