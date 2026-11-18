La jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Cecilia Bértora, describió un sistema penitenciario atravesado por la sobrepoblación, la insuficiencia de recursos y las dificultades para ofrecer tratamientos que permitan una reinserción efectiva. Advirtió que las condenas cortas de cumplimiento efectivo pueden resultar contraproducentes, reconoció la falta de profesionales de salud mental y señaló que el Patronato de Liberados tampoco cuenta con estructura ni presupuesto suficientes.

En diálogo con el programa de televisión “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), durante una entrevista conducida por Daniel Enz, la magistrada explicó los criterios para conceder beneficios, se refirió a las condiciones de alojamiento de Sergio Urribarri, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, y sostuvo que la resocialización pierde sentido cuando las personas privadas de libertad pueden continuar cometiendo delitos desde las unidades penales.

La situación carcelaria de Entre Ríos expuso una tensión difícil de resolver: mientras crece la cantidad de personas privadas de libertad, las herramientas institucionales para atenderlas no avanzan al mismo ritmo. Cecilia Bértora, jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, tiene bajo su jurisdicción entre 1.400 y 1.500 internos, distribuidos en las ocho unidades penales provinciales y también en establecimientos de otras jurisdicciones como el caso de Córdoba o Buenos Aires, para citar dos ejemplos. El volumen de esa población -explicó- obliga a revisar tanto el funcionamiento de la Justicia como las posibilidades reales de tratamiento dentro de las cárceles.

Uno de los factores que, según su análisis, incidió en el aumento de los encarcelamientos fue una Justicia que comenzó a imponer más condenas a partir de los cambios procesales y de la aplicación de los juicios abreviados. Pero, Bértora puso el acento en una consecuencia que consideró especialmente problemática: la cantidad de penas breves de cumplimiento efectivo. “Hay muchos (condenados) de 6 meses, 9 meses, 8 meses, mucha condena corta que realmente son iatrogénicas, es decir, no sirven para nada”, afirmó. Y explicó que esas detenciones terminan por introducir a las personas en el contexto carcelario sin que el sistema pueda ofrecerles un tratamiento adecuado.

La falta de recursos atravesó buena parte de sus respuestas en la entrevista en el programa de televisión “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral). En materia de salud mental, reconoció que el abordaje psiquiátrico comenzó a desarrollarse, aunque la atención psicológica seguía limitada por la escasez de profesionales frente al número de internos. En la Unidad Penal número 1, precisó, hay alrededor de 1.070 personas alojadas, una cifra muy superior a la población de 200-300-400 internos que existía décadas atrás. El crecimiento penitenciario -sostuvo- no tuvo una respuesta equivalente en la estructura de atención.

Tampoco el acceso al trabajo y a la educación alcanzan a todos. Bértora estimó que aproximadamente la mitad de quienes solicitan esas herramientas logra acceder a ellas. Sin embargo, aclaró que las audiencias para evaluar beneficios exigen determinados puntajes de concepto y conducta, vinculados con la participación en cursos, estudios o actividades laborales. La demanda, por lo tanto, no puede confundirse con una cobertura efectiva ni con una política de tratamiento capaz de llegar al conjunto de la población carcelaria.

La situación de las mujeres privadas de libertad también apareció en la entrevista con Daniel Enz. La jueza señaló que la creación de un sector femenino en la Unidad Penal número 9 de Gualeguaychú permitió descomprimir problemas de convivencia, mediante traslados entre establecimientos según las condiciones de cada grupo. Sin embargo, la respuesta no modifica el panorama general: “¡Pero la mayoría de las cárceles están así!”, contestó cuando Daniel Enz observó que la unidad de mujeres parecía conservar condiciones de otra época por su deterioro.

En cuanto a los controles penitenciarios, Bértora consideró que el ingreso de drogas y teléfonos celulares no podría explicarse sin irregularidades internas. “Hay funcionarios infieles, seguro”, advirtió, al señalar fallas en las requisas o la participación directa de agentes en el ingreso de elementos prohibidos. También mencionó una modalidad de presión entre internos y sus familias: grupos que exigen dinero mediante amenazas. En cambio, defendió el funcionamiento del monitoreo electrónico para quienes cumplen medidas fuera de las unidades penales y explicó que el sistema detecta de inmediato cuando una persona se quita la pulsera.

