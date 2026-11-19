La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), rechazó los “aumentos en negro” que otorgó el gobierno de Rogelio Frigerio a docentes. Ocurre que, a partir de la reforma jubilatoria, todos los jubilados provinciales (de cualquier sector) quedaron con la movilidad atada a las recomposiciones de los docentes.

“El gobernador Rogelio Frigerio dispuso, una vez más, aumentos en negro a los docentes entrerrianos, a pesar de que la Constitución Provincial lo prohíbe expresamente en su Artículo 82, Inciso D”, plantearon desde el sindicato de empleados judiciales.

En efecto, el Artículo 82, Inciso D de la Constitución Provincial señala: “… Todo incremento salarial, otorgado a partir de la presente Constitución, deberá estar sujeto a aportes y contribuciones”.

“Estos montos en negro (incentivo docente y conectividad, antigüedad de más de 10 años, diferencia hasta el mínimo) afectan también a todos los jubilados provinciales que, a partir de la reforma regresiva del gobierno, reciben como única forma de movilidad los aumentos del sector docente”, agregaron. Y precisaron: “Incentivo docente y conectividad entre $200.000 y $340.000; Antigüedad de +de 10 años $50.000; diferencia al mínimo $90.000”.

Posteriormente, desde AJER manifestaron que “los trabajadores jubilados judiciales se ven hoy doblemente perjudicados: porque el gobierno les quitó la movilidad de los cargos que lograron en su carrera y sobre los que aportaron, y porque no reciben lo que corresponde a los pagos en negro”.

“Frente a este nuevo acto del gobernador en contra de los jubilados judiciales, AJER expresa el rechazo a una medida inconstitucional, injusta y e insensible”, cerraron.