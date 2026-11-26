La causa judicial por la muerte de cuatro jóvenes de Basavilbaso, por la que fue condenado el exfuncionario provincial Juan Enrique Ruiz Orrico, transita una etapa decisiva en la Justicia entrerriana, luego de que el procurador general de la provincia, Jorge García, dictaminara en contra de la pretensión de la defensa de acceder a la instancia federal.

En declaraciones a FM Riel, el abogado querellante Mario Arcusin, explicó los alcances de la novedad judicial y expresó su confianza en que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechace el recurso extraordinario federal interpuesto por los defensores del exfuncionario, los doctores Félix Pérez y Leopoldo Lambruschini.

"Se está cerrando la última puerta", afirmó el letrado, al considerar que el proceso judicial en el ámbito provincial se encamina hacia su conclusión.

Arcusin explicó que, tras la confirmación de la condena por parte de la Sala Penal del STJ, la defensa recurrió a una herramienta procesal contemplada en la Ley 48, que permite plantear ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuestiones vinculadas con la eventual vulneración de derechos constitucionales.

Los representantes de las querellas, Arcusin y el doctor Rosatti, contestaron el planteo, al igual que lo hizo posteriormente el Procurador General de Entre Ríos, Jorge García. Los tres coincidieron en oponerse a la pretensión de la defensa.

No cuestionan la culpabilidad, sino la pena

Uno de los aspectos que destacó Arcusin durante la entrevista con FM RIEL es que los defensores de Ruiz Orrico no cuestionan la responsabilidad penal de su asistido, sino la extensión de la condena.

"Ellos discuten el quantum de la pena. No discuten ni la culpabilidad de Orrico ni el hecho", explicó el abogado, quien señaló que la defensa considera excesiva la condena de cinco años y ocho meses de prisión.

El querellante sostuvo que durante el proceso se respetaron las garantías constitucionales del acusado y que, a su entender, la discusión sobre el monto de la pena no justifica la intervención del máximo tribunal de Justicia del país.

En igual sentido se pronunció García, quien, en un escrito de una página, reconoció que la pena impuesta fue superior a la solicitada por el Ministerio Público Fiscal durante el juicio oral, pero consideró que esa circunstancia no significó un quebrantamiento de derechos fundamentales.

El procurador general sostuvo que la decisión del tribunal provincial hace a la «definitividad como expresión de soberanía local, no delegada a la Nación».

En el tramo final de su dictamen, García fue categórico al expresar que el Tribunal debe "desechar el acceso a la vía Federal".

La expectativa por la resolución del STJ

La decisión está ahora en manos de los integrantes de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak, Daniel Carubia y Miguel Ángel Giorgio.

Arcusin señaló que, según su interpretación, no existe un plazo procesal específico para que los magistrados se expidan, aunque estimó, tomando como referencia otras resoluciones judiciales, que el pronunciamiento podría producirse dentro de los próximos veinte días hábiles.

El abogado aclaró que, en caso de que el STJ rechace el recurso extraordinario federal, la defensa todavía tendrá la posibilidad de presentar un recurso de queja directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

No obstante, manifestó su convencimiento de que el agotamiento de la instancia provincial debería dar lugar al cumplimiento efectivo de la condena.

"Tenemos fallo, fallo, fallo, fallo, fallo a favor nuestro y nunca termina como reclama la gente en prisión", manifestó el querellante.

Ruiz Orrico nunca estuvo detenido

Consultado por FM RIEL acerca de las razones por las que Ruiz Orrico permanece en libertad, pese a las sucesivas resoluciones judiciales adversas y a que sus propios defensores no cuestionan su responsabilidad penal, Arcusin recordó que oportunamente recurrió las decisiones vinculadas con las medidas de coerción.

"Yo particularmente, cuando estaba solo, la apelé tres veces", precisó.

El abogado explicó que el condenado puede circular dentro del departamento Uruguay y salir de esa jurisdicción con autorización judicial.

Asimismo, ante una consulta puntual de esta emisora, confirmó que Ruiz Orrico nunca estuvo detenido desde que ocurrió la tragedia, hace más de dos años y cinco meses.

Esta circunstancia implica, según explicó el querellante, que no registra tiempo de privación de la libertad que pueda computarse como parte del cumplimiento de la condena.

Arcusin también expresó que, desde su perspectiva, resulta preferible que el condenado cumpla efectivamente la pena de prisión una vez que corresponda su ejecución, antes que haber permanecido durante el proceso bajo una modalidad de arresto domiciliario.

Un pedido en nombre de las familias

Arcusin reveló que este jueves mantuvo una conversación con uno de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, a quien le transmitió la necesidad de que se adopte una resolución en el menor tiempo posible.

El profesional hizo especial hincapié en que su reclamo responde a la angustia y a la prolongada espera de los familiares de las víctimas.

"Lo estoy pidiendo no por mí, no como abogado querellante. Lo estoy pidiendo en nombre de la familia", expresó.

A más de dos años y cinco meses de la tragedia, y pese a los sucesivos pronunciamientos judiciales favorables a las pretensiones de las querellas, las familias continúan aguardando que se concrete el cumplimiento efectivo de la pena.

Una tragedia que enlutó a Basavilbaso

Juan Enrique Ruiz Orrico fue hallado culpable del delito de homicidio culposo agravado y condenado a cinco años y ocho meses de prisión y nueve años de inhabilitación para conducir vehículos.

El hecho ocurrió el 20 de junio de 2024, cuando el entonces funcionario provincial conducía un vehículo oficial del Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos (IPPER) por la Ruta Provincial 39, entre Caseros y Herrera.

De acuerdo con lo establecido durante el proceso judicial, Ruiz Orrico conducía bajo los efectos del alcohol, con una alcoholemia de 1,59 gramos por litro de sangre, cuando invadió el carril contrario y colisionó contra el automóvil en el que viajaban cuatro jóvenes trabajadores de Basavilbaso.

Como consecuencia del impacto perdieron la vida Brian Izaguirre, de 32 años; Lucas Izaguirre, de 26; Leonardo Almada, de 33; y Axel Rossi, de 23 años, quienes se dirigían hacia su lugar de trabajo en un frigorífico avícola de Pronunciamiento.

La tragedia provocó una profunda conmoción en Basavilbaso y la región.

Con el dictamen del procurador general ya presentado, la expectativa está centrada ahora en la resolución que adopte el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, mientras las familias de Brian, Lucas, Leonardo y Axel continúan esperando que se haga efectivo el cumplimiento de la condena.