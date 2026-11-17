El vocal de los Tribunales de Concordia, Pablo Garrera Allende, condenó este martes 17 de noviembre a Rubén Darío Rolón a tres años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo por el siniestro vial en el que perdió la vida el joven Iñaki Medice.

Además de la pena de prisión, la resolución judicial estableció una inhabilitación especial para conducir cualquier tipo de vehículo automotor durante ocho años. La condena está relacionada con el hecho ocurrido el 22 de octubre de 2023, en la intersección de avenida Presidente Illia y calle Diamante, en Concordia.