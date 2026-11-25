El Tribunal Oral Federal de Paraná rechazó este 24 de noviembre de manera unánime el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Leonardo Roberto Airaldi, condenado a 12 años de prisión por liderar una red dedicada al narcotráfico. El extitular de la Sociedad Rural de Diamante, detenido desde marzo de 2024 y alojado desde febrero de 2026 en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza (tras la apertura del caso por el plan para atentar contra un juez, un fiscal y un ministro) bajo el régimen de alta seguridad Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR), continuará cumpliendo su encierro en dicha unidad de máxima seguridad.

La postura de la defensa técnica, ejercida por la abogada Mariana Barbitta, alegó la neutralización de los riesgos procesales y sostuvo que el encierro afectaba la salud física y psíquica de su asistido. Como argumento principal, invocó el interés superior de sus dos hijos menores de edad y propuso un departamento en la ciudad de Paraná para que Airaldi residiera solo, con el objeto de facilitar la revinculación paterno-filial.

Por su parte, la Fiscalía General, representada por José Ignacio Candioti y el auxiliar fiscal Juan Podhainy, se opuso en forma categórica al beneficio. El Ministerio Público Fiscal fundamentó su rechazo en el incumplimiento de los requisitos legales y remarcó que el dictado de la sentencia condenatoria a 12 años de cárcel constituye un hecho nuevo que consolida objetivamente el peligro de fuga y la necesidad de mantener el encierro efectivo.

En su resolución, los jueces Noemí Berros, Mariela Rojas y José María Escobar Cello desestimaron los planteos defensivos al constatar que la detención no alteró la dinámica de los niños. El tribunal destacó que Airaldi se había desvinculado de las cargas de crianza desde el nacimiento de sus hijos, concluyendo que el pedido no reflejaba una preocupación genuina por los menores, sino un instrumento para obtener la morigeración de la pena.

Así lo marcó el Tribunal: "La solicitud bajo examen no se aprecia como una 'alternativa adecuada para la revinculación de los niños con su padre' ... sino que aparece como 'alternativa' o 'herramienta' para obtener el beneficio de la prisión domiciliaria al amparo de la alegada finalidad de conformar o iniciar un vínculo paterno-filial que no existe y nunca existió, lo que es algo bien diverso; propósito éste que se avizora como claramente desvinculado de una preocupación real por el interés superior y actual de los niños".

Asimismo, la magistratura consideró un "dislate mayúsculo" la propuesta de que el condenado cumpliera el beneficio a solas en un departamento en Paraná. Los magistrados remarcaron que esa configuración tornaba la medida en un beneficio de imposible control y supervisión penitenciaria, desnaturalizando por completo la figura de la prisión domiciliaria.

Finalmente, la Justicia dispuso ratificar la permanencia de Airaldi en el penal de Ezeiza y denegó las solicitudes de traslados custodiados a Diamante por el impacto perjudicial del operativo de seguridad sobre los niños. En su lugar, el fallo ordenó garantizar un régimen regular de contacto telefónico desde la unidad penitenciaria para asegurar la comunicación a distancia con sus hijos.