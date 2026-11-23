En una celda en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos, recibió otra amarga noticia: la causa por presunto enriquecimiento ilícito fue elevada a juicio oral y público, con un pedido de pena de 5 años y 10 meses de cárcel, más una multa millonaria. Actualmente, purga su condena emitida en 2022 en el megajuicio de 8 años de prisión por delitos contra la Administración Pública.

La remisión de este nuevo expediente a juicio lo refrendó el 20 de noviembre último el juez de Garantías de Paraná, Mariano Budasoff. En un escrito de 174 páginas, el magistrado dio cuenta del pedido de los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull, como de las contestaciones y oposiciones de los abogados Miguel Ángel Cullen, por Urribarri, y José Velázquez, defensor del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, de Relevamientos Catastrales, firma señalada como beneficiaria de contratos del Estado durante la gestión urribarrista. Este es señalado como presunto testaferro del exmandatario.

Para el debate serán convocados un total de 79 testigos, que van desde contadores y escribanos, hasta dirigentes deportivos y exfutbolistas vinculados a Bruno Urribarri, uno de los hijos del exmandatario que jugó en Patronato, Colón, River y el Asteras Tripolis, de Grecia, entre otros. Estos son convocados por la defensa, que a través de los ingresos del exjugador buscará reconstruir la situación económica familiar y explicar las diferencias patrimoniales. 13 son testigos comunes, ofrecidos conjuntamente por la fiscalía y la defensa (peritos contadores y testigos técnicos/comerciales); 49 son testigos de la fiscalía, entre peritos informáticos, efectivos policiales, testigos de actas, escribanos y apoderados de empresas; y 17 son testigos de la defensa, integrados por familiares, directivos y representantes de clubes de fútbol, exjugadores, funcionarios bancarios y consultores.

Esta etapa intermedia del proceso se realizó en varias audiencias llevadas a cabo entre los días 19 de octubre y 5 de noviembre. Según el escrito al que accedió Entre Ríos Ahora, en el auto de remisión a juicio se detallan compras, adquisiciones de bienes inmuebles, vehículos, participaciones societarias, bienes de lujo y otros consumos vinculados a Urribarri y su círculo cercano.

Además, el escrito cuenta con los argumentos que dio el magistrado al rechazar los planteos defensivos de nulidad e inconstitucionalidad. En primer lugar, el juez remarcó que la etapa intermedia no exige certeza absoluta (propia de una condena), sino un grado suficiente de probabilidad que justifique el debate oral. "En la etapa intermedia se analiza una hipótesis acusatoria cuyo grado de corroboración debe alcanzar el umbral de probabilidad exigible para la remisión a juicio. La determinación definitiva del monto y de su carácter apreciable corresponde al debate, con el grado de certeza requerido para una sentencia condenatoria", dijo.

En otro pasaje, descartó la imprecisión de la acusación señalando que cumple con los requisitos normativos de detalle: "La descripción no se limita a una referencia genérica a un incremento patrimonial injustificado, sino que identifica el resultado económico que se considera ilícito, delimita temporalmente el comportamiento atribuido, establece su relación con los ingresos legítimos del imputado y expresa la modalidad", inidicó.

"Las preguntas relativas al qué, quién, cuándo, cómo, dónde y para qué encuentran respuesta en la descripción del hecho y en la exposición de las operaciones que la integran", sostuvo el juez. En lo que respecta a la pena, la fiscalía estimó que solicitará en juicio para Urribarri 5 años y 10 meses de prisión de cumplimiento efectivo, y multa del ciento por ciento del valor del enriquecimiento, que asciende a la suma de $11.546.771,92, U$S 7.245.441,02) y €16.300,00, e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

Para Cardona Herreros, seleccionó la pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo, multa de $8.673.275,42, U$S 7.155.783,71) y €14.100,00, e inhabilitación absoluta perpetua.

Acusación contra Urribarri

El Ministerio Público Fiscal atribuye a Sergio Daniel Urribarri haber incrementado de manera desproporcionada e injustificada su patrimonio en relación con los ingresos percibidos durante el período comprendido entre el 1° de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2015. Durante dicho lapso, Urribarri se desempeñó consecutivamente en la función pública, primero como Gobernador y posteriormente como diputado provincial.