La entrevista en el programa “Cuestión de Fondo” también abordó la ejecución de las condenas de Sergio Urribarri, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera. Bértora indicó que, después de las audiencias de conocimiento y las entrevistas realizadas por videoconferencia, el Juzgado recibe los informes de los equipos técnicos, que luego quedan a disposición de las partes. Confirmó que Aguilera es el único de los tres que estudia y que Urribarri ha solicitado trabajar en el sector de panadería de la Unidad Penal 9. Sobre el pedido de prisión domiciliaria por razones de salud presentado por la defensa del exgobernador, explicó que debía seguir el procedimiento administrativo correspondiente dentro de la unidad penitenciaria.

La jueza también justificó las restricciones a las visitas. Aunque reconoció que la reglamentación vigente provenía de otro contexto, consideró que ampliar el ingreso de personas a las cárceles resulta inviable por la cantidad de internos y el riesgo de colapso de los establecimientos. La posibilidad de autorizar visitas de personas que no fueran familiares directos -aclaró- ya existía para quienes carecen de vínculos familiares disponibles.

El diagnóstico más contundente llegó al referirse a las posibilidades de reinserción. Bértora admitió que quienes cumplen penas cortas sin acceso a tratamientos, educación o capacitación tienen escasas oportunidades de salir en mejores condiciones. “Creo que estas personas no pueden salir mejores”, admitió. Para otros internos, con acceso al estudio, al trabajo y a una atención psicológica -aunque sea cada quince días o una vez por mes-, consideró que sí podía abrirse un proceso de revisión personal.

La insuficiencia institucional alcanzaba también al Patronato de Liberados. “Les falta estructura, les falta presupuesto, como a todos”, reconoció. Esa carencia -explicó-, impide ampliar los tratamientos por consumo problemático de sustancias y los talleres destinados a personas condenadas por delitos vinculados con la violencia de género o contra la integridad sexual.

Con una experiencia de poco más de una década en la función, Bértora encontró una señal alentadora en los encuentros ocasionales con personas que han pasado por su Juzgado y lograron reconstruir sus vidas. Algunas incluso se acercaron para reprocharle que en su momento no les hubiera concedido una salida. Ella interpretó esos gestos como una forma de reconocimiento al trato recibido. Y dejó una reflexión que sintetizó su mirada sobre la tarea judicial: “No con dar salida, estas personas mejoran”. A veces, sostuvo, un límite puede abrir la posibilidad de revisar lo que se hizo mal. Pero, esa responsabilidad individual difícilmente alcance si el sistema penitenciario no dispone de las herramientas necesarias para acompañar una verdadera reinserción.

- ¿Cuántas personas están hoy presas en las unidades que usted controla, y cuántas de ellas son de Paraná y zona de influencia?

-Bueno, la verdad es que las cárceles son de la provincia y yo tengo internos alojados en las ocho cárceles que tiene la provincia. No es que las cárceles dependan de mí.

-Hablamos de su jurisdicción. Está claro porque el caso de Sergio Uribarri, por ejemplo, está en Gualeguaychú, pero depende de su Juzgado.

-Claro, y también hay internos que dependen de mi Juzgado que están en Córdoba o en Santa Fe o en Buenos Aires también. Bien, ¿cuántos dependen del Juzgado? 1.400-1.500.

- ¿Qué estructura tiene usted? ¿Sigue teniendo la misma estructura de siempre? Ahora se ha hecho una división.

-Ha habido algunos cambios en cuanto a que se incorporó al doctor Jorge Sueldo como un segundo magistrado en el Juzgado. Y o que se ha cambiado es toda la gestión. Entonces, ya no tiene que ver con cantidad de empleados sino cómo se está llevando la gestión. Y, sobre todo, porque se está atendiendo a un acusatorio. Si bien no podemos todavía aplicar un sistema acusatorio en Ejecución Penal porque hacen falta más fiscales y defensores para que ellos aborden la cuestión desde sus posiciones participativas. Entonces, es un sistema mixto donde todavía se sigue como un Juzgado de Transición, si se quiere o de Instrucción: se sigue llevando la causa en papel en el Juzgado, Pero, bueno, se hacen las audiencias y eso ha agilizado mucho el trámite. Los empleados ya no dependen más del Juzgado, dependen de la Sala Penal, porque corresponde a la OGA, es decir, a la Oficina de Gestión de Audiencias.

