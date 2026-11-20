En una audiencia realizada este viernes en los Tribunales de La Paz, el juez de Garantías subrogante Raúl Flores hizo lugar a los pedidos de la querella y la Fiscalía y dispuso 60 días de prisión preventiva para Miguel Ángel Kayer, imputado por el intento de asesinato de su expareja, María Evangelina Quartino, ocurrido esta semana en la ciudad de Santa Elena.

Kayer está imputado de tentativa de femicidio luego de que, el 16 de noviembre a las 10.50 ingresara al domicilio de Quartino con intención de matarla. “La tomó de los cabellos y le propinó reiteradas patadas en la cabeza, espalda y glúteos, mientras le manifestaba ‘vos no vas a vivir más, yo te voy a matar’”, según se indica en la apertura de causa a la que accedió ANÁLISIS.

En el escrito, suscripto por el fiscal Facundo Barbosa, se remarca también que Kayer sujetó a la víctima del cuello ejerciendo presión hasta que la mujer pudo pedir auxilio y fue socorrida por sus vecinas, lo que interrumpió la agresión. “Antes de retirarse, Kayer le expresó ‘de esta no te vas a salvar´”, se indicó. El agresor también le arrebató y le rompió el teléfono celular.

“La conducta descripta encuadra en la figura penal del delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio), en grado de tentativa”, determinó la Fiscalía, tras lo cual solicitó 60 días de prisión preventiva. Misma solicitud formularon los querellantes particulares que representan a Quartino, José Velázquez y Christian Gómez. Flores hizo lugar a los pedidos y Kayer será trasladado a la unidad penal, donde pasará, al menos, los próximos dos meses.