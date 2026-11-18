El juez de Garantías de Paraná, José Eduardo Ruhl, prorrogó por un plazo de 40 días la prisión preventiva domiciliaria con monitoreo de tobillera electrónica a Giuliana Briozzo, de 23 años. La joven es investigada tras el hallazgo de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en su vivienda ubicada en la localidad de San Benito, departamento Paraná. Al fundamentar la continuidad de la morigeración cautelar, el magistrado valoró que la imputada no registró incumplimientos desde su detención en septiembre y que se encuentra al cuidado de sus dos hijos menores de edad.

La acusación formal impulsada por el Ministerio Público Fiscal encuadra la conducta de la acusada en el delito de tenencia de estupefacientes para la comercialización. El hecho investigado se remonta al allanamiento realizado el pasado 18 de septiembre en su domicilio de la calle Mihura, donde se secuestraron 287 recipientes con ketamina —cuya pericia confirmó un 100% de pureza—, más de 835 frascos vacíos listos para su llenado, frascos con dimetoximetilanfetamina, planchas de etiquetas de la firma paraguaya Ketagal, elementos de prensado, dinero en efectivo y dosis de cocaína. La fiscalía precisó que la imputada recibía la sustancia a granel para fraccionarla y empaquetarla antes de su distribución.

La joven es pareja de Andrés Alejandro Arce, de 42 años, condenado el año pasado -junto a otras siete personas- a 6 años y 8 meses de cárcel en una causa por contrabando y comercialización de cocaína y pasta base entre enero de 2022 y septiembre de 2023. Líder de la conocida "banda de los millones" de Concordia.

Como contó ANÁLISIS, el allanamiento a Briozzo se dio en el marco de una investigación por compra en corralones con cheques falsos. En el expediente surgía el nombre de Martín Reynaldo Germán Pelizzari, un maestro mayor de obras de 48 años, que habría cometido estafas a corralones. Cabe recordar que el hombre está detenido en el marco de la causa por narcotráfico junto al comisario y abogado Daniel Rosatelli y otras personas por el cargamento de 1.345,51 kilogramos de marihuana hallados en febrero en un camino rural del departamento La Paz.

Durante la audiencia, el fiscal Santiago Alfieri solicitó endurecer la medida de coerción y requirió que la imputada cumpla 40 días de prisión preventiva en la Unidad Penal de Mujeres. El representante de la acusación fundamentó su pedido en la existencia de riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la causa, sosteniendo que Briozzo constituye un eslabón de una organización criminal de mayor escala con probables nexos internacionales.

En ese mismo sentido, el fiscal Alfieri solicitó que la justicia provincial declare su incompetencia y remita el expediente a la Justicia Federal para investigar el delito de narcotráfico. Según expuso la fiscalía, las condiciones de fraccionamiento y el volumen del material secuestrado evidencian que no se trata de un caso de microtráfico, sino de una maniobra de transporte y puesta en comercio a gran escala que debe ser tramitada en el fuero federal.

Por su parte, el abogado defensor Claudio Berón se opuso formalmente al requerimiento fiscal de trasladar a su asistida a un establecimiento penitenciario. La defensa sostuvo que no existen elementos objetivos que justifiquen agravar la situación de Briozzo y solicitó el levantamiento de la prisión domiciliaria, proponiendo como alternativa la aplicación de medidas sustitutivas, tales como presentaciones periódicas en la comisaría más cercana o ante la sede de la Fiscalía de Paraná.

Finalmente, el juez Ruhl resolvió mantener la prisión domiciliaria con tobillera electrónica, aunque remarcó la extrema gravedad de operar un laboratorio de drogas y advirtió que la acusada responde a una estructura de mayor envergadura. En relación con el planteo para transferir la causa al fuero federal, el magistrado solicitó al fiscal la presentación de un escrito con más fundamentos para evaluar y resolver la competencia jurisdiccional.