-Por qué hay más presos: ¿por más delitos, por penas más largas, menos libertades anticipadas o una justicia que condena más?

-Seguramente, que es una Justicia que condena más desde el cambio del Código, hasta el “adherir” de los abreviados. También hay una cantidad grande de condenas cortas que tienen que ser de prisión efectiva, porque es lo que se dispone desde la ley, una vez que uno ha tenido una condicional, probation, ha pasado por otras instancias que han fallado, no queda otra que una condena de ejecución efectiva. Entonces, sí o sí tienen que ir a la cárcel. Hay muchos (condenas) de 6 meses, 9 meses, 8 meses, mucha condena corta que realmente son iatrogénicas, es decir, no sirven para nada. Es solamente inoculación, es decir, es guardar a las personas dentro del contexto carcelario y no se le puede brindar ningún tipo de tratamiento.

- ¿Y cómo se explica que, a pesar de las restricciones de visitas, con las requisas y controles que existen, con los centros de monitoreo con cámaras de vigilancia, siempre se encuentran drogas, celulares y hasta la organización de delitos desde dentro de los penales? ¿Cómo lo entienden ustedes?

-Hay funcionarios infieles, seguro. Porque de lo contrario no podría ingresar nada de lo que ingresa. Es decir, hay una requisa mal hecha, tanto respecto de las visitas como de los internos que están con salidas y regresan a la Unidad Penal luego de su salida, o tal vez simplemente sean funcionarios que ya de por sí ellos ingresan drogas o celulares.

-Cuando un preso con salida transitoria o libertad condicional vuelve delinquir, la sociedad lo primero que mira son a los jueces de Ejecución. ¿Usted cómo vive esas situaciones?

-Lo veo como una situación esperable porque son personas que han cometido delitos. Es una cosa que se da con una frecuencia bastante, digamos, con muy poca frecuencia. ¿Por qué? Porque están los equipos técnicos que están evaluando a los internos para ver si se les puede otorgar o no la salida. En la gran mayoría de los casos, todo funciona bien, en algunos casos no funciona.

- ¿Cuántos beneficios otorga y cuántos rechaza por mes? ¿Se tiene un dato así de específico?

-No.

-Pero más o menos, como para hacernos de alguna idea.

-De instituto debo tener cuatro audiencias por día, son 20 a la semana: sería 100. Así que se podría decir que un 30% es favorable y el resto no quiere decir que sea desfavorable. A veces necesitan mayor cantidad de informes o la intervención del Copnaf, algún otro pedido que está pendiente. Entonces, se hace otra audiencia para completar lo que falte.

- ¿Y cómo controla el cumplimiento de las reglas de conducta? ¿Funcionan las pulseras electrónicas o también tienen fallas que los presos van detectando y por ende resulta incontrolable?

-El sistema hasta ahora funciona perfectamente bien. Es decir, digo hasta ahora porque -como usted dice-, posiblemente los internos puedan encontrar la forma de vulnerar el sistema de monitoreo. Pero, la verdad que hasta ahora eso no ha sucedido. Sí ocurre que se las arrancan, pero enseguida que se arrancan la pulsera, (el sistema) salta y se los busca con la colaboración de la Policía.

- ¿Y cuántos casos de ellos hay por mes?

-No. El preso la piensa bastante antes de hacerlo. Lo que pasa es que yo puedo dar testimonios de la mitad del problema o menos de la mitad. Yo estoy con personas condenadas que ya pasaron por los equipos técnicos y están habilitadas a estar en su domicilio con evaluaciones. Si eso se compara con las preventivas que van al domicilio sin ningún estudio previo, en las prisiones domiciliarias preventivas. Es decir, los arrestos domiciliario, ese problema es mucho mayor. ¿Por qué? Porque no se ha evaluado el referente para ver si puede contener y colaborar de la manera que se hacen en los Juzgados de Ejecución y tampoco se evalúa al interno para ver si está en condiciones o no de cumplir. Simplemente se ve que hay un domicilio, que esta persona tiene las condiciones que establece el Código para estar con el arresto domiciliario, pero sin tanta profundización sobre las condiciones personales y sociales.

