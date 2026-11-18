El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción de Entre Ríos (RUAER) lanzó una convocatoria pública nacional para encontrar una familia para una niña de 7 años. Pueden postularse familias y personas en forma individual de todo el país que deseen ofrecerle cuidado y un entorno familiar estable, y garantizar así su derecho a crecer en familia.

La inscripción permanecerá abierta hasta el viernes 27 de noviembre inclusive.

Se trata de una convocatoria pública nacional, una instancia que se activa cuando ya se agotaron las búsquedas previas: primero entre los postulantes inscriptos en el Registro de Adoptantes y luego en una convocatoria provincial abierta a personas sin esa inscripción.

Qué necesita la niña

La niña presenta una discapacidad de origen neurológico que requiere asistencia continua para las actividades de la vida diaria, por lo que necesita acompañamientos específicos y apoyos sostenidos que favorezcan su bienestar, su desarrollo y su inclusión.

Actualmente recibe atención integral de un equipo interdisciplinario de salud, concurre a espacios terapéuticos de estimulación y asiste a una escuela de educación especial. Desde hace un tiempo vive en una residencia socioeducativa de Entre Ríos, donde recibe la atención y los cuidados que necesita.

Sin embargo, desde el organismo remarcaron que “ningún dispositivo institucional puede reemplazar el valor de pertenecer a una familia”. “Como toda niña, tiene derecho a ser elegida, querida, protegida y acompañada en un hogar donde pueda construir vínculos afectivos estables y desarrollar su proyecto de vida”, señalaron.

Qué se busca de quienes se postulen

Según el RUAER, la niña necesita una familia presente, con disponibilidad de tiempo, capacidad de brindar cuidados permanentes y una red de apoyo que acompañe su crianza.

Quienes se postulen deberán asumir el compromiso de sostener los tratamientos y acompañamientos que hoy recibe, para garantizar la continuidad de los cuidados que favorecen su desarrollo.

El registro invitó a informarse y postularse a las familias y personas que consideren contar con los recursos afectivos, personales y de apoyo necesarios para asumir este desafío.

Cómo postularse

Las personas interesadas deben completar el formulario disponible en https://mpd.jusentrerios.gov.ar/ruaer/convocatoria-publica/. El plazo vence el viernes 27 de noviembre inclusive.

Para consultas, los canales de contacto del RUAER son: