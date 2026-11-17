Crédito: Concordia Policiales.
El vocal de los Tribunales de Concordia, Pablo Garrera Allende, condenó este martes 17 de noviembre a Rubén Darío Rolón a tres años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo por el siniestro vial en el que perdió la vida el joven Iñaki Medice.
Además de la pena de prisión, la resolución judicial estableció una inhabilitación especial para conducir cualquier tipo de vehículo automotor durante ocho años. La condena está relacionada con el hecho ocurrido el 22 de octubre de 2023, en la intersección de avenida Presidente Illia y calle Diamante, en Concordia.
De acuerdo con la información de la causa, en aquella oportunidad colisionaron un Volkswagen Bora, conducido por Rolón, y una motocicleta en la que circulaban Iñaki Medice y Thiago Iñaki Zabala Noguera.
Como consecuencia del impacto, ambos jóvenes fueron trasladados al hospital. Sin embargo, Medice falleció posteriormente, mientras que Zabala Noguera permaneció internado durante varios días debido a las lesiones sufridas.
Por este episodio, Rolón fue condenado por el delito de conducción imprudente de un vehículo automotor, agravada por exceder en más de 30 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida, en concurso ideal.
Continuará en libertad hasta que quede firme la sentencia
En cuanto a las condiciones impuestas tras el fallo, se estableció que Rolón continuará en libertad hasta tanto la sentencia adquiera firmeza. No obstante, durante ese período tendrá prohibido conducir cualquier tipo de vehículo automotor y deberá hacer entrega de su licencia de conducir.
Por otra parte, se informó que la lectura de los fundamentos de la sentencia se realizará el próximo jueves 26 de noviembre, a las 8:15 de la mañana.
De esta manera, la resolución judicial establece una pena de cumplimiento efectivo y una inhabilitación de ocho años para el conductor involucrado en el siniestro vial que terminó con la vida de Iñaki Medice.
Fuente: Concordia Policiales