- ¿Qué porcentaje de presos estudia o trabaja de verdad, y no solo en los papeles?

-Y yo creería que es la mitad.

- ¿La mitad de los que le piden?

-Sí.

- ¿Y cuántos piden, por ejemplo?

-Y todos están pidiendo. Lo que pasa es que tampoco se sabe si es genuino. Son muy pocos los que dicen “yo no quiero estudiar, no quiero trabajar”. Esos no llegan a la audiencia. Porque para llegar a una audiencia deben tener un puntaje de 9-7, es decir, en concepto y conducta, y eso implica que debieron haber hecho algún curso, tuvieron que haber estudiado, trabajado… tuvieron que haber tomado alguna herramienta de tratamiento, porque si no, no tendrían los puntajes para estar en una audiencia pidiendo salidas.

-Estaba viendo la Unidad Penal de Mujeres que cumplió 100 años. ¿Cómo están hoy las mujeres presas y los hijos que viven con sus madres en la cárcel? ¿No se debería pensar en otro lugar para esas mujeres?

- ¿En otro lugar?

-Sí… nos parece una cárcel tan diferente… debe ser por los 100 años también. O sea, es como que está igual que hace 100 años.

-Pero ¡la mayoría de las cárceles están así!

-Pero, ha existido en algunas modernización. ¿Por qué nunca les toca a las mujeres?

-Lo que se hizo con las mujeres es crear un sector en la Unidad Penal número 9, donde también se alojan a mujeres. Eso ha descomprimido bastante el tema de la convivencia porque había internas que generaban muchos problemas de convivencia. Entonces, se las ha separado, por ahí se lleva un grupo, se las trae, hacen conflictos allá, se las trae a Paraná, se hace como un intercambio para ir viendo dónde tienen una mejor posibilidad de convivencia.

- ¿Qué pasa con la salud mental y el consumo de drogas? ¿Hay atención real dentro de las unidades penales?

-Es muy poco. Lo que estamos logrando sí es que haya un abordaje desde el área psiquiátrica. Desde el aspecto psicológico estamos muy limitados porque hay pocos psicólogos en relación con la cantidad de internos, abordajes específicos.

-O sea, sigue habiendo pocos psicólogos. Porque recordamos cuando fue el caso de Miguel Lencina con el tema de Fernanda Aguirre, estamos hablando hace 25 años y ya en 4ese entonces había quejas. Eso no varió.

-Ha ido aumentando. Pero, el problema es que aumenta la población penal. Cuando estaban Lencina eran 200-300-400 presos. Y ahora hay 1.100, un poquito menos de 1.100… 1.070 en la Unidad Penal número 1.

- ¿Por qué los presos se quejan tanto de la comida que les dan? Usted controla de vez en cuando, hace visitas para ver cómo son las raciones diarias.

-Sí, voy y he estudiado también por qué algunos internos no se quejan y otros se quejan mucho. Entonces, por ahí tiene que ver con la distribución de la comida, es decir, cuánto demora en llegar desde un punto de la Unidad Penal hasta el otro. Son mil personas que le tienen que dar de comer. Entonces, con un solo carro se demora la comida: el arroz se recocina porque está mucho tiempo en la bandeja o algunas cosas se resecan. Entonces, los últimos reciben comida en una calidad que no es buena.

- ¿Cuándo fue la última vez que controló un plato de comida?

-No recuerdo la fecha, pero en septiembre y en octubre estuve haciendo visitas de cárceles.

- ¿Y usted ve esa desprolijidad?

-No se ve. Yo llego y está el carro lo paro el carro, y el carro recién está arrancando. Yo voy…

- ¿Avisa visita la cárcel?