Conforme al informe pericial contable de la Fiscalía, suscrito por los peritos contadores y la evidencia reunida en el legajo, el monto global del presunto enriquecimiento no justificado atribuido al exmandatario asciende a $11.546.771,92, u$s 7.245.441,02 y €16.300,00. De acuerdo al Ministerio Público Fiscal, estas cifras resultan de contrastar sus salarios e ingresos declarados frente a la totalidad de las erogaciones, compras de bienes, servicios e inversiones detectadas a lo largo de los ejercicios fiscales analizados.

Para concretar el enriquecimiento ilícito y ocultar la titularidad real de los fondos, la acusación sostiene que Urribarri recurrió a un esquema de simulación patrimonial valiéndose de personas interpuestas (testaferros), identificando a Diego Armando Cardona Herreros y a Rubén Ángel Martínez en dicho rol. A través de estos intermediarios, gestionó y adquirió propiedades, automotores y servicios turísticos al margen de sus registros fiscales personales.

Rubén Martínez zafó del juicio oral porque accedió a un acuerdo de suspensión de juicio a prueba -probation-, por un plazo de 3 años. Estaba imputado en calidad de partícipe en la investigación penal que pesa sobre el exgobernador Urribarri por enriquecimiento ilícito.

Martínez, un jubilado de 72 años a quien el Ministerio Público Fiscal le reprocha que en 2011 adquirió un vehículo a su nombre y que luego tramitó una tarjeta azul para que pueda disponer de él uno de los hijos del exgobernador, Mauro Urribarri, y la esposa del extitular del Ejecutivo, Ana Lía Aguilera. Además, le reprochan que “colaboró” con el enriquecimiento al posibilitar el ingreso al país de obras de arte traídas de Europa con destino a los Urribarri.

“Soy muy buen vendedor. Empecé a trabajar para empresas americanas que vendían cable coaxil. Hasta 2001, que vinieron los radicales y pasó lo que pasó”, dijo Martínez. “Nunca me pasó algo así -aseguró, en relación a estar involucrado en una causa judicial-. A esta edad”.

A Martínez la Fiscalía le había pedido 3 años de prisión de ejecución condicional. Y le habían solicitado que se lo condene además al pago de una multa de $117 mil y 7.000 dólares.

Entre las principales operaciones y destinos de los fondos imputados figuran la compra de un departamento en el complejo Zencity (Puerto Madero, CABA) por un total acumulado superior a u$s 1.226.000,00 abonado entre 2008 y 2011, importantes reformas en su vivienda particular de Concordia y en un inmueble en CABA de su hijo Bruno Urribarri, compras de participaciones societarias en firmas como Kriptax Inc. S.A. y Cerviño 3575 S.A., y la adquisición de vehículos como un Ford Focus, una camioneta Volkswagen Tiguan y un Volkswagen Golf.

La acusación abarca asimismo elevadas sumas destinadas a paquetes turísticos y pasajes aéreos internacionales a destinos como Atenas, París, Roma, Cancún, Miami, Nueva York, Venecia, Cerdeña, Londres y Río de Janeiro para Urribarri y su entorno familiar, sumados a la adquisición de objetos de valor como un reloj Rolex, esculturas de cristal de la Isla de Murano (Italia), sistemas de audio de alta gama y consumos en hotelería no justificados en el exterior.

Acusación contra Cardona Herreros

Al empresario Diego Armando Cardona Herreros -titular de la firma Relevamientos Catastrales- se lo acusa formalmente de haber intervenido como testaferro para disimular el real patrimonio de Urribarri y administrar los fondos y bienes de origen no justificado del exgobernador.

La acusación señala que actuó en comisión al suscribir el contrato de fideicomiso con la empresa SUD Inversiones y Análisis S.A. para la adquisición de la unidad funcional en el edificio Zafiro del complejo Zencity (Puerto Madero), canalizando un pago inicial de u$s 433.950,00 en 2008 y gestionando las cuotas mensuales y refuerzos posteriores hasta completar más de u$s 1.226.000,00 destinados a dicha propiedad.

Asimismo, se le imputa haber prestado su nombre para la registración formal de vehículos adquiridos con fondos del enriquecimiento ilícito pero destinados al uso de la familia Urribarri. Entre ellos se destacan una camioneta Volkswagen Tiguan 2.0 TSI comprada en 2013 por $371.320,00 ARS y un Volkswagen Golf 1.4 TSI en 2015 por $391.588,00 ARS, otorgando cédula azul para autorizar el manejo a Mateo Abel Urribarri y abonando sus correspondientes pólizas de seguro.

