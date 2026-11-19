En el marco de la transmisión de un canal de streaming de Paraná donde se cuestionaban las medidas de la Municipalidad con respecto al transporte público de pasajeros, uno de los conductores dijo, en referencia a la intendenta Rosario Romero: "¿Qué quiere, que le prendan fuego la casa esta mina?". Este jueves, el secretario Legal y Administrativo de la Municipalidad, Pablo Testa, presentó una denuncia penal por amenazas, instigación a cometer delitos, intimidación pública e incitación a la violencia colectiva, además de evaluar el caso desde una perspectiva de violencia política de género. El Ministerio Público Fiscal ahora tomará medidas para investigar el suceso.

El programa de streaming se llama "El Fortín", y lo conduce el concejal de Paraná Maximiliano Rodríguez Paulín junto al fotógrafo Juan Manuel Hernández. Los dichos que motivaron la denuncia fueron manifestados en la emisión del 17 de noviembre, además de ser replicados en las redes sociales del programa.

Según consta en la denuncia penal, durante la emisión del programa, en la que también participaba como entrevistado el secretario de Transporte de Entre Ríos, Aníbal Steren, “haciendo referencia inequívoca a la persona de la presidenta municipal, doctora Rosario Romero, uno de los participantes, identificado como Juan Manuel Hernández, expresó textualmente: «¿Qué quiere, que le prendan fuego la casa esta mina?»”.

El escrito sostiene que “la manifestación referida reviste una gravedad que excede ampliamente los límites de una crítica política, de una discrepancia respecto de una decisión de gobierno o de una expresión de disconformidad con la gestión municipal”. Asimismo, afirma que “la expresión introduce explícitamente la posibilidad de que se ejerza un acto de violencia de extrema gravedad contra la señora Intendenta, mediante un ataque incendiario contra su vivienda particular”.

La presentación agrega que “no se trata de una alusión genérica a un conflicto político ni de una crítica a una medida administrativa. Se individualiza a la destinataria mediante una referencia inequívoca a su persona y se menciona concretamente un acto de violencia contra un espacio de especial protección, como lo es el domicilio particular”.

Respecto al contexto de las expresiones, la denuncia señala que “quienes dirigen el medio -el señor Hernández y el concejal Rodríguez Paulin- son quienes presentan en su propia plataforma de Instagram el video editado de la nota realizada al señor Secretario de Transporte de la Provincia de Entre Ríos Aníbal Steren, en cuya edición subrayan la invitación a prender fuego la casa de la Intendenta”.

Además, remarca que “de ninguna manera esta denuncia podrá interpretarse como una pretensión de cercenar la libertad de expresión” y enfatiza que “existe una gran diferencia entre criticar a un funcionario (...) y convocar pública y colectivamente a ejercer violencia contra él, como lo es la expresión «prenderle fuego la casa»”.

En otro tramo, el escrito afirma: “La libertad de expresión no otorga inmunidad frente a la incitación pública a cometer delitos, ni a la vil intimidación”, y sostiene que “no se pretende que sea sancionada una crítica política, sino una conducta concreta de promoción de violencia física”.

La denuncia también vincula los dichos con hechos recientes ocurridos en la ciudad. En ese sentido, menciona que “en nuestra ciudad han ocurrido en estos últimos días, episodios de vandalismo, más precisamente la quema de contenedores” y que “los episodios denunciados por la empresa San José (...) inscriben esta arenga realizada por el ‘comunicador/periodista’ en un contexto de gravedad y de un escalamiento de violencia política que es necesario abordar”.

Finalmente, la Municipalidad pidió que los hechos sean examinados bajo las previsiones de las leyes nacionales 26.485 y 27.533 sobre violencia contra las mujeres. Al respecto, sostuvo que “la alusión a un posible ataque incendiario contra su domicilio, efectuada públicamente mientras se cuestionaban decisiones adoptadas en ejercicio de sus funciones, constituye una circunstancia que amerita examinar si la conducta tuvo un componente de violencia política basada en razones de género”.