-No, nunca. En realidad, la única vez que avisé fue para presentar al doctor Sueldo, porque obviamente quería que estuvieran las autoridades. Entonces avisé que ese día íbamos a estar, íbamos a hacer una visita, pero más que nada institucional. Si no, yo no aviso.

- ¿En qué punto está hoy su intervención en la ejecución de las condenas de Sergio Urribarri, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera?

-La verdad es que se cumplieron las audiencias de conocimiento, que de eso ya se habló en los medios. Así que ahora están llegando los informes técnicos. Luego de tener la entrevista que tuvimos por videoconferencia, los vio el equipo técnico y en este momento estamos recibiendo esos informes que se ponen a disposición de las partes para que vean cuál es la mirada que tiene el Poder Judicial sobre esas personas.

-La defensa de Urribarri pidió que le otorguen la domiciliaria por estrés postraumático, sin tener todavía 70 años. ¿Qué criterio aplica en un pedido así? ¿Y cuántas domiciliarias por salud conceden por años a presos comunes?

-Eso lo pidieron inicialmente en el Tribunal de Juicio. No se le dio curso porque si lo presentaron allá, en el Juzgado no se le dio curso. Luego fue presentado hace muy poco toda la documentación que tenía que ver con Uribarri y lo que se planteó es que lo presente en la Unidad Penal, porque ese trámite se inicia con un expediente administrativo en la Unidad Penal. Entonces, tiene que seguir los carriles normales.

-De los tres, ¿Aguilera es el único que estudia?

-Sí, hasta ahora.

- ¿Báez y Urribarri pidieron hacer alguna otra cosa?

-Urribarri pidió trabajar.

- ¿En dónde?

-En la Unidad Penal número 9, pero pidió ir al sector panadería, se ve que le interesaba esa función en particular. Siempre se tienen consideración, cuando hay un pedido…

- ¿Cuántos hay en el sector, más o menos 100 presos en ese sector de panadería?

-En panadería sí.

-Pero ellos habían pedido estar lejos del resto de los presos. ¿Y ahí cómo harían?

-La verdad es que es un contrasentido esto. Pero, él solicitó eso y bueno, se le da curso como a cualquier interno. es decir, va a una lista de espera y también se evalúan las condiciones que cada uno tiene para realizar algo. Es decir, algunos van a ir a un lavadero de auto, otros van a ir a un taller de confección de uniformes, otros irán a ser chacinados y otros irán a panaderías. Pero, también hay que ver qué habilidades tiene cada uno, en dónde puede prestar algo de conocimiento o al revés, adquirir conocimientos.

- ¿Usted recibió algún llamado de la cúpula judicial o del gobierno en relación a estos tres presos específicos? ¿Quizás algo normal para solicitar alguna información?

- No y no creo que lo hagan tampoco.

-Ellos están en un lugar especialmente adaptados para ellos, que iba a ser destinado a Sanidad y que era para 14 personas. Ese lugar ahora lo ocupan ellos tres. Esto hasta cuando entiende que será así.

-Ese lugar estaba desocupado y se lo destinó para poder darle solución a este tema que se había planteado con relación al miedo que tenían de compartir en la otra ala de Sanidad, donde había otras personas que son adultos mayores. Y estos adultos mayores habían cometido delitos de todo tipo. En general son condenas largas, por eso es por lo que están cumpliendo condena teniendo más de 70 años y están -digamos-, presos porque no tienen una familia que los reciba o se dan ciertas circunstancias por los cuales no se les puede dar “domiciliaria” a esas personas.

- ¿Usted no fue nunca a verlos a Urribarri, y Báez y Aguilera a la cárcel de Gualeguaychú?

- Todavía no he ido, pero tengo pensado hacerlo.

-Hace 2 semanas hubo una reunión entre el Superior Tribunal y la cúpula del Servicio Penitenciario. ¿Por qué no participaron los jueces?

-No nos convocaron… Yo no puedo autoconvocarme.

-En esa reunión la Sala Penal del Superior pidió que se derogue la medida que se adoptó en la pandemia respecto de restringir las visitas solo a familiares directos. ¿Qué dice la ley al respecto? ¿Y qué opina de ese pedido?

