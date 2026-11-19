Roberto Andrés Tribulatti, de 54 años, fue aprehendido por el personal de la División Investigaciones, ya que tenía un pedido de captura y detención emitido por el Juzgado de Garantías en una causa de violencia de género que se tramita en el despacho de la fiscal Evelina Espinosa.

La detención se produjo en inmediaciones de Pellegrini al 600, donde Tribulatti fue localizado por los efectivos en cercanías de su domicilio. Una vez aprehendido y con el conocimiento de la fiscal Espinosa, fue alojado en una de las celdas de la Jefatura Departamental de Policía.

Roberto Tribulatti se desempeñó como coordinador departamental del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) entre 2016 y enero de 2023, cuando fue desplazado de sus funciones luego de que se conocieran denuncias de su expareja por hechos de violencia física, psicológica y verbal. En ese contexto, la Justicia había dispuesto medidas de restricción perimetral.

Además, en abril del 2025, la Justicia ordenó allanamientos en su domicilio y en propiedades vinculadas a su entorno familiar, tanto en Concordia como en Puerto Yeruá, recordó El Entre Ríos.

En aquella oportunidad, la investigación estaba a cargo de la fiscal Daniela Montangie en el marco de una causa por presuntos delitos de amenazas y negociaciones incompatibles con la función pública, por el supuesto direccionamiento de ayudas económicas del organismo hacia una ONG vinculada a familiares directos durante su gestión.