El requerimiento fiscal le atribuye además haber contratado y facturado a su nombre diversos servicios logísticos, pasajes aéreos y paquetes de viajes para el entorno de Urribarri mediante agencias como JAC Travel, Interfly Tour y Panorama, a la par de realizar compras de bienes de lujo como un equipo de sonido marca Geneva por $40.000,00 ARS, lotes de vinos de guarda por $47.960,00 ARS, y afrontar gastos de fletes y despachantes de aduana.

Finalmente, el rol atribuido a Cardona Herreros se apoya en la evidencia digital secuestrada en sus computadoras y en las de sus colaboradoras, donde se hallaron planillas de cálculo (nombradas «SDU», «SDU.xls», «SDU2010», «SDU 2012» y «Deuda SDU») que contenían un registro contable paralelo de las disponibilidades en pesos, dólares y euros, pagos efectuados y saldos adeudados vinculados a Sergio Urribarri.

Inmuebles, fideicomisos y obras

Departamento en Complejo «Zencity» (Puerto Madero, CABA):

-Año 2008: Adquisición de departamento en el Edificio Zafiro (Sector Acceso C, Piso 9°, Unidad 2) a través de un contrato de fideicomiso firmado en comisión por Diego Armando Cardona Herreros con SUD Inversiones y Análisis S.A. Erogación de u$s 433.950,00 (seña y cuotas 1 a 6).

-Año 2009: Pago de las cuotas 7 a 17 más cuota refuerzo por u$s 294.550,00.

-Año 2010: Pago de las cuotas 18 a 27 por u$s 212.000,00.

-Año 2011: Pago de las cuotas 28, 29 y cancelación del saldo final por u$s 286.500,00.

Vivienda particular en Concordia (Calle Néstor Garat N° 291)

-Año 2012: Reformas y mejoras por $50.000,00 ARS

-Año 2013: Obras y mejoras constructivas por $1.000.000,00 ARS (financiamiento otorgado por José Eduardo Galvani y Kriptax Inc S.A.).

-Año 2014: Cancelación de deuda con José Eduardo Galvani por la refacción por $558.000,00 ARS.

Inmueble en CABA (Calle Lafinur N° 3302, Piso 1° A – propiedad de Bruno Saúl Urribarri)

-Año 2013: Compra de pisos a la firma Kalpakian Hnos SACI por $100.355,06 ARS.

-Año 2013: Reformas, mobiliario, objetos de decoración y honorarios de decoración (Héctor Campitelli) y albañilería por $1.301.931,00 ARS.

-Año 2014: Adquisición de mobiliarios y reformas adicionales por $78.639,00 ARS.

Vehículos y Gastos Relacionados

-Ford Focus Ghia 2.0 (Dominio KPR 222):

-Año 2011: Compra por $117.000,00 ARS, registrado a nombre de Rubén Ángel Martínez, con autorización de manejo para Mauro Gabriel Urribarri, Lucila María Sattler y Ana Lía Liliana Aguilera.

-Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4 Motion (Dominio NCV 674): año 2013: Compra por $371.320,00 ARS, registrada a nombre de Diego Armando Cardona Herreros.

-Año 2013: Gastos directos vinculados al vehículo por $3.044,00 ARS.

-Años 2014 y 2015: Pago de pólizas de seguro (La Caja S.A.) por $29.451,00 ARS (2014) y $22.620,00 ARS (2015).

-Volkswagen Golf 1.4 TSI Bluemotion Techno (Dominio PJL 951):

-Año 2015: Compra por $391.588,00 ARS, registrado a nombre de Diego Armando Cardona Herreros con cédula azul a favor de Mateo Abel Urribarri.

Participaciones societarias y aportes de capital

-ANCORAR S.A.:

-Año 2010: Integración del 25% inicial del capital suscripto por Ana Lía Aguilera ($2.500,00 ARS), titular del 50% de las acciones.

-Año 2012: Integración del saldo restante del capital por $7.500,00 ARS (posteriormente vendida en 2012).

-Cerviño 3575 S.A.:

-Año 2012: Aporte de capital efectuado el 14/12/2012 por $1.500.000,00 ARS.

-Kriptax Inc. S.A.:

-Año 2013: Compra del 25% del paquete accionario por $500.000,00 ARS.

-Años 2014 y 2015: Aportes a la sociedad por $250.000,00 ARS en 2014 y $210.000,00 ARS mediante transferencias bancarias en 2015.