-Es una reglamentación que hay. Es un decreto 2680 que es muy viejo, no sé si es del año 2000 o anterior, y que reglamenta las visitas. Y claramente se estableció visitas, pero en otro contexto carcelario. Hoy por hoy es imposible abrirlo ya no por una cuestión que tenga que ver con la pandemia, los contagios ni nada de eso; sino que se restringió en esa época y a partir de ahí no fue posible ampliarlo. Pero, es por la cantidad de personas que habría que recibir dentro de las Unidades Penales y colapsaría la Unidad Penal.

-Hoy por hoy una persona en la cárcel solamente puede recibir a sus abogados o a un familiar directo sea esposo-esposa…

-Hijos, padres…

-Y ahí había una queja. ¿Usted entiende que eso no se podría revertir?

-No, no. Considero imposible. Es decir, si los jueces de Ejecución habilitamos a algunas personas que no son familiares directos para aquellos que no tienen visitas de sus familiares. Es decir, hay personas que no tienen familiares o están demasiado lejos. Entonces, quieren nombrar a alguien, a algún amigo, a un primo lejano, lo que fuera…

-Que ocupe ese lugar…

-Claro.

-Y eso puede ser factible…

-Eso lo hacemos. Siempre lo hemos hecho. Así que, no es un tema.

-Y sabe cómo es en otras provincias. Porque están también super pobladas, como todas. ¿Pasa lo mismo? No sabemos si habla usted con otros jueces del país.

-En este momento, hace varios años que no estoy yendo a la jornada de Ejecución. Así que no sé qué estarán haciendo en otras provincias. Pero, lo desconozco. La verdad que no tengo registro de qué es lo que están haciendo. Pero, supongo que no es tan fácil entrar.

-Tiene opinión sobre la cárcel de máxima seguridad de Santa Fe denominada “El Infierno” que será destinada a narcos, sicarios y presos peligrosos.

-La verdad es que es una situación muy, muy triste y delicada tener que llegar a una situación como esa de restringir a las personas privadas de libertad de todos sus vínculos. Y en todo caso permitir el vínculo a través de un Blindex. La verdad que es muy triste … muy triste de solo pensarlo. Pero, creo que en términos de resocialización es importante entender de que si no es de esa manera estas personas van a seguir cometiendo delitos desde la cárcel. Y corrompen todo el sistema porque corrompen a los propios internos y también corrompen al sistema penitenciario. Las personas a las que está destinada esta cárcel de Piñero, esta cárcel especial que están poniendo de máxima seguridad, es para los internos de más alto perfil. Sobre todo, los que tienen que ver con el narcotráfico. Es precisamente porque pertenece a una estructura. Entonces, el hecho de tener vínculos con el exterior hace de que ellos puedan amenazar y tener serias posibilidades de llevar adelante esas amenazas. Es decir, saben dónde vive la familia del penitenciario, sabe dónde vive la familia del fiscal.

-Han matado mucha gente.

-Sí. Ya tienen registros de que lo van a hacer. Entonces, la verdad es que creo que la resocialización no es posible si se le permite seguir cometiendo delitos. Considero que a pesar de lo difícil que es pensarlo desde este lugar, entiendo que es la única salida como para que esas personas puedan hacer realmente una introspección, una autocrítica y ver por qué camino quiere seguir.

-Hay 100 presos peligrosas en Entre Ríos que podrían justificar un proyecto de cárcel parecido en esta provincia.

-Bueno, de Entre Ríos… no de la Justicia provincial. Son de la Justicia Federal. Es decir, eso se resuelve pidiéndole “al federal” que se lleven sus internos a las cárceles federales.

-Lo que pasa es que siguen estando acá.

-Claro, bueno, pero eso…

-Salvo el caso de Leonardo Airaldi de Diamante. Pero, después el resto están destinados en diferentes unidades de la provincia y están vinculados narcotráfico.

-También pasó con (Gustavo) “Petaco” Barrientos. Él fue a Buenos Aires. Estuvo unos años allá. Precisamente también por amenazas que habían ocurrido en ese caso en relación con mi persona.

- ¿Nos cuenta cómo siguió esa situación? ¿Usted había recibido amenazas?

