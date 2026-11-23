El lunes 30 de noviembre a las 8 de la mañana se conocerá el veredicto del Juicio Oral y Público que concluyó el miércoles 11 en el Tribunal de Gualeguay.

En el banquillo de los acusados estuvo una vez más Néstor Pavón, quien ya había recibido una condena a 5 años por encubrimiento del femicidio de Micaela García, ocurrido el 1° de abril de 2017.

En el nuevo juicio, fiscales y querellantes intentaron probar su participación como posible coautor y solicitaron prisión perpetua. Por su parte, la Defensa pidió la absolución, luego de que Pavón negara toda responsabilidad.

A la espera de la decisión de quienes deben impartir justicia, Néstor “Yuyo” García, padre de la víctima, habló con El Entre Ríos.

-Desde el comienzo ustedes sostuvieron que Néstor Pavón era mucho más que el encubridor de Sebastián Wagner, que era el propio autor material del crimen. ¿Cómo fue este proceso para llevarlo a juicio nuevamente?

-Cuando en aquella oportunidad el tribunal decidió condenarlo por encubrimiento, decidimos apelar la decisión y lo mismo hizo Fiscalía. Intervino la Cámara de Casación de Gualeguay y en su sentencia dijo que tenía dudas de que no se haya autoencubierto, y pidió abrir un nuevo juicio para analizar su responsabilidad en la violación y femicidio.

Pavón apeló esta decisión y el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos anuló la sentencia de la cámara, quedando condenado por encubrimiento.

Nosotros pedimos al STJ que eleve el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, negaron la elevación y nos quedó un recurso extraordinario pidiéndole a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que intervenga. Ellos deciden hacerlo y piden el expediente, y luego de cierta demora finalmente se lo enviaron. La corte remite el expediente al procurador general de la Nación, el cual le pide que analice el caso, diciendo que el STJ de Provincia no había evaluado la cantidad de indicios que había, y que por lo tanto la sentencia no se ajustaba a la ley.

Hubo otra demora pero finalmente se anuló esa sentencia, quedando firme la de Casación, por la cual se lleva a cabo este nuevo juicio.

-¿Cuál es el balance que hacen de este nuevo juicio?

-Creemos que hay suficientes pruebas para condenarlo a Pavón por violación y femicidio. Hay testigos que aportaron algunos datos más que en el juicio anterior.

Por otro lado, nos parece que la declaración de Wagner tiene un valor superior al del primer juicio, donde estaba como imputado, en cambio en este su situación no cambia.

Después que nuestros abogados fueron a hablar con él para saber si iba a declarar, recibió una golpiza, y dice que uno de los internos le confesó que el que puso plata para que le pegaran fue Pavón.

Además, hay un montón de contradicciones entre lo que dicen los testigos, las fechas y horarios de las cámaras, el recorrido del auto, con lo que dice Pavón, su exesposa, su hijo.

Muchas de estas cosas estaban en el primer juicio. Nosotros estábamos convencidos de que lo iban a condenar, pero no pasó, por eso la duda que tenemos.

-Según dijo la Defensa en su alegato final, no se encontró prueba alguna (cámara, huella, etc.) de que Pavón estuvo en el lugar del hecho. ¿Esto es así?

-Sí, esto es así. Lo que pasa es que hay una prueba directa que es la declaración de Wagner. Además de un montón de indicios y el hecho de que no puede demostrar una coartada de que no estuvo en el lugar. Hay mucha jurisprudencia de condenas cuando los indicios son tantos, sin que haya una prueba contundente.

-¿Y la declaración de la exesposa que dice que esa madrugada estuvo con ella?

-No coincide con la de otros testigos. También hay una cuestión de horarios y un cambio de rutina que no era habitual.

-¿Cómo tomaron el pedido de perdón de Wagner?

-Lo hizo también las dos veces que fueron los abogados a hablar con él. A uno le cuesta ponerse en la mente de este tipo de personas.

Cuando yo hablé en el juicio, dije que de los cuatro imputados que hubo en la causa, tres manifestaron algún tipo de arrepentimiento. El único que nunca lo manifestó fue pavón. Tampoco en ningún momento lamentó la muerte de Micaela, aunque no haya sido él. Otero, hijastro de Wagner, varias veces lamentó lo que le pasó a Micaela. Pavón no lo lamenta y es llamativo.

-En tus palabras finales hablaste del “poder transformador” de la Ley Micaela. ¿Qué cambió desde su aplicación?

-El gobierno nacional y el Congreso no están haciendo capacitaciones; tampoco la provincia de Entre Ríos en el gobierno anterior ni en el presente. Sin embargo, creo que algunas de las personas que pasaron por la Ley Micaela han incorporado cosas, y pese a la decisión política del gobierno actual, deciden de una manera.

Hoy las denuncias se toman mucho mejor que antes del femicidio de Mica, y cualquier persona identifica como violencia de género no solo la física, sino la económica, sexual o psicológica. También gran parte de la sociedad identifica el acoso callejero como violencia.

El propio fiscal manifiesta que se capacitó en Ley Micaela, y cómo lo cambió a él y a quienes compartieron la capacitación.

-También hiciste una cronología de cómo se fue desarrollando la Fundación Micaela García. ¿Cómo es actualmente?

-A partir de este año está funcionando en la que era la casa de mis padres. Se fue ordenando mucho en estos años.

Tenemos el problema de que todo cuesta. Las actividades son todas gratuitas, por lo que la estamos sosteniendo con nuestro trabajo y el ingreso que dejan la librería y el cobro de las capacitaciones.

-¿Cómo se preparan para recibir el veredicto?

- Desde la Fundación Micaela García están haciendo una convocatoria y nos acompañarán personas de casos relevantes a nivel nacional. Creo que se va a juntar mucha gente en la plaza de Gualeguay, como fue en la última audiencia.

Una condena sería un avance importante. Pero esto no termina en la sentencia del 30 de noviembre, ya que vamos a apelar nosotros o ellos, dependiendo lo que resuelva el tribunal. Todavía hay un tiempo más para que quede firme.