Objetos de lujo, tecnología y equipamiento

-Año 2009: Reloj Rolex adquirido a la firma Zanotti Joyas (facturado a nombre de Ana Lía Aguilera).

-Año 2011: Esculturas en cristal de Murano compradas en Venecia a la firma Nuova Vernier S.R.L. por €2.200,00.

-Año 2012: Notebook Sony Center por $5.999,00 ARS (facturada a nombre de un empleado de Relevamientos Catastrales S.A.).

-Año 2012: Vinos de guarda y cosechas agotadas a la distribuidora Las Nubes por $47.960,00 ARS (a nombre de Diego Cardona).

-Año 2012: Mobiliario contratado a la firma Mobiliario Fontenla.

-Año 2013: Sistema de audio de alta gama marca Geneva (Glabsa S.A.) por $40.000,00 ARS (recibo a nombre de Diego Cardona).

-Año 2013: Teléfono celular Nokia por $259,01 ARS (facturado a nombre de Rodrigo Minari).

Servicios de fletes, mudanzas y aduana:

-2012: Flete CABA-Concordia por $3.805,50 ARS; depósito de bultos en Terminal de Cargas Argentinas por $33.348,88 ARS; honorarios de despachante de aduana y traslado a Concordia por $8.290,00 ARS.

-2013: Servicio de mudanza a Concordia (ABAD Mudanza del Futuro) por $10.000,00 ARS.

Donaciones de Dinero

-Año 2012: Donación con cargo efectuada en octubre de 2012 por Sergio Urribarri a favor de sus cuatro hijos (Sergio Damián, Bruno Saúl, Mauro Gabriel y Franco Daniel) por la suma de $5.500.000,00 ARS.

Testigos ofrecidos en común (fiscalía y defensa)

Corresponden a peritos contables e informantes propuestos y aceptados por ambas partes:

Romina Valeria Stepanic Pouey (Cra. Pública Nacional, integrante del Gabinete Pericial Contable del MPF).

Cristian Dumé (Cr. Público Nacional, perito contador de parte).

Victoria González Brunet (Cra. Pública Nacional, integrante del Gabinete Pericial Contable del MPF).

Guillermo Andrés Linares.

María Laura Suárez.

Emilce Adriana Naranjo.

Federico Martín Alberto.

Liliana Estigarribia (empresa EMPSA Viajes S.R.L.).

Daniel Brunetti (firma Maral Operador Mayorista de la República del Paraguay).

Hernán Vidou (Director de la firma Interfly Tour S.A.).

Silvana Sonnet (empleada de la firma Interfly Tour S.A.).

Ricardo Antonio Altamirano.

Héctor Eduardo Enrique (Técnico del MPF de Entre Ríos).

Testigos convocados por la Fiscalía

La Fiscalía ofreció 49 testigos pertenecientes a gabinetes técnicos del MPF, comisionados policiales, testigos de actas, apoderados de empresas y escribanos públicos.

Guillermo Javier Fritz (Ing. del Gabinete de Informática Forense del MPF).

Martín Gerardo Herrlein (Lic. del Gabinete de Informática Forense del MPF).

Fernando Ferrari (Ing. del Gabinete de Informática Forense del MPF).

Julio Ignacio Cabrera (Lic. del Gabinete de Informática Forense del MPF).

Pablo Iurato (Inspector Principal, Div. Defraudaciones y Estafas, Policía CABA).

Facundo Péndola (Oficial Primero, Div. Defraudaciones y Estafas, Policía CABA).

Ángel Craviotto (Oficial Mayor, Div. Defraudaciones y Estafas, Policía CABA).

Facundo Moyano (Oficial Primero, Div. Defraudaciones y Estafas, Policía CABA).

Pablo Javier Márquez (Cuerpo de Investigaciones Judiciales del MPF CABA).

Agustín Luís Perciavalle (Cuerpo de Investigaciones Judiciales del MPF CABA).

Sergio Godoy (Oficial Subinspector, DDI San Miguel).

Nicolás Gómez (Sargento, DDI San Miguel). Particulares y Testigos Civiles de Actas: 13. Alfonso José Campitelli. 14. Héctor Sebastián Campitelli. 15. Néstor Abel Muñoz. 16. Carlos Luis Castillo (testigo civil de acta). 17. Andrés Benjamín Brito (testigo civil de acta). 18. Aaron Fabricio Madozzo (testigo civil de acta). 19. Federico Agustín Paz (testigo civil de acta).