-Sí, a través de (Claudio) Lencina.

-Fue a través de las redes sociales…

-No por las redes. Bueno, yo no recuerdo haberlo publicado en las redes. Peor, sí se supo, porque claramente tomó estado público. A partir de ahí debí tener custodia, recibí la amenaza en forma directa de parte de Claudio Lencina, el que le decían “El Jorobado”. Y bueno, la amenaza era como que tenía que ver directamente con Barrientos, y que él (Lencina) era solamente el emisario. La verdad es que nunca tuve nada que se materialice, por suerte, pero la situación no fue cómoda.

-Pero ¿avanzó esa denuncia y dónde quedó radicada?

-La verdad es que no sé. Digamos, no tuvo trámite penal.

- ¿No debería funcionar mejor el Patronato de Liberados? No hago una crítica, sino que nos parece que es como que siempre les falta estructura, presupuesto…

-Sí, sí, les falta estructura, les falta presupuesto, como a todos. Si no, no nos faltarían psicólogos., No nos faltaría tratamiento para las personas que necesitan de rehabilitación por el consumo problemático de sustancias. Es decir, tendríamos también la posibilidad de brindarles taller de masculinidades a las personas que han cometido delitos contra… bueno… violencia género o contra la integridad sexual. Todo eso también tiene que ver con los recursos porque las instituciones que lo estaban brindando han restringido mucho los cursos. Todos los cursos y entre ellos estos de masculinidades.

- ¿Recibe denuncias de presos por malos tratos o algunos apremios?

-No. Más que nada son “aprietes” entre ellos. Es decir, un grupo de internos que “aprietan” a otro interno y a su familia para que deposite dinero. Eso es lo que se está dando últimamente.

- ¿La cárcel de Entre Ríos hoy devuelve a la sociedad personas mejores o peores de las que recibe?

-Creo que hay que separar. Hay cosas que no tengo registro. Supongo que todos los que tienen penas cortas y a quienes no se les brinda tratamiento no tienen ninguna posibilidad de salir mejores. Esto que hablaba hoy de penas de menos de un año. Se está trabajando. Es decir, con lo poco que hay, con la escasez de cursos, de capacitación y con la imposibilidad también… no lo podés mandar a la escuela seis meses, porque no hay escuela ni para los que tienen la posibilidad de cursar un año entero. Entonces, se complica mucho. Creo que estas personas no pueden salir mejores. Otros que tienen la posibilidad de estudiar, de trabajar, tener el tratamiento psicológico que puedan recibir cada uno o dos meses… o algunos … tengo la suerte de que veo que tienen dos veces por mes. A una vez por semana no se llega nunca. Pero, por lo menos dos veces por mes, esos pueden ir haciendo una autocrítica y pueden ir mejorando.

- ¿Cuántos años hace que es jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad?

-Y hace 13-14 años.

- ¿Y cuántas veces le pasó en ese tiempo que alguien que estuvo condenado, le haya pedido una reunión para darle gracias porque ahora tiene una familia, un proyecto de vida? ¿Le pasa eso?

-No de que vayan a visitarme o a pedir una entrevista o una audiencia. Pero, de encontrarme en la calle, sí. Incluso a los que no les he dado salida. Se presentan, me saludan y me dicen: “¿Se acuerda que usted no me dio nada? Y mire qué bien que estoy yo”. Es como que me reprochan de que yo no pude ver lo que ellos tenían de bueno. La verdad que de todas maneras celebro que hayan podido reinsertarse y tener una vida por fuera del delito.

-Pero, alguno le agradeció…

-Sí, por supuesto. Aunque sea a través de ese reproche. Yo lo que veo es que, si se acercan de una manera amable para hacer saber, lo bien que están, lo tomo a eso como algo que uno le dio un trato humano, los escuchó, los acompañó, le pudo explicar por qué “no”. Porque tampoco el “sí” es una garantía de nada. Es decir, no con dar salida, estas personas mejoran. A veces, precisamente marcando el “no”, es cuando uno puede empezar a cuestionarse lo que ha hecho mal.

Programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) emitido el miércoles 18 de noviembre de 2026