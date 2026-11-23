La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná rechazó el recurso presentado por la defensa de Leonardo Roberto Airaldi y confirmó la resolución que había desestimado un planteo de nulidad contra la intervención de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) en la investigación derivada de la denuncia por un presunto plan para atentar contra los magistrados federales Leandro Ríos y José Ignacio Candioti y el ministro de Seguridad provincial, Néstor Roncaglia. El tribunal sostuvo que la participación del organismo especializado fue dispuesta dentro de las facultades del Ministerio Público Fiscal y que la defensa no acreditó un perjuicio concreto que justificara declarar la nulidad.

El fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, dio intervención a la PROCUNAR en febrero de 2026, en el marco de la causa iniciada por la denuncia de Daniel “Tavi” Celis y el testimonio de Nicolás Giarrizzo (ambos condenados por narcotráfico) por el presunto plan criminal para atentar contra los mencionados funcionarios. La abogada defensora de Airaldi, Mariana Barbitta, solicitó que se anulara esa medida y se dejara sin efecto la intervención del organismo especializado.

En su presentación, la defensa sostuvo que la disposición fiscal "carece de fundamentación, no cita las normas que habilitan su participación ni delimita los hechos objeto de investigación". También argumentó que la intervención de PROCUNAR resultaba improcedente porque "no se investigan delitos previstos en la Ley 23.737, hechos conexos con aquellos ni se advierte una especial complejidad que justifique su participación". Además, señaló que Airaldi no había sido convocado a declaración indagatoria ni se había autorizado su pedido de declaración espontánea, por lo que "se desconocen concretamente los hechos que se le atribuirían".

La defensa agregó que la PROCUNAR excedió una mera función de asistencia al incorporar elementos probatorios provenientes de otras actuaciones, entre ellos un registro audiovisual de una declaración realizada por una persona condenada en otra causa. Según el planteo, ello afectaba "el principio de igualdad de armas, el derecho de defensa y la imparcialidad". También cuestionó que la resolución apelada hubiera valorado el contexto de narcocriminalidad y una condena dictada contra Airaldi en otro expediente, y calificó al fallo de primera instancia como "arbitrario" por apoyarse en "afirmaciones genéricas que no justifican la intervención del organismo especializado".

Al responder los agravios, el fiscal general subrogante Leandro Ardoy pidió confirmar la resolución. Señaló que el Ministerio Público Fiscal, en ejercicio de la autonomía funcional que le reconoce el artículo 120 de la Constitución Nacional, puede disponer la participación de procuradurías especializadas para asistir en las investigaciones. Destacó que la intervención de PROCUNAR fue ordenada por el fiscal a cargo de la pesquisa mediante una providencia simple y aclaró que ello "no implica la creación de una nueva acusación, sino la participación de una dependencia que integra la estructura del propio MPF".

El representante del Ministerio Público también sostuvo que la incorporación de pruebas provenientes de otros expedientes "no constituye, por sí sola, una vulneración del principio de objetividad" y remarcó que la pertinencia de esos elementos deberá discutirse "en la oportunidad procesal correspondiente". Además, afirmó que existía una "conexidad suficiente" para justificar la actuación de PROCUNAR, ya que la hipótesis investigativa se relaciona con un supuesto plan criminal dirigido contra funcionarios que habían intervenido en causas vinculadas con delitos de narcocriminalidad.

Una misma estructura institucional

Al analizar el caso, los camaristas Beatriz Estela Aranguren, Mateo José Busaniche y Cintia Graciela Gómez, compartieron los fundamentos del juez de primera instancia, Hernán Viri, y destacó que el Ministerio Público Fiscal es "un órgano independiente, dotado de autonomía funcional", mientras que la PROCUNAR forma parte de esa misma estructura institucional. En ese marco, sostuvo que su intervención "no importa por sí misma la existencia de múltiples acusadores ni una afectación al principio de igualdad de armas".

Consideraron además que la decisión fiscal "no resulta arbitraria ni desvinculada del objeto de la investigación", ya que las amenazas denunciadas habrían estado dirigidas contra funcionarios judiciales que intervinieron en investigaciones anteriores relacionadas con el narcotráfico. Por ello, entendieron que la colaboración de PROCUNAR encuentra "una justificación razonable en las particularidades del caso", aun cuando el hecho investigado no esté tipificado específicamente en la Ley 23.737.

Respecto de la falta de fundamentación invocada por la defensa, el tribunal afirmó que las exigencias de motivación previstas para los requerimientos fiscales "no puede[n] equipararse a las decisiones vinculadas con su organización interna" y remarcó que la intervención cuestionada "se limitó a requerir la colaboración de una dependencia del propio organismo, sin desplazar al Fiscal a cargo de la investigación, modificar la titularidad de la acción penal, ni incorporar una nueva parte al proceso".

La Cámara también rechazó los cuestionamientos vinculados al debido proceso y al derecho de defensa. Sobre ese punto, sostuvo que la defensora "no ha logrado demostrar de qué manera concreta la intervención de PROCUNAR habría restringido las facultades procesales de su asistido o impedido el ejercicio de alguno de sus derechos". Añadió que la incorporación de pruebas de otras actuaciones "no determina la invalidez de la intervención de PROCUNAR", aunque esos elementos podrán ser debatidos más adelante en el expediente.

Finalmente, el tribunal recordó que "la nulidad es un recurso extremo, que no debe responder a un criterio meramente formalista" y que las nulidades procesales son de interpretación restrictiva. Con ese criterio concluyó que la defensa no logró desvirtuar los fundamentos de la resolución apelada ni acreditar un perjuicio concreto. En consecuencia, rechazó la apelación y confirmó tanto la intervención de PROCUNAR como la imposición de costas a Airaldi.