Representantes de Empresas y Entidades: 20. Jorge Ameijeiras (Apoderado Telecom Argentina S.A.). 21. Carolina Lenisa (Apoderada Telecom Argentina S.A.). 22. Osvaldo Sánchez (Gerencia Requerimientos Judiciales Telecom Personal S.A.). 23. Enrique Pablo Pons Estel (Apoderado Telecom Personal S.A.). 24. Roni A. Liftchitz (Presidente de Ramsa S.A.). 25. Grisel Venica (Dpto. Oficios Judiciales AMX Argentina S.A. – CLARO). 26. José Luis Pérez Elias (Apoderado Telefónica de Argentina S.A. y Telefónica Móviles). 27. Mariano Nicolás Ibarra (Apoderado Telecom Argentina S.A. / Nextel).

Escribanos Públicos: 28. Carlos A. Franchi (Escribano Reg. 54 de Concordia). 29. Mariana Iliana Princic (Escribana Reg. 9 de Paraná). 30. Luís Daniel Orsini (Escribano Reg. de San Salvador). 31. Claudio Martín Carminio (Escribano Reg. 174 de Paraná). 32. Laura Fernanda Camejo (Escribana Reg. 75 de Paraná). 33. María Lucrecia Piana (Escribana Reg. 47 de Concordia). 34. María A. Gasparín (Escribana Reg. 163 de Paraná). 35. Agustín Vairetti (Escribano Reg. 124 de Paraná). 36. José Fabián Bravo (Escribano Reg. de Colón). 37. Cristian Giacobone (Escribano Reg. 16 de Concordia). 38. Gloria Basilia Guouman (Escribana Reg. 16 de Concordia). 39. Mauricio Baredes (Escribano Reg. 1685 de Buenos Aires). 40. Cecilia Challiol (Escribana Reg. 55 de Concordia). 41. Irma Piano de Alonso (Escribana Reg. en Buenos Aires). 42. Elda Carolina Vergez (Escribana Reg. 57 de Concordia). 43. Julieta Álvarez (Escribana Reg. 212 de Paraná). 44. Pablo Damián Blacher (Escribano Reg. 1991 de C.A.B.A.). 45. Carlos Adrián Lascurain (Escribano Reg. 57 de Concordia). 46. María Silvina Morelli (Escribana Reg. 207 de Paraná). 47. Sebastián Augusto Minatta (Escribano Reg. 30 de Colón). 48. Jorgelina Nanni (Escribana Reg. 198 de Paraná). 49. Alejandro Damián Santana (Escribano Reg. 198 de Paraná)

Testigos convocados por la Defensa

La Defensa de los imputados convocó a 17 testigos, incluyendo familiares, dirigentes y representantes de clubes de fútbol (vinculados a la actividad deportiva e ingresos de Bruno Urribarri), consultores informáticos e informantes de fideicomisos y firmas bancarias:

Adrián Jesús Bastía (exjugador de fútbol profesional, Club Asteras Trípolis FC).

Bruno Saúl Urribarri (hijo de Sergio Daniel Urribarri).

Sebastián Bartolini (exjugador de fútbol profesional).

Luis Hernán Pavez Álvarez (exdirectivo de Glabsa S.A.).

Bernardo Schweizer (h) (apoderado de Maran S.A.).

Hernán Gastón Cruzado (Licenciado en Sistemas Informáticos, Mat. Nº 661 COPROCIER).

Eduardo Gays (Presidente de la Asociación Mutual, Social y Deportiva Atlético de Rafaela).

Claudio Lutzky (Gerente de Legales del Club Atlético Boca Juniors).

Romina Di Genaro (Jefa de Contaduría del Club Atlético Boca Juniors).

Gonzalo Núñez (Gerente de Deportes del Club Atlético Boca Juniors).

Horacio Daniel Marin (Fideicomiso Zencity).

Miguel Ángel Blanco (testigo de procedimiento en el Informe Técnico N° I0850).

Filomena Vitale (Área de Personal del Club Argentinos Juniors).

Cristian Ariel Malaspina (Presidente del Club Argentinos Juniors).

Julio Peña Estrada (Club Atlético River Plate).

Cristhian Ariel Galanti (funcionario del Banco Credicoop).

Daiana Córdoba (gerencia del Área de Legales del Club Atlético Boca Juniors).